Očito je problem u Hrvatima: pročitajte koje su sve zemlje ratificirale Istanbulsku konvenciju

Prema protivnici usvajanja Istanbulske konvencije, uz pomoć desničarskih udruga i Crkve, već danima vrše pritisak na vladajući HDZ tražeći da se dokument koji bi trebao spriječiti nasilje nad ženama i u obitelji ne ratificira u Saboru, zanimljivo je da su "spornu" Konvenciju, koja je stupila na snagu još u kolovozu 2014. godine, do sada i službeno prihvatile ukupno 28 članica Vijeća Europe.



U razdoblju od 2013. do 2017. ratificirale su je tako redom Albanija, Andora, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Cipar, Crna Gora, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Italija, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska i Turska.



Od zemalja u neposrednom okruženju Hrvatske to su učinile Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Slovenija, Srbija, Albanija, Italija i Austrija.



Za razliku od Hrvatske, gdje su protivnici konvencije bulaznili o pedofiliji, rodnoj ideologiji ili roditeljima 1 i 2, većinski katoličke zemlje u kojima Crkva također igra bitnu ulogu u životu građana poput Italije, Poljske ili Španjolske, to su učinile bez većih problema.