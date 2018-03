Trg nesuđenih lidera: evo kako bi izgledala Hrvatska da su ovi ljudi preuzeli funkcije koje su željeli

Kada je u ljeto 2015. pisao svoj znameniti esej o Novoj hrvatskoj paradigmi, Davor Ivo Stier slovio je za novu zvijezdu na HDZ-ovom stranačkom nebu. Rođen u Argentini, u obitelji koja je nakon sloma NDH emigrirala preko Atlantika – djed Ivan Stier bio je pukovnik u Ustaškoj vojnici, Luburićev sutradnik i, prema analima, jedan od zapovjednika Crne legije u Slavoniji – svoju je endehazijsku poputbinu na vrijeme stavio po strani, čvrsto se ukotvivši u demokršćanske vrijednosti europskih pučana.



U svojem je manifestu javno agitirao da se političke stranke otvore i demokratiziraju, da se njihovim liderima ograniči moć, a da se stranačke disidente zakonom zaštiti od izbacivanja.



U vrijeme kada je HDZ-om čvrstom rukom vladao Tomislav Karamarko – koji je iz stranke tjerao sve koji se nisu slagali sa njegovim radikalno desnim političkim zaokretom – bio je to hrabar, neki će primjetiti pomalo i naivan čin. Karamarko je već ranije smijenio Stiera sa pozicije međunarodnog tajnika HDZ-a, i na njegovo mjesto instalirao sebi odanog Mira Kovača, no to Stiera nije ušutkalo.



Upravo se on prvi pobunio kada je otkrio da je stranački program kojega je radio bavarski IFO institut putem Zaklade hrvatskog državnog zavjeta financirao ruski kapital nejasnog porijekla, i upravo on je među prvima u ljeto 2016. stao uz Andreja Plenkovića kao promotora promjena unutar HDZ-a.



No, kao što se zbilo i sa Stierovim odnosom s Jadrankom Kosor, suradnju je vrlo brzo zamijenio - razlaz. Stieru nije najbolje sjela Plenkovićeva "šup karta“ mostovcima iz Banskih dvora i liberalni pakt sa HNS-om, pa je samovoljno, iz čistok i neskrivenog neslaganja sa smjerom u koji je stranku gurao premijer, odstupio sa mjesta ministra vanjskih poslova.

Kada se ovih dana vrh HDZ-a izjašnjavao o Istanbulskoj konvenciji, Stier je bio izrijekom protiv.



- Stier ima dobre veze sa Crkvom i to je, nema nikakve dvojbe, napravio iz uvjerenja. On je i diplomu stekao na isusovačkom fakultetu i u pravom je smislu riječi katolički intelektualac, pa je ovaka njegov potez zapravo logičan – smatra jedan HDZ-ov saborski zastupnik, koji je uvjeren da se Stier ovim protivljenjem jasno pozicionirao za vrijeme koje će uslijediti kada sa čela HDZ-a jednoga dana ode Plenković.

Stier, naime, nikada do sada nije iskazivao, ni službeno ni neslužbeno, ambiciju da zasjedne na poziciju lidera HDZ-a. U stranci su ga do sada više gledali kao drugog čovjeka, onoga koji bi blisko surađivao sa predsjednikom stranke i iz drugoga plana udarao ritam njegove politike.



Nakon što se razišao s Jadrankom Kosor, Karamarkom, pa na koncu i Plenkovićem, nije isključeno da mu je pozicija "prvog do“ dozlogrdila. I da u nekom trenutku poželi postati - prvi. Plenković će, ako dobije iduće parlamentarne izbore, početi intenzivnije razmišljati o karijeri u Europskoj komisiji. U trenutku kada odluči otići za europskog povjerenika u Bruxelles, karte u HDZ-u će se ponovno miješati, i u tom bi preslagivanju Stier, kao predvodnik desnog i ideolog krila HDZ-a, mogao imati svoju šansu.



Istom logikom moguće je da se vodila i Ivana Maletić, potpredsjednica HDZ-ova i stranačka europarlamentarka koja je također podigla glas protiv Istanbulske konvencije. U pokušaju da se prema Plenkoviću postavi onako kako se on svojevremeno postavio kada je Karamarku u lice skresao da HDZ ne smije biti talac jednog čovjeka, Ivana Maletić prvo je premijeru poručila da hrabro zakorači dolinom suza i konačno provede potrebne, iako bolne reforme, a potom jasno istaknula da Istanbulska konvencija nije bila dio HDZ-ovog izbornog programa. Dio HDZ-ovaca to gleda kao njezin zalog za budućnost, u kojoj bi ova Šibenčanka trebala igrati jednu od istaknutih uloga. Dio HDZ-ovaca će reći – možda i onu najistaknutiju.



Dugo se nagađalo i da Milijan Brkić, bivši Karamarkov suradnik koji je u ljeto 2016. širom otvorio vrata Plenkoviću, ima liderskih ambicija. Kao jedan od najutjecajnijih HDZ-ovaca na terenu, to bi bilo i logično. No, čini se da je Brkić svjestan tereta kojega nosi afera sa prepisanim diplomskim radom.



I da će se, dok to ne riješi, držati po strani, kao ključar stabilnosti HDZ-a. To je, uostalom, posljednjih dana i pokazao, kada je razlike u mišljenjima u vrhu HDZ-a oko Istanbulske konvencije sveo na razlike u mišljenjima, a ne gorivo za neki potencijalni unutarstranački raskol.

U SDP-u je, pak, situacija potpuno drukčije. Što je i logično, budući da su socijaldemokrati, nakon dva uzastopna poraza na parlamentarnim izborima, duboko potonuli u oporbenu melankonliju. Saborski zastupnik SDP-a Mirando Mrsić već je bio istaknuo kandidaturu za budućeg predsjednika SDP-a i u tome bi imao puno veće šanse da nema teret sudjelovanja u neuspješnoj Milanovićevoj Vladi, i to na osjetljivoj poziciji ministra rada.

Nakon parlamentarnih izbora 2011. i pobjede Kukuriku koalicije Mrsić je, zapravo, računao na poziciju ministra obrane. To je, navodno, bilo i dogovoreno između tadašnjeg predsjednika Republike Ive Josipovića i Milanovića, no SDP-ov premijer očito je igrao dvostruku igru. Pa je na koncu priliku da vodi MORH dao svojem prijatelju Anti Kotromanoviću, a Mrsiću, koji se proslavio kao šef pobjedničkog Josipovićevog izbornog stožera 2009.godine, ponudio resor rada. Mrsić ju je prihvatio, i time, bez obzira i na dobre stvari koje je napravio u svojem resoru, u konačnici umanjio svoje šanse da jednoga dana dođe na čelo SDP-a.



Liderskih ambicija imao je i Zlatko Komadina – upućeni tvrde više iz revolta prema nepodopštinama koje mu je podmetao Milanović, nego iz neke goruće želje da zagospodari SDP-om - no njega je u proljeće 2016. na unutarstranačkim izborima pobijedio Milanović.



Ipak, na listi nesuđenih stranačkih vođa teško da itko može konkurirati Toninu Piculi, koji je, da se nije zaletio izjavom da će ostati u Bruxellesu, danas bio predsjednik SDP-a. U trenutku kada je Milanović 2016. izgubio parlamentarne izbore, njegovi oponenti okupljeni oko Komadine, Davora Bernardića i Rajka Ostojića bili su spremni podržati Piculu za novoga predsjednika.



Kontigent glasova koje su u to doba kontrolirali trebao je biti dovoljan da se ovaj odmjereni europarlamentarac kojega Milanović nije volio, ali su ga voljeli birači, sa lakoćom prošeta unutarstranačkim izborima. No, Picula je tada sam sebi pucao u nogu i tako ostao bez ikakvih šansi. Danas planira postati SDP-ov kandidat za predsjednika Republike i za dvije godine sa trona na Pantovčaku skinuti Kolindu Grabar Kitarović.

- Velika je šteta što je u jednom trenutku, negdje tamo 2010., kada je vidio da situacija u SDP-u ne ide u dobrom smjeru, od stranačke politike odustao Zvonimir Mršić. Nije odobravao način na koji Milanović vodi SDP. Nije želio biti dio njegovog tima. Želio se maknuti, zato je i otišao u "Podravku". Sada je u "Agrokoru" i bojim se da je za stranku on izgubljen – smatra pak jedan SDP-ovac starije generacije koji cijeni potencijal koji je u politici imao nekadašnji gradonačelnik Koprivnice, a danas član Izvranredne uporave u posrnulom Todorićevom koncernu.



Mršić je prošloga proljeća, nakon što ga je HDZ. U komplotu sa mirovinskim fondovima, smijenio iz Podravke, ozbiljno razmišljao da se uključi u igru za premijerskog kandidata socijaldemokrata. Tada se, naime, intenzivno razmatrala mogućnost novih prijevremenih izbora, a Bernardićev rejting nije ostavljao previše nade u SDP-ov uspjeh među biračima. Mršić je tu vidio svoju šansu. No, Plenković je uspio presložiti Vladu, došla je i po svemu sudeći ponuda iz Agrokora, pa je Mršić krenuo drugim smjerom.



I Anka Mrak Taritaš je nesuđena liderica HNS-a. I prije nego su se pojavile informacije da Ivan Vrdoljak ispod stola dogovara prelazak HDZ-u, "narodnjaci“ su po stranačkim kuloarima spominjali ime ove popularne političarke, nekadašnje ministrice graditeljstva, kao izgledne nasljednice za novu stranačku šeficu.

Pogotovo u slučaju da pobjedi Milana Bandića u utrci za gradonačelničku poziciju u Zagrebu. U trenutku kada je HNS prešao pod HDZ-ove skupe, nezadovoljni zastupnici HNS-a istupili su iz stranke i osnovali GLAS. A Anka Mrak Taritaš bila je najlogičniji izbor za njegovu predsjednicu.



U kategoriju nesuđenih lidera mogao bi se uvrstiti i Damir Kajin, vatreni, iskreni i naivni IDS-ovac koji je, uvjeren da je stranka koju je gradio 25 godina doživila potpunu devijaciju, ušao u rat za političku prevlast u Istri. Uz potporu SDP-a kandidirao se u proljeće 2013. za istarskog župana vis-a-vis IDS-ovog kandidata Valtera Flege i – izgubio.

Potencijal da postane šeficom stranke imala je bivša HSS-ovka Marijana Petir. Političarka jasnih konzervativnih stavova popularna među biračima desnice – o čemu svjedoči i solidan broj preferencijskih glasova koje je dobila na izborima za Europski parlament - imala je priliku da se uključi u utrku za čelnu poziciju u HSS-u.

No, umjesto toga, podržala je mladog zagrebačkog HSS-ovca Nenada Matića, kojega je Krešo Beljak u ožujku 2016. tijesno pobjedio. Na kraju balade, Beljak je Petir isključio iz članstva, očito uvjeren da se na taj način na dugi rok rješava konkurencije u stranci.



Nesuđena stranačka liderica bila je i Željka Markić. U listopadu 2010. osnovala je pokreta HRAST - Hrvatski rast i postala njegovom prvom predsjednicom. No, već u srpnju 2011., šest mjeseci nakon što je pokret postao političkom strankom, dolazi do raskola. Željka Markić ne uspjeva preuzeti dominantnu ulogu u Predsjedništvu, pa početkom 2013. osniva novu stranku: HRAST – Pokret za uspješnu Hrvatsku. Za predsjednika je tada izabran Ladislav Ilčić, a Željka Markić je svoje nerealizirane liderske ambicije nadoknadila u sferi civilnog društva.



Njezina udruga "U ime obitelji“ organizira prosvjede protiv pobačaja, rogobori protiv istanbulske konvencije, docira medijima, propagira zabranu rada nedjeljom, agitira za zadržavanje tradicionalnih vrijednosti u društvu... Željka Markić je 2013. godine stajala i iza referenduma o braku – prvog referenduma kojega su pokrenuli i svojim glasovima potvrdili građani. I pokazala da i nesuđeni lideri mogu naći svoj put do slave. Makar i do njezine tamne strane.