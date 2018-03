Vrijedi li jedan diplomat stotina tisuća turista? Zbog jedne političke odluke mogli bismo ostati bez vrijednih gostiju

Tek što je Hrvatska ponovno krenula u pridobivanje naklonosti turista iz Rusije, čiji je broj nakon uvedenih sankcija prije nekoliko godina prepolovljen u cijelom EU-u, pa i na Jadranu, evo ponovno opasnosti da izgubimo tih oko 150 tisuća Rusa u našem turizmu ove godine.



Jer, ruski gosti u pravilu ne odlaze u zemlje koje ih drže pod sankcijama. A turistička 2018. godina je odlično krenula za Hrvatsku u Ruskoj Federaciji, jer je Hrvatska proglašena najboljom destinacijom za obiteljski odmor za ruske turiste po ocjenama oko 270 tisuća čitatelja "National Geographic Russia". Bio je to odličan vjetar u leđa organizatorima putovanja u Rusiji, koji su za ovu godinu najavili značajno proširenje broja letova prema Jadranu, pa je već ugovoreno deset dnevnih redovnih i čarter linija od travnja do kraja rujna sa svim zračnim lukama u Hrvatskoj iz različitih gradova Rusije.



Ruski gubici



Prema procjenama stručnjaka iz avioprijevoza, svaka rotacija u oba smjera stoji oko 80 tisuća eura, pa je lako izračunati kako će ukidanjem tih najavljenih i već plaćenih ovogodišnjih turističkih aviolinija prema Jadranu ruski turoperatori imali milijune eura gubitaka samo na prijevozu. Tome treba dodati i troškove smještaja u hrvatskim hotelima, koji su uglavnom već avansirani, izlete, transfere i mnogo toga drugog što bi nekom od sankcija bilo dovedeno u pitanje.



Prema planovima nedavno iznesenima na međunarodnom sajmu turizma u Rusiji, planirao se dolazak oko 20 tisuća Rusa više u Hrvatsku ove godine, čime bi se polako počeli približavati broju ruskih turista koji su kod nas dolazili prije sankcija, kad ih je bilo oko 200 tisuća.



Tijekom posljednje dvije godine broj ruskih putovanja u inozemstvo smanjio se za više od 11,26 milijuna, a njihovim gubitkom najviše je pogođen Egipat. Podsjetimo, kad je prije tri godine srušen ruski avion u Turskoj, Rusija je zabranila čarter letove za Tursku, pa je te godine tamo stiglo pet puta manje Rusa nego ranije i izgubili su oko 10 milijardi dolara prihoda od turizma.



Zatopljavanje odnosa između te dvije zemlje dovelo je do toga da Ministarstvo turizma Turske sada najavljuje oko pet milijuna ruskih turista u 2018. godini.



Prema podacima sustava eVisitor, u prošloj je godini u Hrvatskoj bilo više od 132 tisuće dolazaka i 950 tisuća noćenja Rusa, što su porasti u dolascima za 12 posto i noćenjima za 10 posto. Po destinacijama, ruski su turisti najviše noćenja ostvarili u Poreču, Umagu i u Splitsko-dalmatinskoj županiji.