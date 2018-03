Premijerov šurjak postaje drugi čovjek dubrovačkog aerodroma: iskustvo i natječaj nisu nužni, a s Čilipa poručuju - izbor nema veze s obitelji

Novog direktora sektora komercijalnih poslova dobit će od 1. travnja Zračna luka Dubrovnik. Čast preuzeti osjetljivu poziciju u tvrtki, s koje će pregovarati s aviokompanijama o ugovorima vrijednim desetke milijuna kuna, dobio je Ivan Maslać, brat supruge premijera Andreja Plenkovića.



Pozicija direktora komercijalnog sektora već je sada na službenoj stranici ZL Dubrovnik vezana uz, trenutno upražnjenu, funkciju zamjenika glavnog direktora.



Ivan Maslać na novu funkciju prelazi sa zahtjevnog radnog mjesta zamjenika pročelnika Upravnog odjela za promet u Gradu Dubrovniku.



U mandatu bivšega gradonačelnika naziv tog odjela bio je Upravni odjel za promet i razvojne projekte i imao je pročelnika i zamjenika pročelnika, pa je vizionar Andro Vlahušić tom uredu pridružio još jednog zamjenika – šurjaka tada još europarlamentarca Plenkovića.



Do odlaska na novo radno mjesto premijerov šurjak radio je na javnoj nabavi u tri europska projekta Grada Dubrovnika ukupne vrijednosti 57 milijuna kuna. Na novom radnom mjestu raspolagat će ukupnim godišnjim prihodom od 355 milijuna kuna.



Ako ste ikad pokušali na internetskim stranicama ZL Dubrovnik pronaći natječaj za upražnjeno mjesto direktora komercijale i eventualno se na njega prijaviti, niste ni mogli biti sretne ruke.



Jer ZL Dubrovnik, kompanija u većinskom vlasništvu države, dok ostatak imaju Županija, Grad Dubrovnik i Općina Konavle, nije obvezna raspisati javni natječaj za prilično važno radno mjesto.



Javni natječaji raspisuju se samo za transportne radnike, nosače kufera i općenito za pozicije niže od direktora sektora. Trenutno su tako objavljeni natječaji za "referenta za vođenje i asistenciju putnicima", za dva automehaničara te za "referenta skrbi o imovini".



Za direktore sektora dovoljna je suglasnost vlasnika, a to bi u ovom slučaju mogla biti obiteljska stvar.



Mladi Maslać u svojem radnom iskustvu nema, niti po Pravilniku treba imati, nikakvih veza s avijacijom ni s aerodromima, no nekako je radom u Upravnom odjelu za promet skrenuo pažnju Frana Luetića, vd. direktora ZL Dubrovnik.



Frano Luetić, osim što je dugogodišnji direktor u ZL Dubrovnik, i brat je HDZ-ovke Dubravke Šuice, zastupnice u Europskom parlamentu, i otac mlade HDZ-ove saborske zastupnice Sanje Putice. Samo će zločesti ljudi veliki skok u karijeri Ivana Maslaća komentirati njegovom stranačkom pripadnošću, naime, HDZ-u i obiteljskim vezama s premijerom.



Stoga ne treba uzeti kao istinite glasine koje tvrde da je Luetić Maslaćevo zapošljavanje pravdao "naredbom odozgo".



Naravno, ZL Dubrovnik nije od jučer, pa tako ni popunjavanje radnih mjesta nije počelo jučer. Odnosno, bilo je kandidata za mjesto direktora komercijalnih poslova i bez Maslaća, unutar same ZL Dubrovnik. Ima u ZL Dubrovnik kandidata koji su teško ispekli svoja specifična znanja i sposobnosti kad je civilna avijacija u pitanju.



Tvrtka je inače u velikom investicijskom zamahu od preko milijardu kuna, uglavnom financiranih novcem iz europskih fondova, uz godišnji rast prometa od 15-ak posto i 80-ak milijuna kuna dobiti – što opet ukazuje na to da ZL već ima prilično sposobne ljude kad su EU fondovi u pitanju.



Kad se sve uzme u obzir, ne treba sumnjati u to da Ivana Maslaća čeka sjajna karijera u zrakoplovstvu, te da će to radno iskustvo, koje sada nema, imati prilike steći. Ako bude vrijedan, može "dobaciti" i do fotelje direktora ZL Dubrovnik, jer je ona u ovom trenutku zauzeta samo privremeno.



Direktora ZL nema jer je natječaj raspisan u lipnju prošle godine, i na koji se javio samo dotadašnji direktor Roko Tolić, poništen bez ikakvog obrazloženja. Frano Luetić je već veteran, pred mirovinom je, no unatoč tome, i unatoč direktnom naputku ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, nije nakon svojeg imenovanja imenovao i svojeg zamjenika.



Istovremeno, uvjete za mirovinu Luetić ispunjava u listopadu sljedeće godine. Nakon što će od 1. travnja dobiti direktora komercijale, a vjerojatno i zamjenika u liku i djelu Ivana Maslaća, logična je pretpostavka – da upotrijebimo prikladnu metaforu – da je Maslaću u ZL Dubrovnik samo nebo granica.



U tom slučaju trebalo bi, ipak, za novog direktora ZL Dubrovnik malo izmijeniti društveni ugovor, po kojem se sada za direktora traži pet godina iskustva na rukovodećim poslovima i 10 godina iskustva u zrakoplovstvu. No, takvo što je već odrađeno u drugim zračnim lukama, primjerice u Zadru i Osijeku, pa to valjda ni u Dubrovniku ne bi trebao biti problem.

Naravno, ako se vlasnici suglase.





Odgovor zračne lujke: Izbor nema veze s obitelji



Zračna luka Dubrovnik d.o.o. nije u zakonskoj obvezi provedbe javnog natječaja prilikom odabira kandidata za prijem u radni odnos, a kako bi se otklonila specifičnost ovog prijema, naglašavamo da se do sada najmanje posljednjih 25 godina nije provodio postupak javnog natječaja za radna mjesta direktora sektora.



Uvjeti predmetnog radnog mjesta uređeni su Pravilnikom o opisu poslova i radnih zadataka koji je stupio na snagu 1. lipnja 2016. godine, a uključuju visoku stručnu spremu magistra ekonomije, znanje engleskog jezika te pet godina prethodnog radnog iskustva.



Gosp. Ivan Maslać, trenutno zaposlen na radnome mjestu zamjenika pročelnika Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika, posjeduje desetogodišnje iskustvo unutar velikog sustava s posebnim naglaskom na financije i nabavu te upravljanje javnim investicijama. Isti u cijelosti udovoljava navedenim uvjetima, te je njegov odabir neovisan o bilo kakvoj osobnoj povezanosti.



Pored navedenog, gosp. Maslać pohađao je dodatnu izobrazbu za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave, čime će također pridonijeti jačanju projektnog tima Zračne luke Dubrovnik prilikom provedbe projekata financiranih iz EU fondova.