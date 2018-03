Ministar turizma Gari Cappelli u ponedjeljak je nakon sastanka s predstavnicima turističkog sektora uoči glavnog dijela turističke godine, kazao očekuje još jednu uspješnu sezonu cjelokupnu godinu za hrvatski turizam.



"Pred nama je još jedna izazovna, ali i siguran sam, uspješna turistička godina u kojoj ćemo potvrditi da je Hrvatska postala jedan od svjetskih turističkih lidera. Prema najavama s terena i na temelju razgovora s domaćim i stranim predstavnicima aviokompanija i turoperatora, Hrvatska je ponovno u fokusu interesa turista iz cijeloga svijeta te je potražnja sve veća", kazao je Cappelli u izjavi za novinare.



U prilog tomu ide povećanje broja turista u prva tri mjeseca ove godine od deset posto, dodao je.



Ustvrdivši kako su se percepcija i motivi dolaska gostiju znatno promijenili, pa je tako Hrvatska postala prepoznatljiva ne samo kao destinacija sunca, mora i prekrasne prirode nego i bogate gastronomije te raznolike kvalitetne ponude turističkih proizvoda, Cappelli je istaknuo kako se zato u Hrvatskoj više ne može govoriti o turističkoj sezoni koja traje od 15. lipnja do 15. rujna već kako sezona počinje već za Uskrs.



"Hrvatska već diše turistički, a pravi zamah kreće za Uskrs. Pomakli smo sve avio letove koji sada idu tri do četiri tjedna ranije a završavat će dva do tri tjedna kasnije nego prošle godine. Za taj uspjeh zaslužni su svi turistički djelatnici i dionici u hrvatskom turizmu koji daju velik doprinos u stvaranju cjelokupne turističke priče u našim destinacijama", rekao je ministar turizma.



Kazao je kako za uskrsne blagdane očekuje popunjenost kapaciteta na razini prošlogodišnje, kada je ostvaren 20 posto bolji rezultat nego 2016. godine.



Direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić ocijenio je kako je turistička godina krenula dobro, kao plod, kako je rekao "brojnih aktivnosti, od nastupa na najvećim svjetskim sajmovima, do provedbe ključnih marketinških i PR kampanja".



"U fokusu je pozicioniranje Hrvatske na dalekim tržištima kroz otvaranje novih ureda i predstavništava na tržištu Kine, Južne Koreje i SAD-a, a također i značajnije povećanje aviolinija koje su jedan od temeljnih preduvjeta u pozicioniranju naše zemlje kao kvalitetne cjelogodišnje destinacije", poručio je Staničić.



"Kada se uspoređujemo s drugima zemljama, Hrvatska ima jednu od najnižih stopa kriminaliteta u Europi, pa su naši gosti manje izloženi kriminalitetu nego drugdje te se osjećaju sigurnije", izjavio je pomoćnik ravnatelja policije Krunoslav Borovec.



Ove će godine, kako je najavio, u program "Sigurna turistička sezona" biti uključeno 18 država među kojima po prvi put policajci iz Kine, koji će boraviti u Splitu, Dubrovniku i na Plitvicama.



Važnost suradnje naglasila je i ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.



"Dostupnost timova hitne pomoći izuzetno je važna u cilju spašavanja života domaćeg stanovništva i turista, posebno ljeti. Kako bismo povećali dostupnost na otocima, krenuli smo u nabavu šest brodova za medicinsku službu koji će, vjerujem, značajno pridonijeti povećanju efikasnosti intervencija", zaključila je Grba-Bujević.



Nakon sastanka s predstavnicima turističkog sektora, ministar Cappelli i Kristjan Staničić susrest će se s direktorima inozemnih predstavništva HTZ-a.