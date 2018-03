Crkva opet pritišće HDZ zbog Istanbulske konvencije, Željka Markić iznijela teške optužbe na Plenkovićev račun: To što radi je jadno, mogući su novi prosvjedi!

Zagrebačka nadbiskupija jučer je izdala priopćenje u kojem su jasno podržali prosvjed protiv ratifikacije Istanbulske konvencije za koji kažu da je, prema organizatorima, okupio više desetaka tisuća građana nezadovoljnih odlukom Vlade da u Sabor uputi prijedlog zakona o potvrđivanju Istanbulske konvencije, prenosi Jutarnji list.



“Skup, u kojem su sudjelovali i mnogi vjernici, doprinos je istinskom dijalogu nositelja državnih vlasti i građana koji s pravom smatraju da se ratifikacijom ovog spornog dokumenta u hrvatski pravni sustav i društvene procese unosi neznanstvena i nadasve štetna rodna ideologija koju je Papa Franjo nazvao ‘ideološkom kolonizacijom’”, priopćili su iz Zagrebačke nadbiskupije.



Dodali su i kako su “vjernici pozvani javno svjedočiti svoj kršćanski identitet, naročito kada je riječ o temeljnim moralnim pitanjima koja se tiču pojedinca, obitelji i društva u cjelini”.



“Zagrebačka nadbiskupija, kao institucija Katoličke Crkve koju predvodi papa Franjo, podržava sve napore vjernika koji služe na izgradnju pravednog društva i za zaštitu ljudskog dostojanstva svake žene i muškarca, kao i obitelji - temeljne stanice društva i Crkve”, piše u priopćenju.



Subotnji prosvjed protiv Istanbulske konvencije koji je podržala i Katolička crkva nije bezazlen za vladajuću stranku, i toga su u HDZ-u svjesni. Štoviše, neki utjecajniji članovi, kako piše Jutarnji list, smatraju da je prosvjed bio usmjeren protiv Andreja Plenkovića i kako neće stati na tome.



- Oni zapravo priželjkuju poljski scenarij i na ovome neće stati. To je jasno i tu nikakva argumentacija ne pomaže. I nije poanta u tome hoće li to naštetiti HDZ-u, nego što vuku Hrvatsku tamo gdje joj nije mjesto - kaže je jedan HDZ-ovac za Jutarnji list.



On smatra da će se iduća fronta konzervativnih udruga prema HDZ-u otvoriti kada počne rasprava o Zakonu o pobačaju, koji Sabor, prema odluci Ustavnog suda, treba donijeti do 20. ožujka 2019. godine.



- Njima je cilj HDZ kao stožerna stranka. Prosvjed je pokazao da više nisu bitne kršćanske vrednote, nego je cilj bio HDZ i Plenković. Politički nije jasno tko sve to vodi, ali su svakako uspjeli da šest ljudi u Predsjedništvu HDZ-a glasa protiv IK, a zapravo protiv predsjednika stranke. Politički, nemaju šanse ako ne prodru u HDZ i zato idu pritisci prema našim zastupnicima - kaže ovaj HDZ-ovac.



Drugi sugovornik Jutarnjeg lista iz HDZ-a kaže da sigurno nije sretan zato što je stranka sada u raskoraku s onim što Crkva govori i što je na prosvjedu bio dobar dio njihovih birača, ali ne smatra da bi to trebalo dublje naštetiti odnosima s Kaptolom i s tim dijelom biračkog tijela.



- Konvencija je namijenjena borbi protiv nasilja nad ženama, a mi smo i dalje demokršćanska stranka. Samo prihvaćamo ono što je Europa već prihvatila. A Crkva ima druga razmišljanja i druge interese i ima pravo na stajalište, ali državu ne vodi Crkva, nego političari koji su izabrani od naroda - kazao je za Jutarnji list.



Željka Markić, predsjednica udruge U ime obitelji i jedna od organizatorica prosvjeda, kaže da je ne čude ovako jasne poruke Zagrebačke nadbiskupije jer Crkva ima pet od ukupno 16 skloništa za žene i djecu u Hrvatskoj i “sigurno je da mogu dobro razlikovati inicijativu za zaštitu žena i djece od nametanja ideologije i financijskih obaveza cijelom društvu”.



- Scenarij prekjučerašnjeg prosvjeda je jasan - došlo je jako puno ljudi koji ne žele ratifikaciju dokumenta koji pod izgovorom brige za žrtve nasilja na mala vrata uvodi u zakone i obrazovanje koncept roda kao ‘društvenog konstrukta’ odvojenog od spola, što niti je usuglašeno na razini EU ili Vijeća Europe, niti je usuglašeno u Hrvatskoj.



Velik dio ljudi koji su bili na prosvjedu dosad su mislili da su svjetonazori HDZ-a isti kao i njihovi. Plenković je u predizbornoj kampanji rekao da se HDZ protivi svakoj ideologiji, pa i rodnoj. Ratifikacija nije bila dio izbornog programa HDZ-a. Scenarij za budućnost je jasan: mnoštvo je s prosvjeda poslalo jasne poruke, između ostalog i da od saborskih zastupnika očekuju da se suprotstave ratifikaciji IK i da će takvi imati njihovo povjerenje i njihov glas - kazala je Željhka Markić za Jutarnji list, komentirajući neslužbene poruke iz HDZ-a kako je prosvjed bio usmjeren protiv Plenkovića.



Dodaje da ova nova situacija u društvu traži angažman jer predsjednik HDZ-a predvodi SDP i uz pomoć lijevo-liberalnih udruga “pokorava” članove HDZ-a i mnoge od njih tjera da idu protiv svojih uvjerenja.



- I dok su premijeru usta puna borbe protiv zlostavljanja, cijela javnost ga gleda kako ponižava i zastrašuje ljude mjestima na listama ili prisiljava generala koji je branio Hrvatsku, dok se on liječio od anemije, da ide protiv svojih uvjerenja. Nasilje nad savjestima i vrijednostima u ime borbe protiv nasilja. Jadno! - smatra Ž. Markić, najavivši nove aktivnosti vezane uz IK, pa i moguće prosvjede.