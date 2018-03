13.00 - Prosvjed je završen, okupljeni se polako razilaze, piše Jutarnji.

12.20 - Nakon što je većina prosvjednika, pristiglih iz svih dijelova Hrvatske, među ostalim iz Imotskog, Đakova, Makarske i Šibenika, intonirana je himna Lijepa naša, piše Jutarnji

Prema procjenama policije, okupilo se oko 5.000 prosvjednika.

Kada je jedna od organizatorica prosvjeda Marija Lukačin izašla na pozornicu, mnoštvo je počelo klicati: 'Plenkoviću odlazi' i 'Izdaja'. Ona je, pak, zahvalila 70.000 prosvjednika koji su se okupili na Trgu.

- Protiv sam Istanbulske konvencije jer je svima jasno da ona neće osigurati zaštitu žrtvama nasilja nego na mala vrata u zakone, obrazovanje, kulturu i vjerske zajednicu uvesti rodnu ideologiju. Ne želim ja nikome nametati svoj svjetonazor, pa ne želim da to isto netko radi mojoj djeci, rekla je, a mnoštvo je klicalo: 'Ne damo Hrvatsku' i 'Pedofolija'.

- Ne radi se o brizi Plenkovića za našu djecu, jer da se brine o djeci ne bi bilo toliko djece koja ne dobivaju alimentaciju i toliko žena koja rade nedjeljom. Političari se dodvoravaju Bruxellesu, rekla je.

Željka Markić poručuje s prosvjeda: Ubuduće ću se još više angažirati

11.20 - Pod parolom "Stop Istanbulskoj za suverenu Hrvatsku" više tisuća ljudi počelo je u subotu prosvjed ispred središnjice HDZ-a na zagrebačkom Trgu žrtava fašizma protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, za koju smatraju da promiče rodnu ideologiju i grubo zadire u temeljne tradicionalne, kulturološke, identitetske i pravne odrednice hrvatskog društva, piše Jutarnji.



Prosvjed je počeo u 11 sati ispred Središnjice HDZ-a, a prosvjednici izražavaju nezadovoljstvo odlukom Vlade koja je u četvrtak u Hrvatski sabor poslala prijedlog zakona o potvrđivanju tzv. Istanbulske konvencije, zajedno s interpretativnom izjavom.



Prosvjednici nose velik broj hrvatskih zastava i parole "HDZ je izdaja", "Ne IK u HR", "Zagreb protiv IK", "Stop nasilju nad Hrvatskom", "Ja sam tata, ne roditelj 2", te Plenkovićeve slike na kojima piše obmana, te također parolu "Kad vođa liste slaže - i temeljna načela se gaze". Pjevaju pjesme "Moja domovina", "Zovi samo zovi", "U boj, u boj za narod svoj", te uzvikuju "Hrvatska" i "Vukovar, Vukovar" te "Ovo je izdaja".



Glasno negodovanje izazvala je parola za ratifikaciju Istanbulske koju je na prozoru postavilo dvoje građana.

Među transprentima ističu se sljedeći: 'Da se radi samo o zaštiti žena, Istanbulska konvencija već bi bila ratifiricirana u cijelo Europi', 'HDZ u službi zloga protiv RH i Boga' i 'Od časnih generala do nečasnih političara kratak je put - HDZ'.



Prosvjed, na kojem su se okupili građani i iz drugih dijelova zemlje, organizirala je građanska inicijativa "Hrvatska protiv Istanbulske konvencije" koja smatra da ta konvencija grubo zadire u temeljne tradicionalne, kulturološke, identitetske i pravne odrednice hrvatskog društva i hrvatskog političkog sustava.



Nakon Trga žrtava fašizma prosvjednici, među kojima se nalaze i Ladislav Ilčić, Zlatko Hasanbegović, Velimir Bujanec, Hrvoje Zekanović, Ruža Tomašić, Đuro Glogoški, Zorica Gregurić i Pero Ćorić, krenuli su prema Trgu sv. Marka. Promet je na Trgu bana Jelačića zatvoren, donosi Jutarnji.



- Drago mi je što je došlo mnogo ljudi te da na skupu nema nikakvih obilježja. Paradoks je da oni koji na kraju odlučuju o Istanbulskoj konvenciji ne žele čuti glas ovih ljudi što znači da se ne poštuje različito mišljenje u društvu. značajan dio hrvatskog naroda nema svoje političke predstavnike, rekao je Zlatko Hasanbegovićkoji očekuje veću podršku na idućim izborima jer je to važno za pluralistIčko društvo.



- Pogledajte koliko je ljudi došlo, svaki razborit političar će procijeniti što radi. Dokaz da je toliko konzervativnih ljudi izašlo iz kuće i okupilo se ovdje znak je da nešto nije u redu, rekao je Vice Batarelo iz Udruge Vigilare.



Članovi građanske inicijative "Hrvatska protiv Istanbulske konvencije", koja okuplja više građanskih udruga, ranije su upozoravali i na financijski aspekt te konvencije, na čiju će se provedbu, tvrde, otići gotovo milijarda kuna iz državnog proračuna. Sporno im je, među ostalim, i to što bi provedbu konvencije nadziralo međunarodno tijelo GREVIO za kojeg smatraju netransparentnom organizacijom koja bi se poslije uplitala u hrvatske zakone i obrazovni sustav.



Kada stignu na Trg bana Jelačića, ondje će ih dočekati bina, na kojoj je predviđeno nekoliko govora. Odlučeno je da se neće ići do Markova trga, zbog velikog broja prosvjednika, piše Jutarnji.