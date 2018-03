- Europska unija izrazila je solidarnost s Ujedinjenim Kraljevstvom i Hrvatska u ovom trenutku ne razmišlja o povlačenju svog veleposlanika iz Rusije, rekao je premijer Andrej Plenković u petak za televizijski dnevnik HRT-a komentirajući slučaj trovanja nervnim otrovom za što London optužuje Rusiju.



Ranije u petak u Bruxellesu gdje je sudjelovao na proljetnom zasjedanju Europskog vijeća, premijer je rekao da će Hrvatska u ponedjeljak razmotriti eventualne mjere protiv Moskve nakon što su se europski čelnici suglasili da je Rusija "vrlo vjerojatno" odgovorna za napad nervnim otrovom u Velikoj Britaniji.



"Već smo pokazali solidarnost noćas s Ujedinjenim Kraljevstvom", to je "zajednički stav i poruka svih članica", to je "signal jedinstva", rekao je u intervjuu za HRT.



U četvrtak navečer gotovo tri sata razgovaralo se o korištenju nervnog otrova na tlu jedne članice NATO-a, članice Europske unije i stalne članici Vijeća sigurnosti UN-a i sve članice EU-a bile su jedinstvene da se taj napad osudi i da se povuče na konzultacije veleposlanik EU u Moskvi, kazao je o prvom danu zasjedanja u Bruxellesu.



"U ovom trenutku ne vidimo razloga (za Hrvatsku) da učinimo takav potez", rekao je Plenković odgovarajući na pitanje razmišlja li vlada o povlačenju hrvatskog veleposlanika iz Moskve, barem na konzultacije.



Premijer je nadalje naglasio da je Velika Britanija ukinula ograničenja za hrvatske radnike i da je njegova vlada donijela u četvrtak recipročnu odluku te takva ograničenja postoje još samo za tri zemlje članice EU.



Potvrdio je da se nakon povratka iz Bruxellesa u petak čuo s predsjednicom Republike Kolindom Grabar-Kitarović i očekuje da će ona sudjelovati na sastanku državnog vrha u ponedjeljak.



"S predsjednicom smo se čuli danas, dogovorili konzultacije, jer to je pitanje koje je i sigurnosno i političko i vanjskopolitičko, želimo usuglasiti stavove i što je bitno pokazati solidarnost prema našoj saveznici u NATO-u i EU, ali isto tako voditi računa o realnim vanjskopolitičkim odnosima koje imamo", rekao je.



Na opetovano pitanje je li bio upoznat s predsjedničinim pozivom predsjedniku Vladimiru Putinu da posjeti Hrvatskoj premijer nije izravno odgovorio već je ponovio ranije izneseno stajalište da je to "nastavak njezinih razgovora s predsjednikom Putinom nakon što je posjetila Moskvu i Soči prije otprilike pet mjeseci".



U javnosti se čuju mišljenja da Pantovčak i Banski dvori nemaju jedinstvenu vanjsku politiku, a na izravno pitanje je li ta politika usklađena, premijer je odgovorio "Mi razgovaramo redovito, svaki mjesec se sastajemo" i "generalno gledajući nastojimo da sve poruke koje šaljemo budu u interesu RH, jačanju našeg vanjskopolitičkog položaja".



Plenković očekuje da će predsjednica sudjelovati i na sastanku Vijeća za obranu u šest sati u utorak na kojem će se razgovarati o kupnji borbenih zrakoplova.



Premijer je nadalje rekao da je na proljetnom zasjedanju Europskog vijeća bilo riječi o puno gospodarskih tema vezanih za jedinstveno tržište, za energetsku uniju, za digitalno tržište, a pozdravljena je odluka američke administracije da se Europska unija izuzme iz carina na čelik i aluminij.



"Dobro je da je danas donesena odluka o iznimci koju je američka administracija dala za EU glede carina na čelik i aluminij, s te strane je riješen važan ekonomski potencijalan problem", rekao je.