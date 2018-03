Glas naroda: čak 70 posto građana misli kako Hrvatska ide u lošem smjeru, a evo kako je saga oko Istanbulske konvencije utjecala na popularnost najjačih stranaka

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar koje donosi Dnevnik Nove TV pokazalo je da HDZ nije izgubio, a SDP nije dobio potporu birača na Istanbulskoj konvenciji. Te stranke već nekoliko mjeseci imaju silazni trend. Živi zid od rujna je u rastu, a MOST je stabilno četvrta opcija, piše Jutarnji list.



HDZ je i dalje prvi izbor birača. Trenutačno uživa potporu od 29,5 posto. SDP je drugi izbor birača ove zemlje na 19,3 posto.

No, trendovi ne idu u korist ovim strankama. HDZ je tako od prosinca u laganom padu. Istine radi, sve je još unutar statističke pogreške . SDP je također već treći mjesec u laganom padu.Zato Živi zid od rujna bilježi lagani rast, a ožujak završavaju na 12,9 posto potpore. MOST je stabilno četvrti s potporom od 7,1 posto.



Tko su birači velikih stranaka?



HDZ je stranka čiji je rejting viši nego uobičajeno među biračima iznad 60 godina, odnosno 37 posto. Isto tako, među biračima s osnovnom školom imaju potporu od 42 posto, a velik broj glasova i dalje crpe u Slavoniji 43 posto te u Dalmaciji 43 posto.

SDP može kao i HDZ računati na veću zastupljenost među biračima iznad 60 godina, gdje ta stranka uživa potporu od 25 posto. Imaju veću zastupljenost među biračima s visokom stručnom spremom gdje bi dobili 26 posto potpore i na kraju, njihova utvrda su Istra i Primorje s potporom od 30 posto.



Živi zid je stranka mladih, točnije birača ispod 30 godina. Da su danas izbori, od njih bi dobili 29 posto glasova. Isto tako, malo veću potporu bi dobili na selu, 15 posto, i u Sjevernoj Hrvatskoj, gdje uživaju potporu od 19 posto birača.



MOST može računati na veću potporu od nacionalne kod birača od 31 do 44 godine, gdje imaju potporu od 10 posto. Nešto više bi dobili među biračima u gradovima, 8 posto, i na kraju, i dalje su najjači u Dalmaciji s potporom od 14 posto.



Stranka Milan Bandić 365, koalicijski partner HDZ-a, ima potporu od 4,1 posto birača. Pametno uživa potporu od 3 posto, slijede stranke koje su na vlasti ili žele na vlast: HSS s 2,9 posto, IDS 2,6 posto, HSU s 2,5 posto i HNS na 2 posto potpore.

Ostale stranke su ispod 1 posto i zajedno imaju 7,8 posto potpore ispitanika. Zanimljivo, HRAST ima 0,9 posto potpore, GLAS 0,7 posto i Neovisni za Hrvatsku 0,6 posto. Neodlučnih je birača 6,4 posto.



Vlada i dalje može računati da 60 posto ispitanika ne podupire njezine politike, a samo njih 29 posto podupire. Istodobno, ne zna njih 11 posto. Jedino što premijera može zadovoljiti je činjenica da vladine politike podupire 71 posto birača HDZ-a.



Istodobno, prvi put nakon mjeseci rasta pozitivne percepcije opstanka vladajuće koalicije, birači su sada počeli sumnjati u opstanak koalicije. Tako trenutačno 74 posto birača misli kako će Vlada odraditi mandat do kraja, a samo njih 18 posto smatra da neće. Ne zna 8 posto. I dalje u opstanak Vlade računa 88 posto birača HDZ-a.



Hrvatska je opet, nakon blagog povratka optimizma, pesimistična zemlja. Naime, 70 posto građana misli kako Hrvatska ide u lošem smjeru, a njih 21 posto smatra da ide u dobrom smjeru, ne zna njih 9 posto. Tako je nakon 3 mjeseca pada zabilježen povratak u pesimizam, prenosi Jutarnji list.