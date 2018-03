Hrvatska ne ispituje ima li plastike u vodi

Božidar Čapalija, pomoćnik tehničkog direktora splitskog "Vodovoda i kanalizacije", izjavio je u Slobodnoj Dalmaciji prije nekoliko dana da nikad nije popio vodu iz plastične boce.

Čini ga to - i kad se isključi posao koji obavlja - doista “rijetkom zvjerkom”, s obzirom na sve rašireniji običaj pijenja flaširane vode, na rast njezine potrošnje u cijelom svijetu, pa i kod nas - osobito u Splitu. Zamućivanje, naime, u posljednje vrijeme, vode iz Jadra kojom se opskrbljuje dalmatinska prijestolnica, i najveće je protivnike konzumiranja flaširane vode navela da “pokleknu” i vodu za piće počnu kupovati. Mnogi se pritom pitaju - kakvu vodu zapravo piju iz boca?

Na tržište svaka voda mora doći mikrobiološki i kemijski zdravstveno ispravna, što znači da mora udovoljavati zakonskim propisima kojima su postavljeni mikrobiološki kriteriji i maksimalno dozvoljene koncentracije za relevantne kemijske pokazatelje. Ti se kriteriji, kao i neke maksimalno dozvoljene koncentracije za pojedine parametre, razlikuju za mineralne, izvorske i stolne vode: u mineralnim vodama, primjera radi, maksimalno dozvoljena količina fluorida iznosi pet miligrama po litri, dok za izvorske i stolne vode maksimalno dozvoljena količina fluorida iznosi 1,5 miligrama po litri.

Bez parazita i bakterija

Potrošače flaširane vode zanima koliko nakon flaširanja voda može ostati u ambalaži prije nego što se njezina mikrobiološka i kemijska svojstva počnu mijenjati. Također, s obzirom na to da se na tržište voda plasira u plastičnoj ambalaži sve veće litraže, zanima ih koliko dugo nakon otvaranja flaširana voda ostaje ispravna za piće.Upozoravajući, prije svega, da je za prirodne mineralne i izvorske vode na ambalaži naveden datum punjenja i rok valjanosti, dr. sc.voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kaže kako prirodna mineralna i izvorska voda na izvoru i pri stavljanju na tržište ne smiju sadržavati parazite i patogene mikroorganizme, bakteriju Escherichiju coli i druge koliformne bakterije te fekalne streptokoke, odnosno enterokoke, kao ni sporogene sulfitoreducirajuće anaerobne bakterije niti bakteriju Pseudomonas aeruginosa.- Kako se mineralne i izvorske vode pune u svom izvornom obliku, moguće je da vode na izvoru imaju normalan broj mikroorganizama. To podrazumijeva konstantan broj mikroorganizama u vodi na izvoru prije bilo kakvog dozvoljenog postupka obrade, čiji se kvalitativan i kvantitativan sastav uzima u obzir u postupku priznavanja prirodne mineralne vode, a kontrolira se periodičkim analizama. Stoga je očekivati da će se mikrobiološka svojstva mijenjati, ali ona smiju biti rezultat normalnog razvoja prirodne mikroflore koju je voda imala na izvoru i ne znače onečišćenje. Važno je da voda ne smije sadržavati parazite i patogene mikroorganizme koje sam navela - kaže dr. sc. Ujević Bošnjak.



Nema dezinfekcije

Konzumenti flaširane vode uvjereni su da je ona čistija, kvalitetnija i zdravija od vode "sa špine". Je li doista tako i što čini razliku između vode sa slavine i flaširane vode - osim cijene, s obzirom da je flaširana voda 400 do 500 puta skuplja od one iz vodovodnog sustava?- I vode koje se pune u ambalažu i vode iz vodoopskrbnih sustava moraju biti zdravstveno ispravne. Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava u Hrvatskoj zdravstveno je ispravna i možemo biti sretni što je to tako. Na razini Hrvatske u 2016. godini bilo je 3,6 posto zdravstveno neispravnih uzoraka u javnim vodoopskrbnim sustavima. Situacija je dosta lošija u takozvanim lokalnim vodovodima kojima upravljaju grupe građana ili lokalne zajednice - tamo je postotak zdravstveno neispravnih uzoraka veći od 50 posto.Jedna od razlika je, navodi dalje dr. sc. Ujević Bošnjak, u tome što se vode u javnim vodoopskrbnim sustavima dezinficiraju, kao obavezna mjera za suzbijanje zaraznih bolesti, dok se vode u ambalaži ne smiju dezinficirati."Vodena" politika Europske unije usmjerena je na poticanje korištenja vode iz slavine. Europska komisija predložila je početkom veljače revidiranje europskog zakonodavstva kako bi se poboljšala kvaliteta vode za piće, pristup vodi i informiranje građana vezano uz vodu.Vjeruje se da će upravo lak i jednostavan internetski pristup informacijama o kvaliteti vode za piće i opskrbi vodom potaknuti povjerenje građana u vodu iz slavine. Manja potrošnja flaširane vode može, osim toga, pomoći kućanstvima u Europi uštedjeti više od 600 milijuna eura godišnje, a zahvaljujući većem povjerenju u vodu iz slavine građani mogu pridonijeti i smanjenju plastičnog otpada koji dolazi od flaširane vode, uključujući morski otpad, rečeno je iz EK-a, uz napomenu kako su upravo plastične boce jedan od najčešćih plastičnih predmeta za jednokratnu uporabu koji se mogu naći na europskim plažama.



Jesu li krivi čepovi



Kategorije flaširane vode



Prirodna mineralna voda

Najviša kategorija vode, potječe iz vodonosnika potpuno zaštićenog od zagađenja, mikrobiološki je sigurna, stalne temperature, zahvaća se i puni iz izvora, netretirana, stabilnog sastava minerala i elemenata u tragovima, mora biti službeno priznata.



Prirodna izvorska voda

I ona je namijenjena konzumaciji u svojem prirodnom stanju, potječe iz vodonosnika zaštićenog od svakog onečišćenja, i ona je mikrobiološki sigurna i netretirana, no za razliku od mineralne vode ne mora zadovoljavati zahtjev za stabilnim mineralnim sastavom.



Stolna voda

Može imati različite izvore, uključujući površinske vode i vodu iz slavine, dopušteno je kemijsko i mehaničko tretiranje radi zadovoljavanja propisanih mikrobioloških kriterija, te dodavanja dopuštenih tvari.

Na ambalaži stolne vode, pri njezinu označavanju, reklamiranju i slično zabranjeno je korištenje riječi ili oznaka koje upućuju na prirodnu mineralnu ili prirodnu izvorsku vodu, na primjer "kiselica", "mineralna voda", "mineral", "izvorska voda", "izvor", "vrelo", "prirodna" ili bilo koje izvedenice tih riječi.

Vode svih navedenih kategorija mogu biti i gazirane i negazirane.



Četiri analize godišnje

Pravilnikom o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama propisani su kriteriji kojima te vode moraju udovoljavati po svojim fizikalnim, kemijskim, fizikalno-kemijskim i senzorskim svojstvima i sastavu. Propisani su, zatim, mikrobiološki kriteriji i dozvoljeni tehnološki postupci obrade. Da bi neka voda bila priznata, moraju se, među ostalim, dostaviti analize vode - sirove vode s izvorišta - koju se namjerava puniti i stavljati na tržište. Analize se moraju provesti najmanje četiri puta godišnje i moraju obuhvatiti kompletnu analizu - fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja. Nakon procesa punjenja vodu analizira tvrtka koja je proizvodi (u okviru postupka samokontrole), a službene kontrole periodično provodi i Ministarstvo zdravstva.



Sedam 'mineralnih' i devet 'izvorskih'

Na najnovijem popisu prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Hrvatskoj sedam je prirodnih mineralnih, te devet prirodnih izvorskih voda.

Od sedam mineralnih, njih pet (Jamnica, Jana, Kalnička, Lipički studenac i Lipički studenac grofova vrela) crpe se u Hrvatskoj, dok su dvije iz trećih zemalja - Sarajevski kiseljak, podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, te Mivela-Mg iz Srbije.

Od devet prirodnih izvorskih voda, njih osam (Aqua Sana, Cetina, Goda, Kala, Santa, Studena, Sveti Rok i Viva) crpe se u Hrvatskoj, a jedna - Nevra - u BiH.

No, na hrvatskom tržištu mogu se kupiti i druge mineralne vode (Evian, San Pellegrino itd.) koje se crpe u drugim državama članicama EU-a, a zakonito se na zajedničko tržište mogu stavljati ako ih je priznalo nadležno tijelo zemlje podrijetla. I one se, kao i kod nas priznate mineralne vode, nalaze na „Listi prirodnih mineralnih voda priznatih u državama članicama“ objavljenoj u Službenom listu Europske unije.

Za prirodne izvorske vode, pak, ne vodi se popis na razini EU-a. Postupak njihova priznavanja nije obaveza u svim državama članicama, pa se sve prirodne izvorske vode koje se zakonito stavljaju na tržište drugih država članica mogu nalaziti i na hrvatskom tržištu.



Nedavno je pravu "buru u boci vode" izazvalo otkriće da u flaširanim vodama ima mikročestica plastike. Otkud plastika; znači li to da su onečišćene podzemne vode i izvorišta?- Ispitivanja mikroplastike u vodi za ljudsku potrošnju i u vodama u ambalaži novijeg su datuma. Koliko je nama poznato, na području RH do sada nisu rađena ispitivanja prisutnosti mikroplastike niti u vodovodnoj vodi niti u vodama u ambalaži. Prisutnost plastike u okolišu ozbiljan je problem i svjesni smo značaja i mogućih neželjenih utjecaja na okoliš, a posljedično i na ljudsko zdravlje. Kako se u RH za potrebe javne vodoopskrbe 90 posto koristi podzemna voda, i to iz dubljih vodonosnih slojeva koji nisu lako podložni onečišćenjima, ne očekujemo prisutnost mikroplastike u vodi za potrebe javne vodoopskrbe u RH. I vode koje se pune u Hrvatskoj dolaze iz dubljih vodonosnih slojeva. U do sada provedenim istraživanjima mikroplastike u vodama u ambalaži rezultati su ukazali na sličnosti s materijalom od kojeg su izrađeni čepovi boca. Potrebno je nastaviti s istraživanjima i raditi na razvijanju osjetljivijih metoda kojima bi se mogle određivati niske koncentracije mikroplastike - kaže dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak.