Dalmacija odsječena od ostatka Hrvatske! Snijeg i bura stvaraju probleme na cestama, HAK upozorava: Odgodite putovanje

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra za niti jednu skupinu vozila trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, i obrnuto, javlja Hrvatski autoklub.



- Molimo sve vozače da, ako je ikako moguće, odgode svoje putovanje iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto, apeliraju iz HAK-a.



Zbog teške prometne nesreće za sav promet zatvorena je državna cesta DC50 čvor Sveti Rok (A1)-Gračac.



Zbog prevrnutog teretnog vozila na Jadranskoj magistrali (DC8) kod mjesta Starigrad zatvoren je jedan kolnički trak (vozilo je obilježeno).



Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54), DC27 Gračac-Zaton Obrovački, DC1 Gračac-Knin, (zbog snježne vijavice) te Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene.



Samo za osobna vozila otvorene su autocesta A6 Rijeka-Zagreb na dionici Čavle-Kikovica-Delnice (obilazak za ostale skupine vozila je državnom cestom DC3), Jadranska magistrala (DC8) Novi Vinodolski-Senj, Paški most te brza cesta Solin-Klis (DC1).



Na autocesti A7 između čvorova Draga i Šmrika, mostu Dr. Franje Tuđmana, dionici Jadranske magistrale DC8 između Bakra i Novog Vinodolskog i lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle.



Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te ne kreću na put bez zimske opreme, javlja HAK.



U petak snijeg i kiša



Inače, prema najnovijoj prognozi DHMZ-a, u petak nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uglavnom u prvom dijelu dana na istoku zemlje i u Lici mjestimice snijeg, a u Dalmaciji većinom kiša, piše Jutarnji.



Najviše sunčanog vremena očekuje se na sjevernom Jadranu. Sredinom dana i poslijepodne slab snijeg moguć je u Gorskom kotaru, a malo kiše može pasti u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni.



Na Jadranu će jaka i olujna bura s orkanskim udarima postupno slabjeti, a na jugu će ujutro prolazno zapuhati jako jugo.



Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu od 0 do 5. Najviša dnevna većinom od 2 do 7, na Jadranu između 6 i 10 °C.