Vlada usvojila najveći hrvatski zakon od nevjerojatnih 739 članaka: Agencija za financijski nadzor dobiva megaovlasti, po uzoru na Amerikance

Iako je Zdravko Marić, ministar financija, lani najavio da će prijedlog novog Zakona o tržištu kapitala biti na sjednici Vlade do kraja veljače, njegovo puštanje u Vladinu i saborsku proceduru dogodio se tek danas.



No, može se uskoro očekivati, neslužbeno doznajemo. Riječ je o najvećem hrvatskom zakonu koji ima 739 članaka, u studenom prošle godine provedeno je javno savjetovanje, a prezentacija Ministarstva financija kojom će ga se predstaviti u javnosti ima oko 700 stranica.



Povod za izradu novog zakona jest primjena europske regulative (MIFIDII/MiFIR, MAR, Prospectus, EMIR i CSDR), a zakon će donijeti brojne promjene u vezi s poslovanjem investicijskih društava, Zagrebačke burze, SKDD-a i drugih sudionika na tržištu kapitala.



No, jedna od važnih odredbi zakona, pogotovo u kontekstu svih događanja vezanih uz provedbu Zakona o prinudnoj upravi koje je u tijeku u Agrokoru, jest to što će Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dobiti novi nadzorni zadatak. Člankom 502. zakona se, naime, HANFA-i daje ovlast u vezi s provjerom jesu li financijske informacije poduzeća (izdavatelja) čiji su vrijednosni papiri uvršteni na Zagrebačku burzu (prije svega godišnja, polugodišnja i tromjesečna izvješća) sastavljene u skladu s relevantnim izvještajnim okvirom, te će se poduzimati odgovarajuće mjere ako to nije tako.



Pritom su, kako nam je rečeno u HANFA-i, izvještajni okviri za izdavatelje Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI).



"Važno je napomenuti da je postupak provjere i poduzimanja odgovarajućih mjera u odnosu na financijske informacije izdavatelja detaljnije uređen odgovarajućim smjernicama ESMA-e, europskog regulatora tržišta kapitala. Nakon donošenja novog Zakona o tržištu kapitala, te nakon izjavljivanja usklađenosti s navedenim smjernicama, HANFA će biti obavezna uključiti ih u svoju nadzornu praksu.



Spomenutim smjernicama se, između ostalog, definiraju odgovarajući pojmovi, određuje se područje provedbe, propisuju se karakteristike nadležnih tijela koja provode ove postupke, postavljaju se načini odabira modela izbora predmeta provjere, utvrđuje se postupak provjere, definiraju se minimalne provedbene mjere koje bi nadležna tijela trebala imati ovlast izricati, te europska koordinacija s ciljem postizanja visoke razine usklađenosti postupanja nadležnih tijela", kazali su nam u HANFA-i.



Sve navedeno ima za cilj, ističu, jačanje povjerenja na tržištu kapitala, te što jednostavnije iščitavanje financijskih izvještaja od strane korisnika, prije svega investitora i malih ulagača na tržištu kapitala.