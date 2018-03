Uskoro će 80 tisuća Hrvata po sili zakona otići u osobni stečaj!

Na Predsjedništvu HDZ-a u utorak nitko, kako smo doznali, nije imao primjedbe na paket mjera za rješavanje problema blokiranih građana koje su predstavili ministri pravosuđa i financija, Dražen Bošnjaković i Zdravko Marić. Riječ je o već najavljivane tri mjere čija je priprema sada u fazi tehničkih detalja, a zakonski tekst mogao bi već idućeg tjedna, kako je rekao ministar Bošnjaković, ići u proceduru, odnosno javnu raspravu.



U prvom paketu mjera je jednokratni otpis dugova koji bi učinila država u odnosu na svoja potraživanja. Drugi paket također se odnosi na jednokratni otpis, no kako se ne radi o dugu prema državi, donose se poticajne mjere za one koji otpišu dug. Tu se računa na teleoperatere, kartičare, komunalce i druge takve vjerovnike koje bi se stimuliralo na otpis duga umanjivanjem porezne osnovice. Istodobno bi se pazilo i na dužnike tako da im se otpis ne uračunava kao primitak na koji bi se obračunavao porez, piše Jutarnji list.



Treća mjera, koja se ujedno čini i najkompleksnijom u smislu njene provedbe, odnosi se na jednostavni, odnosno ubrzani postupak stečaja potrošača.



Jasni uvjeti



Nakon više dilema usuglašeno je da uvjet za ovakav postupak bude dug čija glavnica ne prelazi 20.000 kuna, a da blokada traje dulje od tri godine. Prema riječima ministra Bošnjakovića, osnovna karakteristika ovakvog ubrzanog stečaja jest to što se neće čekati da blokirani građanin zatraži osobni stečaj, nego će ga Fina pokretati po službenoj dužnosti. Svaka osoba koja dobije rješenje o pokretanju osobnog stečaja imat će pravo na podnošenje prigovora. Taj prigovor će zaustaviti postupak, ali je posljedica da njegov podnositelj ostaje blokiran.



Predviđaju se dva oblika ubrzanih stečaja potrošača. Jedan je u slučaju da potrošač nema nikakvu imovinu ili je ona neznatna. Tada se stečaj otvara i odmah zatvara, a potrošač iz njega izlazi bez blokade. Neće mu se imenovati povjerenik, šest mjeseci će biti bez ovrhe, i za njega nema roka kušnje. No, postojat će obaveza provjere njegove imovine, i to u roku od šest mjeseci.



U drugom slučaju, ako potrošač ima imovinu, onda mu se otvara ubrzani postupak stečaja koji može trajati do godinu dana. Imenuje mu se povjerenik, prodaje se njegova imovina i razmjerno namiruju vjerovnici, a u ovome postupku neće biti roka kušnje.



Prema podacima koje su ministri Bošnjaković i Marić prezentirali Predsjedništvu HDZ-a, ukupan broj blokiranih građana je 324.910, ukupni njihov dug (bez kamata iznosi 42,3 milijarde kuna, a kamate iznose 21,39 milijardi kuna. Od toga je 80.871 građanin koji zadovoljava uvjete postupka ubrzanog stečaja, da im blokada traje dulje od tri godine te da je iznos duga do 20.000 kuna. Iznos njihova duga ukupno iznosi 650,3 milijuna kuna bez kamata, dok kamate iznose 347,4 milijuna kuna.



Jedan od većih problema koji valja riješiti jest prevladati činjenicu da trenutačno u cijeloj državi postoje samo dva povjerenika za provedbu osobnog stečaja, a Bošnjaković kaže kako treba startati s nešto više od 80.000 postupaka, ali da će ta brojka brzo narasti na 100.000, i to čim se realiziraju oprosti dugova.



Traže se povjerenici



Ministar pravosuđa mora u kratkom roku naći povjerenike za osobne stečajeve, a računa da će ih regrutirati iz redova aktualnih stečajnih upravitelja, da će se u jednoj mjeri u taj posao uključiti odvjetnici, potom djelatnici centara za socijalnu skrb, ali i djelatnici Fine.



U roku od godine dana trebali bi se vidjeti konkretni učinci ovih mjera, a to bi u prvom redu bilo 100.000 deblokiranih građana. No, za istu bi se brojku povećao i broj sudskih predmeta, a dodatnog posla dobile bi i neke druge institucije, prije svega državna tijela koja vode podatke o imovini građana.



Ministar Bošnjaković naglašava bitan detalj koji bi blokiranima trebao olakšati proceduru koju moraju proći u postupku rješavanja duga, a to je da ih se neće tražiti da se bave papirologijom, odnosno neće morati donositi nikakve potvrde kao što su to trebali dok je mjere otpisa duga provodila bivša SDP-ova Vlada. Od kada Fina po službenoj dužnosti pokrene osobni stečaj potrošača, u tom se postupku moraju aktivirati druga državna tijela koja vode podatke o imovini.



Predsjedništvu HDZ-a nisu prezentirani troškovi koje će u tom procesu imati država, ali je upozoreno da proračun neće proći bezbolno. Uz sam otpis dijela duga blokiranima, država bi u rješavanju toga problema imala još troškova, a glavnina će se odnositi na edukacije i trošak povjerenika za stečaj potrošača, piše Jutarnji list.



- U donošenju i provedbi svih ovih mjera pazimo i na to da ne narušimo sustav. Postoji i ta vrsta odgovornosti o kojoj vodimo računa i znamo da ne smijemo ohrabriti one koji su skloni nepodmirivanju svojih obaveza - rekao je Bošnjaković, naglašavajući da moramo imati uravnotežen sustav u kojemu i vjerovnik mora biti siguran da će ostvariti svoje pravo, ali i dužnik isto tako mora imati mehanizme zaštite.



- Računamo kako s odlukom da se pomogne građanima čiji iznos duga ne prelazi 20.000 kuna ne šaljemo loše poruke - rekao je Bošnjaković uz napomenu kako Vlada ne smije nasjedati populizmu.