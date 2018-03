Propao pokušaj rušenja načelnika krim-policije: ugledni kriminalist iz Imotske krajine 'preživio' Unutarnju kontrolu, pročitajte što je sve pisalo u prijavi protiv njega

Ova priča oko Gudelja protezala se zadnja dva mjeseca i kad god bismo nešto pisali o događajima u PU splitsko-dalmatinskoj, čuli bismo opasku: 'A šta ne pišete o Gudelju Velagi, tu ima svega blaga božjega?!'

Veliki adut u rukavu policijskim šefovima koji se boje svojih smjena kad u Saboru prođe Zakon o policiji bila je predstavka protiv načelnika Uprave krim-policije MUP-a, Imoćanina Ante Gudelja, koji već više od pola godine obnaša zahtjevnu poziciju prvoga kriminalista u Hrvatskoj.

Zakonom o policiji, naime, olakšat će se smjena kadrova u policiji, što brine mnoge policijske šefove koji su na svojim mjestima godinama, da ne kažemo desetljećima.



I dok se Gudelj sa suradnicima bavio otkrivanjem sto kilograma kokaina koji je pao na Brajdici, Ovčarom, počiniteljima raketiranja Banskih dvora, pedesetdvojicom Kineza koji su se bavili prijevarama, drugi su se bavili njegovim "likom i djelom".



Protiv Gudelja je tako napisana anonimna predstavka koja je poslana na rad Unutarnjoj kontroli MUP-a u Zagrebu, a o "anonimnim saznanjima" obaviješten je i zagrebački USKOK jer je Gudelj već pola godine stanovnik Zagreba. USKOK-u nisu poslali kaznenu prijavu, nego niz spornih saznanja koja se trebalo provjeriti.



Ova priča oko Gudelja protezala se zadnja dva mjeseca i kad god bi se nešto pisalo o događajima u PU splitsko-dalmatinskoj, znali smo dobiti opasku: "A šta ne pišete o Gudelju Velagi, tu ima svega blaga božjega!?"



Naravno da smo nakon toga poslali službeni upit MUP-u s molbom da nam odgovore na pitanje je li anonimna predstavka utemeljena i što se sporno eventualno našlo.



Iz MUP-a dobivamo kratki odgovor: "Nastavno na vaše upite izvješćujemo vas da su policijski službenici Službe za unutarnju kontrolu Ministarstva unutarnjih poslova, u suradnji s Uredom glavnog ravnatelja policije, provjerili navode iz anonimnog podneska u kojima se ukazivalo na moguće nepravilnosti u radu načelnika Uprave kriminalističke policije Ante Gudelja.



Provjerama je utvrđeno da su navodi u anonimnom podnesku neutemeljeni i nisu utvrđene nepravilnosti u radu imenovanog načelnika. O svim utvrđenim relevantnim činjenicama obaviješteno je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske."



Što se sve u predstavci protiv Gudelja – koja se odnosi na vrijeme njegova službovanja u Splitu dok je bio načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta i zamjenik načelnika PU SD – navodi kao njegov krimen?



Dok je bio šef u splitskoj policiji, navodno je zataškao prometnu nesreću koju je skrivio njegov prijatelj, inspektor s Odjela gospodarskog kriminaliteta. Potom, Gudelj je živio u Splitu, a godinama je uzimao putne troškove od države jer je bio prijavljen u Poljicima u Imotskoj krajini, odakle je rodom.



Dalje se navodi da je bez dozvole i znanja nadređenih, često i tijekom radnog vremena, predavao na Studiju forenzike u Splitu, za što je dobivao odličan honorar. U predstavci se navodi i da Gudelj ima i stan na Mejašima, te traži da se ispita kako ga je zaradio, s obzirom da ima još jedan stan u Splitu u kojem živi. U predstavci se spominje čak i činjenica da je o trošku MUP-a kupio odijelo u splitskom butiku "Mister Mot".



Sporno je bilo i korištenje službenog passata i opel insignije, kojima je Gudelj preko vikenda dolazio iz Zagreba u Split i tako se vozio o državnom trošku, bez da to njegovi pretpostavljeni znaju, a išlo se i toliko daleko da se spominje kako živi već pola godine u Zagrebu a da nije odjavio prebivalište u Splitu.

Iako je Gudelj prije stupanja na sadašnju dužnost prošao sve sigurnosne provjere, Unutarnja kontrola MUP-a je ozbiljno shvatila svoj posao i konstatirala da se slučaj putnih troškova Ante Gudelja do sada istraživao više puta i da nikakve nezakonitosti nisu pronađene.



Gudelj ima jedan jedini stan u Splitu, koji je kupio na kredit koji još godinama mora otplaćivati, a na Mejašima ne da nema stan, nego je u tom dijelu grada u cijelom svom životu bio pet puta.



Odijelo u "Mister Motu" je doista kupio, ali i platio svojim novcem, za prigodu vjenčanja svoje kćeri.



Policajac koji je imao prometnu nesreću nije za nju kriv te su troškovi na službenom vozilu, kao i uzroci nesreće, jasno prezentirani i dokazani. Gudelj jest predavao na Studiju forenzike u Splitu, ali izvan svoga radnog vremena i uz dozvolu prijašnjih ravnatelja.



Vozila MUP-a je, istina, koristio prigodom dolaska iz Zagreba u Split u zadnjih pola godine otkako je načelnik Uprave krim-policije, ali je za to dobio pisano odobrenje i ministra MUP-a Davora Božinovića i ravnatelja policije Nikole Miline.



Jedino točan navod u predstavci jest taj da je Gudeljevo prebivalište doista i dalje u Splitu, i da ga jednostavno mora odjaviti te ga prijaviti na zagrebačkoj adresi.



Ante Gudelj je diplomirani pravnik s pravosudnim ispitom, magistar forenzike, a u policiji je od 1991. godine. Punu afirmaciju doživio je za vrijeme HDZ-ove vlasti. Na čelu Odjela gospodarskog kriminaliteta bio je od 1998. do 2000. te od 2004. do 2005. godine.



Do 2010. godine bio je zamjenik načelnika Policijske uprave, a nakon toga šef Odjela za droge, načelnik aerodromske policije te voditelj Odjela pomorske i aerodromske policije. Čak i u doba SDP-ove vlasti javljao se na natječaje za rukovodeće pozicije premda je bio svjestan da ne uživa potrebnu podršku za prolaz.



Sada, kada je dobio puno povjerenje da konačno pokaže ono što zna, stigla je predstavka protiv njega, na koju se Gudelj smijao, dok su autori od nje očekivali "čuda" koja se, eto, nisu dogodila.