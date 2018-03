Gorska služba spašavanja objavila apokaliptične scene poplava: vatrogasci i vojska pomažu u evakuaciji stanovništva, evo gdje je najkritičnije

Više od tisuću vatrogasaca angažirano je u obrani od poplava pa danonoćno pomažu stanovništvu u evakuaciji, pravljenju zečjih nasipa, ispumpavanju vode te prijevozu hrane i pitke vode, priopćila je u srijedu Hrvatska vatrogasna zajednica.



Najteže je stanje na području Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije, gdje vatrogasci sprječavaju plavljenje objekata, istaknuto je u priopćenju.



Ivica Pocrnić, zapovjednik DVD-a Perušić, kaže kako vatrogasci već 11. dan pomažu na području Kosinja.







- Vatrogasci čamcima dovoze agregate kako bi povremeno osigurali električnu energiju. Prevoze osobe kojima je potrebna medicinska pomoć, kao i patronažne sestre do ugroženih područja. Na terenu ispumpavaju vodu iz 30-ak kuća u koje je ušla voda i ostaju ondje do normalizacije stanja - rekao je.



Ipak, u posljednja 24 sata vodostaj rijeke Like u donjem toku opao je za 20 cm, a niska temperatura zaustavila je topljenje snijega, pa se Kosinjani nadaju povoljnijoj situaciji.



Na poplavljenom području 30 pripadnika operativnog stožera, Crvenog križa, HEP-a i danas pomažu stanovnicima. S 11 čamaca do podneva obavili su više od 50 vožnji do najudaljenijih kuća koje su pod vodom u Donjem Kosinju, Selištu, Vukelićima, Lipovu Polju i drugim zaseocima.



"I danas su na terenu patronažne sestre i timovi Crvenog križa koji prema pozivima i potrebi obilaze starije i nemoćne," rekao je pročelnk Službe za zaštitu i spašavanje Gospić Joso Živković.



Od 12. do 19. ožujka u Karlovačkoj županiji angažirano je 156 vatrogasaca i 45 vozila, a uz Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Karlovca, bilo je angažirano još 15 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vatrogasci i djelatnici gradskih tvrtki od 8. do 19. ožujka napunili su više od 50.000 vreća s pijeskom za izgradnju zečjih nasipa.



Na području Sisačko-moslavačke županije 300 vatrogasaca svakodnevno radi u smjenama. Na području Brezovice, Višnjica, Tanca, Letovanića, Trebeža i šire okolice Jasenovca vatrogasci iz županije s Hrvatskom vojskom radili su na prijevozu stanovništva čamcem i aktivnostima obrane od poplava.







- Kritično je kod Košutarice i Mlake, gdje Sava raste, a vatrogasci su cijelu noć na 20 čamaca prevozili vreće za nasipe - izjavio je zapovjednik Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije Mijo Brlečić.



Vatrogasni sustav u Hrvatskoj čini 65.000 vatrogasaca od kojih čak 62.000 svoj posao radi na dobrovoljnoj, volonterskoj razini te za sudjelovanje na intervencijama ne dobivaju novčanu naknadu, podsjeća se u priopćenju.



U obrani od poplava u Sisačko-moslavačkoj županiji angažirano je 236 pripadnika Hrvatske vojske, priopćilo je u srijedu Ministarstvo obrane.



Pripadnici Protupoplavnoga voda Namjenski organiziranih snaga angažirani su u obrani od poplava i na dovozu pitke vode ugroženome području u mjestima Jasenovac, Mlaka, Košutarica i Uštica.



U utorak, u obrani od poplava bilo je angažirano 274 pripadnika Oružanih snaga s motornim vozilima i strojevima na području Letovanića, Brezovice i Jasenovca u istoj županiji, gdje su u noći na srijedu obilazili nasipe koji su potopljeni vodom i pomagali pri izgradnji zečjih nasipa.