Cetina, rijeka koja je pitka od izvora do ušća makar se u nju ulijevaju otpadne vode alkarskog grada

Kada bi se u Hrvatskoj, a i šire, razvijenost mjerila po količinama pitke vode po stanovniku, Cetinska krajina bila bi bez premca. Rijeka Cetina sa svojim pritokama neiscrpno je vrelo, ona godišnje u Jadransko more kod Omiša donese 2,9 milijardi metara kubičnih vode.

Svakoga dana po 7.948.000 kubika, ili svake sekunde 92.000 litara, od čega 40 kubika stiže iz gornjeg vodotoka rijeke preko turbina HE Peruća, isto toliki je međudotok do Trilja, a na mjernom mjestu kod Trilja stiže i 12 kubika iz Buškog Blata, preko turbina HE Orlovac. Zahvaljujući upravo i prije svega tolikoj izdašnosti, voda Cetine pitka je od izvora do ušća makar je čovjek, kojemu je rijeka kao izvor života trebala biti sveta, proteklih desetljeća, sve do danas, prema Cetini bio krajnje neodgovoran.

Da skratimo priču: u rijeku Cetinu i danas se ulijevaju sve otpadne vode alkarskoga grada, kao i sve otpadne vode iz stotina, možda i tisuća, obiteljskih kuća uz ovu moćnu rijeku i njezine pritoke. Naravno, nepročišćene. No, unatoč tomu, Cetina je, zahvaljujući toj golemoj vodnoj masi koju neumorno nosi u svojem koritu, pitka od izvora do ušća.

Milijunska ulaganja

Ako se ta kraška ljepotica na 105 kilometara dugom putu od izvora u istoimenom naselju nedaleko od Vrlike – glavno vrelo je na 385 metara nad morem – do utoka u Omišu i umorila u stalnoj bitki s ljudskim nemarom i onečišćenjima, s radošću treba istaknuti kako bi se voda rijeke Cetine za dvije-tri godine trebala manje onečišćivati. Tomu će prethoditi golemi zahvati na zaštiti Cetine ulaganjima koja će se mjeriti iznosom većim od 400 milijuna kuna. Od čega će oko 300 milijuna stići iz blagajne EU-a, a onih 100-injak milijuna zajednički će osigurati državni proračun, Hrvatske vode, gradovi Sinj i Trilj te općine Otok i Dicmo.

Ako nas sjećanje dobro služi, sve je počelo 2012. godine, kada je već bilo izvjesno da će Hrvatska 1. srpnja 2013. godine postati punopravnom članicom EU-a te da će ravnopravno sudjelovati u raspodjeli EU proračuna za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Među inim EU proračunskim omotnicama namijenjenim Hrvatskoj, jedna "odeblja" odnosila se na vodoopskrbu i zaštitu voda.

U Hrvatskim vodama odmah su krenuli s pripremama te su u samom startu procijenili da je moguće pokrenuti 17 projekata u isto toliko gradova. Pa su od vodokomunalnih tvrtki zatražili i dobili punomoć da u njihovo ime i za njihov račun pribave najprije nepovratni EU novac za izradu dokumentacije potrebne da bi se svaki pojedini projekt mogao natjecati za financiranje izvedbe EU novcem.

Među tih 17 tvrtki kao formalnih nositelja projekata, našlo se i sinjsko Javno komunalno poduzeće "Vodovod i čistoća Cetinske krajine". Projekt s kojim je u to vrijeme ta tvrtka stasala nazvan je "Integralni sustav vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Sinj". Lokalni političari su, dakako, sebi pripisali sve zasluge, pa su Sinjani tako doznali da su "dobili" nepovratnih 22,5 milijuna eura. Najavljeni su i radovi s početkom 2016. i završetkom 2018. godine. Stvarnost je bila malo drukčija. Za "Aglomeraciju Sinj" tijekom 2014. godine osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije. Kako su u međuvremenu potvrđeni "Aglomeracija Trilj – Otok – Dicmo", za njih je istom prigodom osiguran novac za financiranje izrade studijske dokumentacije.

Premda su se političari zaigrali, posebno kada su bila u pitanju obećanja o rokovima, danas je izvjesno da su pred skorom realizacijom dva velika projekta vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda: "Aglomeracija Sinj" i "Aglomeracija Trilj – Otok – Dicmo". U tvrtki "Vodovod i odvodnja Cetinske krajine", koja je nositelj projekta obiju aglomeracija, doznali smo da će ovoga ljeta, dakle za dva-tri mjeseca, biti objavljen javni natječaj za izbor izvođača radova na "Aglomeraciji Sinj", a mjesec-dva poslije istovjetni natječaj za "Aglomeraciju Trilj – Otok – Dicmo".

Kreću radovi

Konkretni radovi na terenu, ako sve bude teklo kako je planirano, trebali bi u Sinju početi do kraja ove godine, a u Trilju, Otoku i Dicmu početkom 2019. godine. Dinamički plan nalaže da svi radovi na "Aglomeraciji Sinj" budu završeni do kraja 2020. godine, a na "Aglomeraciji Trilj – Otok – Dicmo" do konca 2021. godine.

A što će se to sve graditi? Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine podijeljen je, zapravo, u četiri cjeline. Prva cjelina je "Aglomeracija Sinj". Ona obuhvaća: poboljšanje postojećega vodoopskrbnog sustava Cetinske krajine, sanaciju postojećeg sustava odvodnje na području grada Sinja, proširenje sustava odvodnje na području grada uz cjeloviti obuhvat naselja Glavice i Brnaze, proširenje i dogradnju pročišćivača otpadnih voda Sinj na 3. stupanj pročišćavanja kapaciteta 26.000 stanovnika, formiranje baze podataka te nabavu opreme za upravljanje sustavima odvodnje i vodoopskrbe. Ukupna vrijednost ulaganja procjenjuje se na 238 milijuna kuna, od čega Kohezijski fond EU-a osigurava 72,11 posto, a 27,89 posto proračun RH, Hrvatske vode i Grad Sinj. Kroz realizaciju "Aglomeracije Trilj" osigurat će se: poboljšanje i proširenje postojećega vodoopskrbnog sustava, sanacija i rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje, proširenje sustava odvodnje u naseljima Košute, Vedrine, Jabuka i Grab, rekonstrukcija i modernizacija postojećeg pročišćivača otpadnih voda Trilj te nabava opreme za održavanje sustava odvodnje.

U okviru "Aglomeracije Otok" izvest će se: poboljšanje i proširenje postojećega vodoopskrbnog sustava, izgradnja mreže odvodnje naselja Otok te nabava opreme za održavanje sustava odvodnje. "Aglomeracija Dicmo" obuhvaća samo poboljšanje i proširenje postojećega vodoopskrbnog sustava u naselju Sušci. Ukupno procijenjena ulaganja u Trilju, Otoku i Dicmu iznose 166 milijuna kuna, od čega se iz Kohezijskog fonda EU-a očekuje nepovratnih 70,72 posto, dok će razliku od 29,28 posto osigurati proračun RH, Hrvatske vode te Grad Trilj, odnosno općine Otok i Dicmo.

Najskuplji projekt

"Aglomeracija Sinj", osim što kreće prva, najsloženiji je i najskuplji projekt. Za opisati što je sve obuhvaćeno, trebao bi nam višestruko veći novinski prostor. Stoga ćemo samo pobrojati glavne zahvate: poboljšanje i dogradnja vodospreme Grad i Radošić, rekonstrukcija tlačnog cjevovoda Ruda – vodosprema Radošić, izgradnja glavnog kolektora otpadnih voda s podsustavima na područjima naselja Sinj, Brnaze i Glavice, nadogradnja uređaja za pročišćavanje te izgradnja cjevovoda kojim će se pročišćena otpadna voda odvoditi od pročišćivača do rijeke Cetine.

Ovoliki zahvati i ovolika ulaganja u projekte integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine još donedavno bili su nezamislivi. A opet, unatoč tim ulaganjima i svemu drugom, dio stanovnika u većem broju naselja Cetinske krajine od svega neće imati nikakve koristi, nego će im, kao i do sada, voda iz slavina ostati misaona imenica. Iako smo duboko zagazili u 21. stoljeće, kada bi se uredna vodoopskrba, kao jedno od temeljnih ljudskih prava, podrazumijevala, stanovnici sinjskog naselja Zelovo te dijela Kamenskog, Voštana, Roža i Ljuta u triljskom kraju o tome mogu samo sanjati. Ili će, ipak, i oni jednoga dana dočekati svoju "aglomeraciju". Ako se do tada mladost ne iseli, a stari odu za svojim precima...







Nitko nije protiv projekta

O "Aglomeraciji Sinj" do sada se u Sinju puno raspravljalo, tražila su se pojašnjenja i obrazloženja, ali je vrijedno napomenuti da se nitko, ama baš nitko, nije izjasnio protiv projekta. Jedino što je u zraku ostalo visjeti puno puta ponovljeno pitanje, na koje se nikada nije dobio suvisao odgovor, zašto će se pročišćena otpadna voda posebno izgrađenim cjevovodom i s više prepumpnih stanica odvoditi u rijeku Cetinu kod Otoka, a neće se ispuštati u laterarni kanal na zapadnom rubu Sinjskog polja i gravitacijski odvoditi u Cetinu kod Trilja. Tim laterarnim kanalom izgrađenim sredinom prošlog stoljeća za obranu Sinjskog polja od bujičnih voda, već desetljećima u Cetinu teku nepročišćene otpadne vode Sinja. Dogradnjom pročišćivača otpadne vode Sinja pročistit će se 97 posto i bit će uporabljive za sve osim za piće. E, sada, zašto se tako pročišćene otpadne vode ne bi ulijevale u laterarni kanal i služile, primjerice, za navodnjavanje poljoprivrednih površina. A do 15 kilometara udaljenog ušća kod Trilja ta bi se voda prirodno još više pročistila i ubuduće manje zagađivala rijeku. U tom slučaju ne bi se morao graditi cjevovod s crpkama niti bi se za otpremu pročišćene vode do rijeke trošila električna energija.



Lađama do grada

I nakon Drugog svjetskog rata Cetina je plavila Sinjsko polje, a Otočani su do Sinja u zimskim mjesecima stizali lađama. Usko grlo Cetine bio je Triljski tjesnac. Radovi na njegovu produbljenju počeli su 1936. godine, a u konačnici je kapacitiran da može progutati 1300 metara kubičnih vode u sekundi. Na potezu od Hana do Trilja uz Cetinu su napravljeni obrambeni nasipi, a izgrađenim hidromelioracijskim sustavom plodne oranice Sinjskog polja spašene su od plavljenja.