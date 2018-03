Izvanredno stanje zbog poplava, Sava obara sve rekorde, voda prodire sa svih strana: 'Nisam imala srca otići do rijeke, povijest se ponavlja...'

Na području oko Jasenovca Sava je dosegnula najviši vodostaj u povijesti - iznosio je 928 cm u utorak u 7 ujutro. Dosadašnji rekord, iz 1970. godine iznosio je 907 cm. Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava i kod Jasenovca i u Lekeniku, gdje raste vodostaj Kupe, piše N1.



- Voda je tada došla sasvim do kuće. Pripremili smo se mi unaprijed, gradili su se nasipi, ali svejedno nismo mogli zaustaviti vodu. Priroda je to, ona ima svoju volju. I sada se to ponavlja - kazala je jučer 83-godišnja Ana iz Uštice, malog mjesta kraj Jasenovca. Tamo 1970. godine ona je gledala Savu kako raste na rekordnih 907 centimetara. Molila je da stane, ali uzalud. U ponedjeljak nije htjela otići do rijeke. Kako kaže, nije imala srca vidjeti kako se povijest ponavlja. Pogotovo jer je ove godine Sava još i veća, piše Jutarnji list.

U gotovo nemogućim uvjetima, vrlo niske temperature vode od 7 C i nikakve vidljivosti, te više od 2 sata provedenih u vodi u kojoj prijeti pothlađivanje, ronioci su sinoć uspješno izvršili sanaciju kritične lokacije na nasipu na Uni i spriječili daljnje urušavanje, objavio je HGSS.

U mjestu Tanac, dva kilometra od Uštice, nastala je mala rupa ispod nasipa i voda se počela izlijevati van, a prije toga je pod naletom vode iz Une puknuo dio ceste. U tom naselju ima oko 50 kuća, a nadležne su službe odmah poduzele sve potrebne mjere da zaustave daljnje prodiranje vode.



U ponedjeljak navečer održana je u Zagrebu sjednica Stožera civilne zaštite. Nakon sastanka, ravnatelj DUZS-a Dragan Lozančić je izjavio da je na terenu dovoljno snaga: " Mislim da imamo dovoljno snaga na terenu, imamo i rezervnih snaga, tu je i HV s većim brojem pripadnika. Želimo ipak biti pažljivi, imamo i rezervne snage, ako će i biti potrebne", kazao je Lozančić.



Izvanredno stanje je i na Kupi kod Siska. Vodostaj Kupa Farkašić je u 23 sata bio 962 centimetara. Iz Petrinje je ondje sinoć stiglo 20 pripadnika Gromova koji su punili 10.000 vreća s pijeskom kako bi zakrpali nasip ako on popusti na nekim mjestima.

Izvanredne mjere obrane od poplava na snazi su i u Staroj Gradiški gdje je vodostaj Save iznosio u 7 ujutro u utorak 859 centimetara, u Davoru gdje je Sava visoka 985 centimetara, piše N1.