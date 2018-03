Ako je voda naša nafta, zašto onda nismo bogati kao šeici?

Kroz seriju tekstova u 'Slobodnoj' upozorit ćemo na najveće probleme vezane uz vodoopskrbu i odvodnju od Zadra do DubrovnikaNa skupu koji će okupiti najeminentnije stručnjake diskutirat će se o tome što nam voda znači i kako, uz pomoć novca koji stiže iz EU-a, može postati naša prednost

To što je Hrvatska zemlja bogata izvorima pitke vode, u svijetu 21. stoljeća trebalo bi nas dovesti u ravan s državama koje raspolažu velikim resursima nafte i plina. Crno zlato se još i da zamijeniti drugim energentima, ali voda nema alternativu – bez nje bi život stao, točnije, ne bi ni nastao, jer gdje nje nema, nema ni ljudi, čak ni flore ni faune. Izrečeno spada u pučkoškolsko znanje i ne da se ničim oboriti; ove su činjenice notorne, pa opet se – zahvaljujući svim tim kraškim ljepoticama: Zrmanji, Cetini, Čikoli, Krki..., prema vodnim resursima ponašamo ignorantski, jer nije baš da živimo poput šeika u Emiratima. Mi smo, za razliku od njih koji su sreću našli u onome što im je priroda namjerila u amanet, to što je nama dala – vodu, ne mogu reći posve zanemarili, ali nije baš ni da rast BDP-a i životnog standarda gradimo na toj komparativnoj prednosti.

Žedna sela

Čemu, naime, razbijati glavu o vodi kad je ima svuda oko nas? Zašto je tražiti pod zemljom, mapirati njezine puteve do mora, kad "šumi" gdje god "zabušiš" i bit će je, kažu oni što sve o tome znaju, uvijek i koliko nam je treba, pa i više. U fokus zanimanja "doteći" će nam tek onda kad se zamuti, ili je nema na vrhuncu sezone pa su negdje na otocima slavine presušile; ili je, pak, zbog kanala koji se nisu redovito čistili poplavilo polje, traži se dežurni Pedro koji je za sve kriv. U nas je vode, shvatili ste već, ili previše, kad poplavimo, ili premalo, kad je ljeti nema, a do prave mjere teško stižemo jer očito još dobro njome ne upravljamo, iako smo u posljednje vrijeme barem osvijestili činjenicu da je od strateškog značenja.A krivnja što se bogatstvo koje nismo kadri prepoznati nije materijaliziralo, leži na svima nama. Tolike su se države ovdje izredale, a mi pored te silne vode još uvozimo struju; pored takvih slivnih tokova u Dalmaciji još ih nismo kadri zaštititi od otpadnih voda, kraj tolikih rijeka u Zagori još je žednih sela u kojima je sve manje stanovnika i nade da jednom neće ovisiti o kišnici ili rašljaru koji "nije baš sto posto siguran da je tu ima, ali misli da bi ju se, ipak, trebalo pokušati tražiti".A vode stvarno imamo, štono se reče – za izvoz, a ne izvozimo je onima koji je trebaju i koji bi je dobro platili!? Rasipamo je do te mjere da je u transferima kroz cijevi do krajnjeg korisnika nestane i pedeset posto! Pijemo je iz azbestnih cijevi, a nitko nam ne zna reći točno – je li takva voda ispravna za piće ili ima li nekih nedostataka za koje bismo trebali znati a, eto, iz nekog razloga (još) ne znamo pa smo žrtve teorija zavjera?Tek smo u zadnje vrijeme prepoznali mogućnosti koje nudi proces desalinizacije, koji pučinske otoke može učiniti neovisnima o prilikama na kopnu, o brodovima cisternama ili cjevovodima ispod mora, velikim investicijama s velikim rizicima. Turizam, koji je izgradnjom autocesta i zahvaljujući zrakoplovnim low coast kompanijama poletio visoko zadnjih godina, ovisan je o vodi. Tepamo Zagori da je naša Provansa, njezina je ljepota – hvalimo se – fascinantna, a pored sve te vode koja joj najčešće pristiže iz Hercegovine, toliki vlasnici OPG-ova vape za njom. Uzgajali bi masline, posadili tisuće i tisuće stabala jer tržište imaju, proizvod mogu već sutra plasirati, ali nema dovoljne vode ni za piće i osobnu higijenu, a kamoli za suhu zemlju.I na obali slična priča. Na vrhuncu sezone, na višim kotama, voda jedva kapa iz slavina, a negdje je – zbog redukcije – povremeno nema. To da šparaš vodu pored sve te vodurine koja te okružuje, teško je objasniti domaćem gostu, a kamoli strancu. O tome da uvozimo struju, umjesto da je pored takvih vodnih kapaciteta prodajemo drugima, stid me i pisati. Ta, toliko su puta pod krinkom zaštite okoliša, a najčešće zbog ljudske gluposti ili sitnog politikantstva, zaustavljeni energetski projekti koji su nam mogli ne samo osigurati neovisnost što se pitke vode i električne energije tiče, nego i ostvariti nova radna mjesta i velike prihode za lokalnu zajednicu. Što, dakle, naša inertnost, nepoduzetnost, kratkovidnost kad su sjajne poslovne prilike u pitanju; što zaostatak ovog kutka svijeta za modernom Europom, što svi ti ratovi koji su se prevalili preko nas; tu smo danas gdje jesmo – vode imamo, srećom je i dalje vrlo kvalitetna i čista, ali moramo konačno njome naučiti i gospodariti.

Alternativni vodotok

Hrvatska – zemlja dobre vode, konačno će, zahvaljujući izdašnim fondovima EU-a, staviti sve te svoje silne resurse u pogon i izvući iz njih što više može. Na velikoj konferenciji o gospodarenju vodama u Splitu, 29. ožujka, u organizaciji "Slobodne Dalmacije", a pod visokim pokroviteljstvom predsjednice, najeminentniji domaći stručnjaci ponudit će rješenja vezana uz glavne probleme u opskrbi i odvodnji. Čut ćemo i ohrabrujuće najave o velikim projektima u Dalmaciji, o tome da bismo skoro mogli imati vodovode koji su između sebe povezani, sinkronizirani, i koji jedan drugome predstavljaju alternativno rješenje u slučaju bilo kakve prirodne ili druge ugroze koje dovode određeni "vodotok" u pitanje. Najviše riječi će biti o pročišćivačima, o tome kako vodu koju pijemo učiniti još kvalitetnijom, zdravijom, i koji nam to zakoni i propisi jamče da je upravo takva do nas i stigla? Kroz seriju tekstova u "Slobodnoj", upozorit ćemo na najveće probleme vezane uz vodoopskrbu i odvodnju od Zadra do Dubrovnika i projekte koji se trebaju realizirati zahvaljujući novcu koji teče iz Bruxellesa. Diskutirat će se o vodi, kalkulirati što nam ona kao kolektivu znači, kako je sačuvati za buduće naraštaje, i može li postati naša prednost u odnosu na druge. Dubit ćemo joj neki novi, bolji, lakši put do onih koji je nasušno trebaju, jer zašto nam bolja voda danas ne bi značila bolji život sutra?