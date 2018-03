Kako nas, sasvim legalno, dere Hrvatska pošta: Paket mi je preko oceana došao za 26 kuna, a onda su mi iz HP-a za dostavu unutar iste zgrade naplatili još 50

Ljubitelje online kupnje obradovala je prije neki dan objavljena vijest iz Europskog parlamenta o jeftinijoj dostavi paketa.

Kad se plate svi nameti; poput poštarine, carine i slično, često, naime, ispadne da kupnja preko interneta i nije toliko povoljna kao što u početku mislimo.

Splićanin Z.I. (točni podaci poznati redakciji) svjedoči to i svojim primjerom - na 200 kuna troška proizvoda koji je naručio, platio je dodatnih 130 kuna raznoraznih naknada; od poštarine i carine do ležarine i dostave paketa.

- Naručio sam vitamine i minerale za majku preko iHerba, provjerene internetske trgovine koja prodaje dodatke prehrani, zdravu hranu i slično. Otkad sam otkrio da su vitamini istog proizvođača na ovoj web stranici gotovo dvostruko jeftiniji nego kod nas, a uz to budu u većem pakiranju, redoviti sam im kupac.

Ovog je puta, na žalost, moja ušteda bila mizerna budući da me Hrvatska pošta oderala - kaže čitatelj.

U svakom slučaju, cijena vitamina bila je 34 američka dolara, a nakon konverzije po, naravno, najmanje povoljnom tečaju, 205 kuna. Poštarina za takvu pošiljku, koja putuje preko oceana, odnosno iz Amerike, iznosi 26,47 kuna ili 3,5 eura.

- Budući da je pošiljka prelazila iznos s poštarinom od 22 eura, Carina mi je obračunala PDV u iznosu od 51,36 kuna, no to je, kako sam se poslije informirao, u skladu sa zakonom. U slučaju da se naručuje roba vrijednosti do 22 eura, kupac ne plaća ni PDV ni carinu, pa mu se to itekako isplati - kaže Z.I.

Nakon Carinske uprave, na red za naplatu došla je Hrvatska pošta. Podnošenje pošiljke na carinski pregled HP mu je naplatio 37,50 kuna, još šest kuna za ležarinu i pet za dostavu paketa. Nakon što je, dakle, platio 51 kunu Carinskoj upravi, još je toliko izdvojio za Hrvatsku poštu.

- Ovo podnošenje pošiljke na carinski pregled i ležarina čista su "deračina" korisnika! Naime, Hrvatska pošta i područni carinski ured u Zagrebu u istoj su zgradi, dakle, službenici sjede doslovno jedni do drugih, pa nije jasno temeljem čega pošta zaračunava taj iznos... Ako se, naravno, obratite HP-u, oni će vam reći da je to sve u skladu s njihovim pravilnicima... Postavlja se, međutim, pitanje može li Hrvatska pošta, kao davatelj javne usluge, zaračunavati nepostojeću uslugu, i to po većoj cijeni od stvarne - zanima čitatelja.

Isto smo pitanje i mi postavili HAKOM-u (Hrvatskoj agenciji za mrežne djelatnosti op.a.), u kojoj smatraju da je HP u konkretnom slučaju postupio u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama, odredbama Općih uvjeta za obavljanje univerzalne usluge i Općih uvjeta za obavljanje ostalih poštanskih usluga, kao i sukladno odredbama međunarodnih akata Svjetske poštanske unije.

- U Cjeniku poštanskih usluga HP-a u međunarodnom prometu stoji da se za uslugu podnošenja pošiljaka na carinski pregled naplaćuje iznos prema masi pošiljke (do 2 kg u iznosu od 37,50 kn, a od 2 do 5 kg u iznosu od 50,00 kn i iznad 5 kg u iznosu od 62,50 kn).

Nadalje, u Cjeniku poštanskih usluga u unutarnjem prometu stoji da se usluga dostave paketa naplaćuje 5,00 kuna. Prema navedenim iznosima i stavkama u prigovoru, razvidno je da je HP naplatio spomenute usluge u skladu sa svojim cjenikom - kažu u HAKOM-u, a nezadovoljnom korisniku poručuju da prvo uloži prigovor davatelju poštanskih usluga, nakon čega ima mogućnost obratiti se i ovoj agenciji sa zahtjevom za rješavanje spora.

Iz Hrvatske pošte također napominju da su sve odradili u skladu sa zakonom, te da su troškovi koji nastaju prilikom dostave međunarodnih pošiljaka navedeni u HP-ovom Cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu.



Naplaćuju i 4,5 kuna za uručivanje malih paketa

Novom Uredbom o prekograničnoj dostavi paketa mogla bi se ukinuti i praksa Hrvatske pošte prema kojoj se klijentima naplaćuje uručivanje malih paketa, i to po cijeni od 4,5 kuna. Domaći potrošači koji preferiraju online kupnju učestalo negoduju zbog takve politike HP-a. Napominju da na web-stranici jasno piše da im je trošak dostave uračunat u cijenu proizvoda, a na koncu plaćaju Hrvatskoj pošti. Kako spomenuta praksa ne postoji nigdje u EU-u, HAKOM bi, nakon stupanja Uredbe na snagu, Europskoj komisiji tu naplatu mogao prijaviti kao nelogičnost na tržištu.