Tonko Obuljen, brat ministrice kulture, novi je čovjek na čelu najmoćnije regulatorne agencije u zemlji. Vlada je izostavila ovu odluku iz redovnog priopćenja, zašto?

Tonko Obuljen, brat ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, imenovan je predsjednikom Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), i to u četvrtak na zatvorenom dijelu sjednice Vlade s koje novinarima nije dostavljena informacija o konkretnom imenovanju, piše Jutarnji list.

Vlada, naime, u priopćenju koje upućuje novinarima poslije zatvorenoga dijela sjednice nije navela imenovanje ministričina brata kojega su, čini se, izabrali potajice. Je li to učinjeno zbog straha od prozivki da je Tonko Obuljen rodbinski povezan s članicom Vlade koja ga imenuje, u Vladi negiraju te kažu da se to dogodilo “omaškom”. Nije bilo namjere, poručuju iz Vlade, da se prikrije to imenovanje jer je ono poslije ionako proslijeđeno u Hrvatski sabor te se, objašnjavaju u Vladi, ne bi niti moglo sakriti.

- Došlo je do propusta, omaške, prilikom sastavljanja priopćenja, ali sve je bilo u skladu s propisima. Ionako je to imenovanje poslije proslijeđeno u Sabor - izjavila je glasnogovornica Vlade Sunčana Glavak.

Intrigantan izbor

U to je priopćenje tako tek u petak, dan nakon prvog priopćenja, dodano sljedeće: “Temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, Vlada je utvrdila odluku kojom se Obuljena imenuje novim predsjednikom Vijeća HAKOM-a, Darka Josipovića novim zamjenikom predsjednika Vijeća agencije, a novim članovima Vijeća mr. sc. Mislava Hebela, Antu Milasa i dr. sc. Nikolu Popovića. Vlada je obje odluke uputila u Hrvatski sabor na daljnji postupak”.

Riječ je o intrigantnom imenovanju, ali ne samo zato što je ministričin brat imenovan “u tajnosti”, nego i stoga što s pozicije šefa te moćne agencije odlazi Dražen Lučićčije su šanse za reizbor bile više nego upitne s obzirom na to da su sukobi unutar HAKOM-a tijekom njegova mandata često bio tema medijskih napisa. Protiv Lučića je podneseno nekoliko prijava, zaratio je sa sindikatima, a i u sadašnjem resornom Ministarstvu za njega kažu da se ponašao kao država u državi. Lučić se, doznajemo, i ovaj put javio na natječaj, ali njegova ponuda, kažu nam u Ministarstvu, nije niti razmatrana jer je protiv njega Općinsko državno odvjetništvo podiglo optužnicu, a jedan od uvjeta za tu poziciju jest da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak.

Optužnica je podignuta jer je Lučić navodno neovlašteno i na štetu radnice otkrio njezine osobne podatke. Čak postoji internet stranica pod nazivom www.draženlucic.com na kojoj njegovi kritičari objavljuju “Dosje: Dražen Lučić” s tekstovima o svim aferama u kojima je glavni protagonist dosadašnji čelnik HAKOM-a. Lučić je HAKOM vodio pet godina. Za nove članove Vijeća HAKOM-a bilo je pristiglo 40 prijava, među kojima i ona Tonka Obuljena koji je bio član Vijeća HAKOM-a od 2009. do 2013., a bio je i ravnatelj tadašnje Hrvatske agencije za telekomunikacije od 2006. do 2008. godine.

Inženjer u OiV-u, Obuljen je u HAKOM-u radio i nakon izlaska iz Vijeća 2013., a godinu poslije zaposlio se na mjestu inženjera u Odašiljačima i vezama gdje radi do imenovanja na novu poziciju. Ministrica kulture Obuljen Koržinek nije glasala o imenovanju svoga brata jer, kaže, “ovaj tjedan nije bila na Vladi”.

- Osim na prve dvije točke, bio je državni tajnik Krešimir Partl - izjavila je ministrica kulture Obuljen Koržinek, a imenovanje svoga brata na čelo HAKOM-a komentirala je riječima:

Jasna procedura

- Tonko Obuljen prijavio se na javni poziv za člana HAKOM-a. U ranijim mandatima bio je ravnatelj Agencije i član Vijeća HAKOM-a. Imenovanje članova Vijeća provodi se u zakonom propisanoj proceduri za što je nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Prema uvjetima natječaja, naime, kandidati za članove Vijeća HAKOM-a moraju imati hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj, završen studij iz područja elektroničkih komunikacija, poštanskog prometa, prava, ekonomije ili željezničkog prometa, najmanje pet godina radnog iskustva u spomenutim područjima i moraju aktivno znati najmanje jedan strani jezik. Postupak izbora išao je tako da je resorno Ministarstvo prometa i infrastrukture primilo te prijave te ih proslijedilo u Vladu koja je odlučila kojih će petero kandidata predložiti Hrvatskom saboru za nove članove. HAKOM je nacionalna regulatorna agencija za područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i tržišta željezničkih usluga, a to je tržište vrijedno čak 16 milijardi kuna. Stoga je pozicija predsjednika Vijeća i njegovih članova vrlo moćna.