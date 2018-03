Pogoršava se stanje u Lici: voda raste 5 centimetara po satu, potopljeno najmanje 20 kuća i kameni Kosinjski most

Obilna kiša koja na širem području Like pada od petka navečer i topljenje snijega na Velebitu uzrokovali su poplavu i na širem području Kosinjske doline, a pripadnici Stožera Civilne zaštite, Crvenog križa i aktivisti čamcima dovoze agregate i druge potrepštine za stanovništvo.

Održan je danas sastanak Stožera Civilne zaštite općine Perušić, a njegov načelnik Mihael Kurteš, izjavio je da razina vode raste 5 cm na sat, pod vodom je i kameni Kosinjski most. Područje Gronjeg i Donjeg Kosinja su bez struje, 40 pripadnika Civilne zaštite i Crvenog križa odvoze čamcima agregate za struju i druge potrepštine. Za sada je 20 kuća pod vodom. Iako je stanje teško, u Hrvatskim vodama se nadaju kako se neće ponoviti stanje iz 2010. godine kada je razina vode na tom području dosegla kotu od 910 cm, rekao je Hini Kurteš, koji je ujedno i donačelnik Općine Perušić.

Timovi Crvenog križa na području Kosinja već danima dežuraju, a danas pomažu obiteljima ugroženih kuća dizati namještaje i u zbrinjavanju stoke, doznaje Hina od ravnatelja gospićkoga Crvernog križa Vlade Brkljačića.

Poplavljeno povručje Kosinja danas su obišli ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić, predstavnici Hrvatskih voda iz Rijeke, Otočca i Gospića.

Župan Milinović proglasit će elementarnu nepogodu

Iz Ureda župana ličko-senjskog župana Darka Milinovića u subotu je priopćeno da će zbog poplave u Kosinju i Kosinjskoj dolini, uzrokovane izlijevanjem rijeke Like iz svojih korita, župan proglasiti stanje elementarne nepogode.

Formalno će se stanje elementarne nepogode, sukladno Zakonu, proglasiti kada se stvore uvjeti za izlazak povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, koje je dužno odmah, a najkasnije 8 dana od proglašenja, obići kućanstva, popisati materijalne štete na infrastrukturi, stambenim i gospodarskim objektima i poljoprivrednim površinama, te podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Državnom, županijskom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu.

Za proglašenje elementarne nepogode stekli su se uvjeti, 20-tak kuća je pod vodom, te nekoliko trafostanica i dio niskonaponske mreže, rekao je načelnik Općine Perušić Ivica Turić. S terena je izjavio Hini da ljudima pomaže 150 pripadnika vatrogastva i Civilne zaštite, te djelatnici Općine Perušić.

Od tri zaseoka s 20 kuća dva su naselja od sinoć bez struje. Struja se morala isključiti u Gornjem Kosinju i Kosinjskom Bakovcu jer su poneke žice pod vodom ili pola metra od vode.

Govoreći o tome da je Kosinj često pod poplavom Turić je rekao kako je potrebno formirati ili retenciju ili sagraditi niz godina planiranu hidrocentralu Senj 2, jer sadašnja akumulacija prima 120 milijuna prostornih metara vode, a nova bi planirana akumulacija primila 360 milijuna prostornih metara vode i riješila Kosinj čestih poplavljivanja.

Nas samo zimska služba i elementarne nepogode koštaju trećinu proračuna i to je neodržovo. Općina Perušić zahtjeva od Hrvatske elektroprivrede da se očituje o namjeri gradnje hidrocentrale, jer je prostornim planom ta gradnja predviđena, dodao je Turić.