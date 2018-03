Novi skandal hrvatskog pravosuđa: četiri puta silovao djevojku, udarao joj glavom u zemlju, cipelario i gušio dok nije odglumila nesvijest; Što mislite, kakvu je kaznu dobio?

Zbog četiri silovanja, jednog pokušaja silovanja, dva protupravna oduzimanja slobode te nametljivog ponašanja u odnosu na svoju bivšu djevojku, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je na četiri godine zatvora osudio D.Ž.-a iz Zagreba.

Za svako od silovanja dobio je po 10 mjeseci zatvora, za pokušaj silovanja 8 mjeseci, za svako od dva protupravna oduzimanja slobode po dva mjeseca te za nametljivo ponašanje dva mjeseca. Čitajući u presudi koja je javno objavljena opis (ne)djela koja je D.Ž. počinio prema bivšoj djevojci ne možemo se oteti dojmu da je izrečena sankcija apsurdno preblaga.

Dakle, po presudi prvo je neutvrđenog dana početkom mjeseca ožujka 2010. sačekao djevojku te je odvezao autom iza zgrade Doma zdravlja. Nakon parkiranja sjeli su na zadnja sjedišta te prvo u miru razgovarali jer je oštećena željela riješiti nastale probleme. U jednom trenutku "uporabom fizičke sile skinuo joj hlače i gaćice, raširio joj noge rukama i svojim nogama, pri čemu ga je oštećena odgurivala, te tražila da prestanete i pritom je plakala". No, on ju je tada bez milosti silovao prvi put.

Potom je neutvrđenog dana krajem prosinca 2010. ili u mjesecu siječnju 2011. godine sačekao i odvezao na Sljeme i silom je počeo skidati, a ona je tad pokušala pobjeći, iskočivši iz automobila. Počela je bježati po snijegu, no sustigao ju je i silom ugurao u vozilo, spustio prednja sjedala i počeo je udarati po licu. Sjeo je na nju, skinuo joj odjeću i počeo je silovati, no ona se žestoko branila i odgurivala ga pa je prestao i ponovno je nekoliko puta udario vičući da ga "zajebava" i da neće od njega raditi budalu.

Nadalje je 7. svibnja 2011. godine bio s njom na koncertu, a onda ju je odvezao do napuštene kuće u vlasništvu njegovog oca. Zaključao je vrata, silom djevojku bacio na krevet te počeo vikati i psovati je. Podigao joj je haljinu, sjeo na nju i silovao je. Nesretna se djevojka grčevito branila i uspjela se osloboditi njegovog stiska te doći do vrata koja su bila zaključana. Nasilnik ju je ponovno uhvatio i gurnuo na krevet, počeo šamarati i njezinom glavom udarati po krevetu, a onda ju je opet silovao.

Njegovom divljanju nije bilo kraja pa ju je, po presudi, opet sačekao krajem prosinca 2011. oko ponoći i tražio da uđe u njegov auto. Kad je ona odbila, silom ju je ugurao u vozilo, zaključao vrata kako bi spriječio njezin bijeg te je odvezao do jedne kuće. Silom ju je izvukao iz automobila te ugurao u svoju sobu i zaključao vrata. Urlao je da je "ku..a, drolja, da ga 'zajebava' i da mu je uništila život". Kad je na trenutak izišao iz sobe, djevojka je iskočila kroz prozor sobe, no on je vidio njezin bijeg, sustigao je i silom vratio natrag u sobu. Razbio joj je mobitel, uhvatio je za kosu i njezinom glavom tukao o zid te je šakom mlatio po licu, govoreći joj: "Šta je kujo, hoćemo se je...“. Onda ju je skinuo i silovao je. Nakon tog gnjusnog čina držao ju je u sobi, da bi je pustio tek pred jutro.

Godinu dana poslije, sredinom lipnja 2012. godine, ponovno ju je presreo dok je vozila bicikl i tražio da uđe u auto. Nije htjela, a kad je počela bježati, sustigao ju je na peronu Glavnog kolodvora te ju je, iako se ona žestoko opirala i tražila od prolaznika da joj pomognu, obuhvatio rukama s leđa oko tijela te je odvukao do svog automobila, ugurao ju na suvozačko sjedalo i krenuo prema Sljemenu.

Djevojka je cijelo vrijeme plakala i molila ga da je pusti, a on ju je šakom udario u bradu, a onda je zaustavio auto, silom je izvukao sa suvozačkog sjedišta i ugurao na stražnje sjedalo. Skinuo je svoj donji dio trenirke i legao na nju. Ona se opirala, zbog čega je on nakratko izašao iz vozila. Žrtva je iskočila iz vozila i odjevena samo u gaćice počela bježati niz Sljeme. Vrlo brzo ju je sustigao, nekoliko puta "trisnuo", odvukao je do vozila, bacio na pod i počeo cipelariti nogama i gušiti je. Djevojka je u jednom trenutku odglumila da se onesvijestila pa ju je prestao gušiti da bi je onda počeo ponovo šamarati, uhvatio ju je za kosu i glavom joj udario nekoliko puta o zemlju vrijeđajući je. Nije mogla ustati od udaraca pa ju je silom ugurao u vozilo i krenuo, da bi ih naposljetku zaustavila policija.

I naposljetku, nakon svih tortura koje je proživjela nije ju pustio na miru već joj je polovicom 2014. godine nekoliko mjeseci slao SMS poruke i zvao je vrijeđajući je, tražeći da ga ne prijavljuje policiji i "da će još više najebati".

U svojoj obrani silovatelj je kazao da je s djevojkom "želio ozbiljnu emocionalnu vezu, a ona je samo htjela seks". Zbog toga je konzumirao alkohol i drogu, što je dovelo do toga da je izgubio kontrolu. Kazao je da ga je namjerno radila ljubomornim, da ga je "ubijala" i da je htjela da bude nesretan.

- Preda mnom je uzimala brojeve telefone drugih muškaraca, zvala me je telefonom da slušam kako ona odlazi u stanove drugih muškaraca i s njima ima seksualne odnose. Kada sam se pokušao maknuti, distancirati od nje, našao bih novu djevojku. Ona bi mi se tada vraćala plačući i govoreći da joj je žao. Slab sam na nju i uvijek smo se vraćali jedno drugom. Drugi su mi govorili da se maknem od nje, da naš odnos nije dobar i da neće dobro završiti - kazao je okrivljeni.

- Na strani optuženog sud je olakotnim cijenio da je isti kaznena djela gotovo u cijelosti priznao, u vrijeme počinjenja bio je mlađe životne dobi. Posebno olakotnim cijenimo što je od većine kaznenih djela za koje je optuženi proglašen krivim prošlo više od pet godina, a optuženi se ispričao oštećenoj te je pred sudom izrazio svoje žaljenje zbog učinjenog, svijest da je pogriješio, zbog čega i prihvaća svaku kaznu koju mu izrekne sud. Stoga je sud u odnosu na optuženog primijenio odredbe o ublažavanju kazne - stoji u obrazloženju presude sutkinje Županijskog suda u Zagrebu.