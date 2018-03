Kiša, grmljavina i olujno jugo: za vikend nas očekuje izrazito loše vrijeme, a sljedećeg tjedna stiže veliki povratak zime

Nakon kratkotrajnog smirivanja vremena u većem dijelu zemlje, u popodnevnim satima, subotu će obilježiti izražena promjena vremena. Očekuju se obilne oborine, s kojima i porast vodostaja, te osjetno zahladnjenje zbog kojeg će ponovno ponegdje na snazi biti zimski uvjeti. S juga će stizati zrak bogat vlagom, a sa sjevera će se spuštati hladan zrak.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jako, na udare i olujno jugo polako će okretati na zapadni, a zatim sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, a najviša dnevna između 13 i 16 stupnjeva.

Na krajnjem jugu vrlo vjetrovito uz jako i olujno jugo koje će prema večeri slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. More će biti valovito, na otvorenom i jače valovito, a povremeno će biti kiše, osobito poslijepodne i navečer kada i u kraćem vremenu može pasti znatnija količina.

Na istoku zemlje uglavnom oblačno s povremenom kišom, a u drugom dijelu dana bit će i razmjerno vjetrovito uz umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar. Jutarnja temperatura od 7 do 9, sredinom dana između 10 i 13, a zatim prema večeri osjetno hladnije.

U središnje će predjele hladniji zrak stići ranije, ujutro i prijepodne temperatura će biti od 5 do 10, a poslijepodne već u višim predjelima kiša će prijeći u susnježicu i snijeg. Navečer susnježice i snijega može biti i u nekim nizinama, a stvaranje snježnoga pokrivača osim u gorju naizglednije je uz granicu sa Slovenijom. Lokalno će oborine bit obilnije, a poslijepodne će puhati umjeren i jak sjeveroistočni vjetar.

Obilnijih oborina bit će i u gorju gdje će već prijepodne kiša polako prelaziti u snijeg u predjelima iznad 900 metara, a snježna granica s jačim će se zahladnjenjem poslijepodne brzo spuštati. Budući da će se snijeg u početku topiti, past će većinom između 5 i 20 cm.

Na sjevernom Jadranu povremeno kiša, lokalno i uz grmljavinu, a lokalno će je pasti i više od 40 litara po četvornome metru. Puhat će umjerena, ponegdje, posebice podno Velebita, i jaka bura.

U nedjelju će ipak kiše biti manje, posebice na sjeveru, a bit će i duljih sunčanih razdoblja. Početak tjedna bit će i dalje promjenljiv, pri čemu će oborine biti češće u ponedjeljak kada na sjevernome dijelu može biti i susnježice i snijega uz jaku, ponegdje i olujnu buru. Temperatura u znatnijem padu, najprije na sjeveru, a zatim u utorak i u Dalmaciji.

U unutrašnjosti od nedjelje pravo zimsko vrijeme. Povremeno će biti snijega, posebice u noći s nedjelje na ponedjeljak i u ponedjeljak. Dojam hladnoće pojačavat će i povremeno umjeren, u gorju i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar.