Kolnici su mokri i skliski od kiše u većem dijelu zemlje, u Gorskom kotaru mjestimice ima magle, mogući su odroni pa iz Hrvatskog autokluba (HAK) u petak vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.



Vozače pozivaju na pojačan oprez na autocestama: A3 Bregana-Lipovac kod čvora Rugvica i pomoćnog uslužnog objekta Ježevo, zbog životinja na kolniku, a prema dojavi radi se o psima. Oprez je potreban i na A1 kod pomoćnog uslužnog objekta Brinje na izlaznom traku u smjeru Dubrovnika, zbog teretnog vozila u kvaru.



Do 19. ožujka do 18 sati u vremenu od 8 do 14,30 sati i od 16 do 18 sati, zbog razminiranja, povremeno se zatvara Jadranska magistrala (DC8) na predjelu Rokići kod Šibenika. Vozila se propuštaju svaki puni sat po 15 minuta. Obilazak: čvor Vidici-tunel Dumbočica-Dubrava-čvor Meterize i obrnuto.



Zbog vjetra u prekidu su: katamaranske linije: Vis-Split; Mali Lošinj-Cres-Rijeka; brodska linija: Mali Lošinj–Unije–Susak.



Od petka 16. ožujka polasci na trajektnoj liniji Sumartin-Makarska iz Sumartina za Makarsku su u 8 sati,11,15 i 17,30 sati umjesto predviđenih 6 sati ,11 i 15,30 sati. Nedjeljom i blagdanom polasci ostaju po objavljenom redu plovidbe.



Od petka će državna cesta DC409 na lokaciji zračne luke "Split" biti zatvorena za sav promet, zbog radova. Obilazak je državnim cestama DC409 Pantan-Plano-DC8-Rudine (Kaštel Novi)-Ulica Dr. Franje Tuđmana, i obrnuto.