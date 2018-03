Matić ogorčen zbog generala Stipetića: Dokumentarac o toj legendi HTV je pustio u 'porno terminu', nikad mu nisu oprostili što je došao iz JNA

Saborski zastupnik SDP-a Predrag Matić zamjerio je u četvrtak nedovoljnu pozornost koja je u javnom prostoru posvećena smrti generala Petra Stipetića naglasivši kako je bio "general s pet zvjezdica, koji je više dao Hrvatskoj nego Hrvatska njemu", dok je HDZ-ov Josip Đakić kazao kako je Stipetić pokazao znanje, iskustvo i ljubav prema domovini.



"Jučer nas je, nakon teške bolesti, napustio jedan od najvećih junaka Domovinskog rata general Petar Stipetić. Bio je jedan od onih za koje se može reći: 'Došao je tiho i ušao u legendu'", rekao je Matić nakon stanke na početku saborskog zasjedanja.



Zamjerio je načinu na koji je informacija o smrti tog generala tretirana u javnom prostoru.



"Za generala Stipetića koji je dao nemjerljiv doprinos u obrani Hrvatske neće biti zakupljene sportske i koncertne dvorane, neće biti posebne regulacije prometa, udruge neće suzu pustiti i priopćenja pisati, a hrvatska katedrala duha, dalekovidnica jučer je u tzv. 'porno terminu' kad pošteni narod spava pustio mali dokumentarac o toj legendi Domovinskog rata, dok su se o nekima serijali puštali u elitnom terminu HTV-a", naglasio je Matić.



Razlog tome je, kazao je, jer je Stipetić u obranu Hrvatske došao iz bivše JNA.



"Došao je na vrijeme, nije kalkulirao i nisu ga bolili zubi. Zbog toga što je došao iz JNA uvijek je bio pri vrhu HV-a, nikad na samom vrhu, jer mu nisu oprostili što je došao iz JNA iako mnogim drugima jesu", kazao je Matić dodajući da je u to vrijeme "odrješenje bila odgovarajuća iskaznica".



Stipetić je, kazao je, međutim, bio vojnik i nije se time zamarao.



"Od 150 hrvatskih generala, a imamo ih po glavi stanovnika više nego bilo tko na svijetu, jedan je od rijetkih koji je uprljao čizme po rovovima Istočne Slavonije, Bosanske Posavine i Banovine", prisjetio se Matić.



Ono što je Stipetić učinio za vrijeme Oluje na Banovini je, kazao je, za udžbenike.



"Da su Amerikanci imali generala Petra Stipetića o njemu bi snimali filmove i bio bi junak", ustvrdio je.



Bio je načelnik Glavnog stožera general i s pet zvjezdica, jedan od rijetkih koji je više dao Hrvatskoj nego Hrvatska njemu, imao je manju mirovinu od mnogih 'šatoraša' koji su se žalili da im je mala, rekao je.



"Koliko znam nije bio vjernik i njegova Biblija je bila Ženevska konvencija, ali siguran sam da ga njegov imenjak na nebu čeka otvorenih vrata jer i u raju takvi trebaju", zaključio je.



Đakić: Pokazao je znanje, iskustvo i ljubav prema domovini



HDZ-ov Josip Đakić izrazio je žaljenje zbog smrti generala Stipetića, te je podsjetio kako je predsjednik Sabora uputio telegram sućuti, jučer je na zajedničkoj sjednici odbora za obranu i vanjske poslove također to učinjeno, a obratio se i ministar obrane.



"Komemoracija će sigurno biti organizirana od strane Ministarstva obrane jer je to bio čovjek koji je bio jedan od ponosa Hrvatske, za kojim iskreno žalimo, kome se predalo 5000 ljudi vojske srpske Krajine iz 21. kordunskog korpusa na čelu s Čedom Bulatom i tada je kapitulirala vojska srpske Krajine, a u Hrvatskoj se pojavila sloboda", rekao je Đakić.



Imao je, rekao je Đakić, smjelosti i hrabrosti da na početku Domovinskog rata, kao oficir JNA, na poziv Franje Tuđmana stupi u redove HV i pomogne u formiranju, obuci i obrani. "Pokazao je znanje, iskustvo i ljubav prema domovini", naglasio je Đakić.