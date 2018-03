Hrvatska i službeno dobila novog branitelja, čak 22 godine nakon rata! Iz Ministarstva poručuju: Zahtjeva za priznavanje statusa ima dosta...

Ministarstvo obrane službeno je objavilo: dobili smo prvu osobu koja je nakon prosinačkog stupanja na snagu novog zakona o braniteljima osvojila laskavi braniteljski status.



– Slijedom Vašeg upita možemo Vas izvijestiti da je temeljem novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) doneseno jedno (1) rješenje o priznavanju statusa hrvatskog branitelja (novi status) – glasi službena verzija informacije koju smo dobili iz Ministarstva obrane. Uz to, rekli su nam i kako "zahtjeva za priznavanje statusa hrvatskog branitelja ima dosta".



Što se ovom novopriznatom događalo, zašto mu je status reguliran više od 22 godine nakon rata, jesu li mu sada porasle ambicije, planira li u narednom petogodišnjem razdoblju postati i ratni junak, nismo doznali, jer je MORH, do slanja ovog teksta u tisak, ignorirao našu znatiželju.



Kako stoje stvari s novim braniteljima u Ministarstvu unutarnjih poslova?



– Od dana stupanja na snagu novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, prema podacima iz službenih evidencija Ministarstva unutarnjih poslova, zaprimljeno je ukupno dvadeset zahtjeva za priznavanjem statusa hrvatskih branitelja. Sukladno odredbama članka 179.a navedenog Zakona, prema kojima status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata utvrđuje ministarstvo nadležno za obranu, odnosno ministarstvo nadležno za unutarnje poslove po zahtjevu stranke nakon provedenog upravnog postupka ili po službenoj dužnosti na temelju činjenica o kojima vodi službenu evidenciju, svi zahtjevi su obrađeni i proslijeđeni nadležnim povjerenstvima u sjedištu Ministarstva, odnosno u policijskim upravama radi donošenja odluke. Ovisno o odlukama povjerenstava, poduzet će se daljnje odgovarajuće radnje, o čemu će podnositelji zahtjeva biti pravodobno obaviješteni – detaljno će MUP-ovci.



Vratimo se onom našem novom heroju – ili heroini: kažu da jedna lasta ne čini proljeće, a mi se ne usudimo nagađati čini li jedan novopriznati branitelj cijelu bojnu ratnika koji su se dvadesetak godina nakon okončanja rata sjetili da su sudjelovali u njemu. Ljudi znaju zaboraviti svašta, od ključeva, preko mjesta gdje su parkirali, do svojih iskaza na sudu, a sada svjedočimo novom fenomenu – osobama koje su desetljećima zaboravljale da su sudjelovale u ratnoj epopeji.



Javili smo se i Ministarstvu hrvatskih branitelja, no od njih smo doznali da nisu nadležni za priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, tj. da su za taj posao, "temeljem novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji", zadužena ministarstva obrane i unutarnjih poslova.