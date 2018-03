Marko Bitanga, prvi šef splitskog HDZ-a, od srijede je slobodan čovjek, bez ikakve kaznene odgovornosti: Tražio sam da se postupak ubrza, zastara meni ne odgovara

Prvi šef splitskog HDZ-a, nekadašnji dožupan Splitsko-dalmatinske županije, bivši direktor HRT-ova Centra Split i nekadašnji stečajni upravitelj Marko Bitanga od srijede je slobodan čovjek, bez ikakva krimena i kaznene odgovornosti.

Vrhovni sud RH je zbog apsolutne zastare donio odluku o obustavi kaznenog postupka protiv njega i Ivana Maljevca, čime se nepravomoćna presuda Županijskog suda u Splitu od 4. prosinca 2013. protiv njih dvojice stavlja izvan snage i nikada se neće izvršiti te ova odluka Vrhovnog suda ima "pravnu snagu" oslobađajuće presude.

Po nepravomoćnoj presudi od 2013. obojica su na Županijskom sudu u Splitu osuđena na godinu dana zatvora s rokom kušnje od tri godine te uz uvjet da neće ići u zatvor ako u godinu i pol dana od pravomoćnosti presude solidarno ne plate oštećenoj Alpe Jadran banci d.d. u stečaju ukupno 391.418 kuna. Maljevac je, kao tadašnji direktor zagrebačke poslovnice Alpe Jadran banke d.d., osuđen jer je, u dogovoru s Lukom Jerićem, tadašnjim predsjednikom Nadzornog odbora Alpe Jadran banke, a sve na nagovor Marka Bitange, tadašnjeg Jerićeva prijatelja, 21. ožujka 1995. godine zaključio ugovor o kreditu.

Sporna šteta

Cilj je, po nepravomoćnoj presudi, bio pribaviti imovinsku korist za Bitangu i njegova sina Petra, a po tom ugovoru o kreditu Bitangama je isplaćen iznos nešto veći od 594 tisuće kuna namijenjen za kupnju stana. Rok otplate je bio pet godina s kamatnom stopom od 12 posto godišnje i obvezom vraćanja u polugodišnjim ratama od 101 tisuću kuna, iako, po presudi, banka nije provjerila kreditnu sposobnost korisnika kredita, niti je otplatu kredita uspješno osigurala, znajući da korisnici neće otplaćivati kredit, koji nikada i nije otplaćen. Maljevac je tako nepravomoćno osuđen za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, a Bitanga za poticanje na to kazneno djelo.

Bitangin odvjetnik Branko Čutura se na ovu presudu žalio Vrhovnom sudu RH, navodeći da je nad stanom upisana hipoteka kao i mjenica osiguranja, što je povrdila i stečajna upraviteljica banke, da sklapanjem tog ugovora za Jerićevu banku nije nastala šteta, što je utvrdio i Ekonomski institut u Zagrebu, da je kredit većim dijelom otplaćen, što je potvrđeno pravomoćnom presudom Visokog trgovačkog suda u Zagrebu i niz drugih činjenica. Odvjetnik Čutura u žalbi navodi da mu nikako nije jasno kako Županijski sud u Splitu dolazi do cifre od 391.418 kuna koju Bitanga zajedno s Maljevcem mora vratiti.

U žalbi se navodi i zašto Luka Jerić nije optužen u ovom postupku i zašto Sud poklanja vjeru njegovu iskazu, a ne i iskazima predsjednika Uprave te banke Pere Perišića, člana Nadzornog odbora banke Nikole Kuvačića i još nekih svjedoka koji su jasno rekli da nikava šteta za Banku nije nastala.

Iako su od ove Čuturine žalbe prošle četiri godine, Vrhovni sud nije stigao o njoj raspravljati pa je apsolutna zastara nastupila zapravo već prije godinu dana s obzirom da se sudski postupak protiv Bitange vodi od 2000. godine. Apsolutna zastara za ova djela za koja je Bitanga bio nepravomoćno osuđen nastupa 22 godine od počinjenja djela, a kako se Bitangi kao godina počinjenja djela navodi 1995. godina, tako je apsolutna zastara nastupila već lani.

Vrhovni sud tek nakon godinu dana od ovoga roka saziva sjednicu u srijedu na kojoj se utvrđuje da je nastupila apsolutna zastara. Marko Bitanga je ovu vijest od svog odvjetnika dobio u toplicama, gdje se nalazi na liječenju.

Hiberniziran čovjek

- Ja sam gotovo osamnaest godina hiberniziran čovjek jer nisam mogao konkurirati ni za jedan posao, nisam se mogao baviti politikom, napredovati, a promjenama zakona od prije četiri godine nisam mogao više raditi nove stečajeve jer se vodio kazneni postupak protiv mene. A što je još gore, tijekom svih ovih godina mi je ozbiljno narušeno i zdravlje, pa neka Bog oprosti svima onima koji su ovo pokrenuli i ovo sve vodili. Ja ne znam u povijesti bankarske prakse da bi jedan vlasnik banke radio na štetu svojih interesa, a mene baš hrvatsko pravosuđe optuži da sam ja Luku Jerića poticao da mi da kredit koji neću vratiti i da tako direktno radi protiv sebe. Pa gdje to ima? I da vam kažem, ja i moj odvjetnik Čutura smo najmanje desetak puta tražili da se moj slučaj izdvoji sa suđenja grupi optuženih za Alpe Jadran banku i suđenje protiv mene ubrza, ali to nikada nisu htjeli provesti u djelo dok to nije zatražio sam tužitelj u predmetu. Zatezalo je Tužiteljstvo, zatezao je Županijski sud u Splitu, pa Vrhovni u Zagrebu. Znate zašto? Zato što štite jedni druge i što su znali da me nemaju zašto osuditi. Ovako s ulaskom predmeta u apsolutnu zastaru nemaju obvezu bilo što objašnjavati. Tko će sada platiti milijun kuna koliko je državu koštao ovaj postupak protiv mene - ogorčen je Bitanga, koji nam kaže da je tadašnjem glavnom državnom odvjetniku Mladenu Bajiću u tri navrata slao dopise da se postupak protiv njega ubrza.

- Čak sam Bajiću u jednom dopisu napisao da ni ruski tužitelj Višinski za vrijeme vladavine Staljina nije radio što je meni radilo hrvatsko državno odvjetništvo. Imali su i Županijski i Vrhovni sud dovoljno vremena utvrditi stvarne činjenice, ali ih nije bilo briga za istinu ni za mene kao čovjeka. Uostalom, pravomoćnom presudom Višeg trgovačkog suda u Zagrebu od prije tri godine ja sam vratio preostali dio kredita od 120 tisuća kuna za stan, ali to nikoga nije briga jer je svima bio cilj da se Marka Bitangu stigmatizira što duže i što žešće. I umjesto da budem sretan ja sam sada prazan i tužan.

Na naše pitanje hoće li nakon svega tužiti RH zbog ovoga, Bitanga je odgovorio: "Vjerojatno!"