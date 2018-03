Mrsić kod Stankovića: Ima puno SDP-ovaca koji o Bernardiću misle kao i ja

U HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u dva" gostovao je član glavnog odbora stranke Mirando Mrsić, jedan od rijetkih koji je jučer na SDP-ovoj konvenciji upozorio da s tom ştrankom nešto ne valja.



Zoran Milanović, tada premijer, 23. kolovoza 2016. sastao se s predstavnicima ratnih veterana koji su prosvjedovali u šatoru u zagrebačkoj Savskoj. Jesu li SDP-ovi simpatizeri to zamjerili Milanoviću i pokazali reakciju 11. rujna na parlamentarnim izborima upitao je urednik i voditelj emisije Aleksandar Stanković.

- Tada smo već znali da će s izborima biti problema. "Dodvoravanje" desnici nije donijelo nikakve bodove ni Milanoviću niti SDP-u. To je bio jedan od razloga zašto smo izgubili izbore. Zašto je on to napravio, samo on to zna, kazao je Mrsić.



- Nedavno ste tražili da se SDP, na neki način, pogleda u ogledalo, da se suoči sa svojim pravim licem. Je li se to jučer dogodilo, pitao je Stanković.

Mrsić je odgovorio da se to nije dogodilo.

- Ono što sam intimno očekivao - da ćemo pogledati unatrag i vidjeti što smo radili u proteklih godinu dana te da iz tih pouka izvučemo određene zaključke - nije se dogodilo. Prošlost se zaboravila kao da ništa nije bilo. Nismo spoznali koji su razlozi zašto nam rejting pada i zbog čega smo među građanima nedoživljeni kao stranka koja nudi rješenja i da stvari mogu biti bolje, rekao je Mrsić.



- SDP se treba mijenjati, on se mora transformirati u drugačiju stranku nego što je sada. Ona se mora temeljiti na ljudima, vrijednostima i politikama. Ako toga nema onda građani neće znati zbog čega glasaju. Činjenica je da naše glasačko tijelo odlazi, da naši simpatizeri glasaju sada za Most ili Živi zid. To sam također jučer upozorio na Konvenciji. Mislim da sam uputio poruke koje će odzvanjati u SDP-u, kazao je.



Izjavio je i da nije sam koji ima takvo mišljenje o SDP-u, već je jedan od rijetkih koji je to izrazio javno.

- Imate dio ljudi koji zbog svog komoditeta ne žele talasati i dio ljudi koji smatraju da su promjene nužne ali da sada nije trenutak. Ja sam tu da im kažem i da ih uvjerim da je to moguće, dodaje.



Smatra i da SDP treba novoga predsjednika i to onoga koji može zajedno sa svima u stranci, ali i s građanima, promijeniti smjer stranke i zadobiti povjerenje birača.

Na pitanje zašto aktualni predsjednik Davor Bernardić nije dobar i u čemu je nejasan kazao je:

- Na to mjesto kada dođete morate odmah profunkcionirati, ne možete imati neki period da se vidi je li tu vi funkcionirate ili ne. Bernardić nije na tom mjestu pokazao svoje liderske sklonosti. Imao je puno promašaja i puno krivih komunikacija prema građanima. Pokretali smo teme koje nisu tada bile aktualne i to je nešto što pokazuje da će vjerojatno SDP s Bernardićem ostati na ovih 18 ili 20 posto koje sada imamo, rekao je.



- Ima mnogo ljudi u stranci koji razmišljaju kao ja. A trenutak kada će se početi mijenjati stvari u stranci će doći jer na ovakav način kao što je sada - ne ide, izjavio je Mrsić.



Komentirajući mišljenja nekih u stranci da ne smatraju Mrsića promjenom za koju se on zalaže, već da je on stari kadar, da je smanjivao prava radnika te da se nije pokazao onda kada je imao šansu - Mrsić je opet kazao da se zalaže za promjene.



- Kao ministar sam radio na najbolji mogući način u korist svih građana. Tada smo donijeli određene zakone, za koje nas sada optužuju da nisu bili u korist građana i da nisu bili zakoni koji su radnicima donijeli boljitak. Nismo išli u redukciji radnih prava, kazao je Mirando Mrsić.



Na pitanje kako to da vas primjer Živog zida nije naučio gdje se dobivaju politički bodovi, Mrsić kaže kako on prepoznaje potrebu da se treba drugačije raditi, pokazati svoj stav oko blokiranih i drugih tema.

- Ako to ne pokažemo, jasno da ljudi neće glasovati za nas. Jedno istraživanje je pokazalo da ljudi za Živi zid glasuju zato što imaju stav, a za SDP iz navike. To je ono što je frapantno, izjavio je. Živi zid ima stavove, ali ne nudi rješenja. SDP osim stavova treba imati i rješenja. To je ono što SDP u ovome trenutku nema, napomenuo je.



- Želim zapaliti iskru promjena u SDP-u. Da u SDP uđu mladi ljudi. Treba narasti želja za promjenom, naglasio je.



- Velika koalicija nije put kojim SDP treba ići. Ja sam apsolutno protiv toga, jer to znači da će SDP nestati i da ga neće biti. Možda će to za SDP u tom jednom trenutku biti spas da ne nestane s političke scene, ali to je dugoročno nestanak socijaldemokracije i SDP-a. Ja sam apsolutno protiv toga. Stranka mora imati pobjednički duh. Moramo biti stranka ljevice koja želi doći na vlast, a ne koja želi doći u koaliciju s HDZ-om, kaže Mrsić.



Govoreći o partnerstvu s ostalim strankama kazao je kako zna da Živi zid ne želi s nikim.

- No ja računam na druge lijeve stranke - GLAS, HSU, Pametno, IDS, a i na HSS. Primarno u tome je da se podignemo s 20 na 30 posto. Ako nismo vodeća lijeva stranka koja može formirati Vladu, onda sve to pada u vodu, kazao je Mrsić i u emisiji među ostalim govorio i o stavovima u vezi s Istanbulskom konvencijom, svojoj kandidaturi za čelno mjesto stranke, Vatikanskim ugovorima, poželjnom ekonomskom modelu za Hrvatsku, reformi zdravstvenog sustava.