Detalji luksuznog života obitelji Todorić: sve su kupovali na račun Agrokora, od banana do servisa za jelo od 200.000 kuna, a najmanje rastrošan bio je - Ivica

Jutarnji list objavio je privatne račune iz istrage koja se, između ostaloga, bavi i rastrošnim životom svih članova obitelji Ivice Todorića na račun Agrokora. Obitelj donedavno najbogatijeg Hrvata svoj slatki život na visokoj nozi mogla je voditi sa svojim novcem, no oni privatni novac, kako se čini iz računa koje objavljujemo, gotovo uopće nisu trošili, nego su svoje troškove, od najvećih do onih najsitnijih, podmirivali s računa Agrokora.



To ne bi bilo ništa sporno da su te troškove, a oni su - vidjet ćete - doista golemi, doista knjižili kao privatne troškove, odnosno kao dohodak u naravi te na iznose svih tih troškova pribrojenih godišnjim primanjima platili porez na dohodak. No, oni su ih od 2010., odlukom najodgovornijeg - predsjednika Uprave Ivice Todorića, knjižili kao troškove pripreme IPO-a - javne prodaje dionica Agrokora, koja se prema najavama trebala dogoditi na ljeto 2017. na Londonskoj burzi.



Ukupno je Agrokor na navodnu pripremu za IPO, koja se na kraju nikada nije dogodila, tijekom šest godina utrošio oko tri milijarde kuna ili oko 400 milijuna eura, od čega velik dio otpada na privatne troškove rastrošne obitelji Todorić. Na te goleme iznose nije, dakle, plaćen porez na dohodak, niti ikakav drugi porez, nego su to bili - budući da su se knjižili na IPO - porezno priznati rashodi za Agrokor!



Točnije, tih troškova uopće nije bilo u Agrokorovim poslovnim knjigama od 2010. do 2016., jer su ih - oko 500 milijuna kuna godišnje - na kraju svake godine isknjižavali i stavljali na privremeni konto. To je rađeno na temelju Sporazuma o snošenju mogućih negativnih efekata projekta IPO Agrokora d.d. Zagreb, koji su 3. siječnja 2011. potpisali Ivica Todorić i Agrokor s rokom realizacije do 30. prosinca 2018.



Na kraju je, 14. prosinca 2016., Ivica Todorić s Agrokorom potpisao Sporazum o raskidu, s podnaslovom: Sporazum o snošenju mogućih negativnih efekata projekta IPO Agrokor d.d. Zagreb, u čijem 3. članku stoji: “S obzirom na činjenicu da projekt IPO nije realiziran, te da se predmetni Sporazum raskida, Ivica Todorić se oslobađa obveze naknade nastalih troškova i obveza, slijedom čega će nadležne stručne službe Agrokora d.d. provesti u poslovnim knjigama posljedice proizašle iz Raskida ovog Sporazuma”.



Jednostavno rečeno, ovdje piše da IPO-a neće biti pa ti troškovi - od tri milijarde kuna - nisu njegovi, nego troškovi kompanije. Tako je u jednom trenutku, u prosincu 2016., poslovna bilanca Agrokora postala slabija za tri milijarde kuna. Zbog toga je nova uprava Agrokora na čelu s privremenim upraviteljem protiv Ivice Todorića podignula kaznenu prijavu zbog lažiranja poslovnih knjiga i neplaćanja poreza.



Od lipnja 2006. tvrtki Jadran Jahte iz Slavonske avenije 6 u Zagrebu do 15. u mjesecu Agrokor je plaćao mjesečni leasing obrok od 567.404,24 kune plus 130.502,98 kuna PDV-a koji je tada iznosio 23 posto te je ukupna mjesečna leasing rata iznosila 697.907,22 kune ili 94.108,70 eura. Nedjeljni Jutarnji objavljuje plaćenu 56. leasing ratu iz veljače 2011., pa je lagano izračunati da je do tada Agrokor za leasing jahte platio nešto više od 39 milijuna kuna, a od tada do kraja Todorićeve ere u Agrokoru krajem ožujka 2017. još više od 51 milijun kuna.



Račun iz veljače 2011. knjižen je na teret IPO-a, a istražitelji još nisu utvrdili od kada je Agrokor leasing rate za jahtu knjižio na trošak IPO-a te kako su opravdali da golemi mjesečni leasing prvih par godina nije bio trošak IPO-a, a s vremenom je postao, vjerojatno od 2010.



Zanimljivo je da je račun iz veljače 2011. za mjesečni leasing jahte kao ovlaštena osoba iz Agrokora potpisao izvjesni Marić. Kako je poznato da je negdje u to vrijeme ministar financija Zdravko Marić u Agrokoru postao izvršni direktor za strategiju i tržište kapitala, usporedili smo njegove ministarske potpise s potpisom na tom dokumentu, no ne čini se da ih je potpisala ista osoba.



- U 11 godina bio sam jedanput pola sata na toj jahti - rekao je Ivica Todorić na svom prvom vlogu naslovljenom “Kako je otet Agrokor”, koji je 31. siječnja 2018. objavio na YouTubeu. Ta tvrdnja Ivice Todorića vjerojatno nije daleko od istine, no jahtu su koristili članovi njegove obitelji u privatne svrhe, a njegov krimen jest to što su se računi za leasing njegovom odlukom knjižili na projekt IPO-a.



Ivica Todorić, kako se čini, bio je najmanje rastrošan član obitelji. Osim rijetkih putovanja, njegovi jedini troškovi na Agrokorov račun bila su odijela kupljena kod privatnih krojača u Londonu za otprilike nekoliko desetaka tisuća eura godišnje.



Samo u jednom dijelu sobe-ormara njegove kćeri Ive Balent - koja je vlasnica četvrtine Kulmerovih dvora i kojoj je prošloga tjedna odblokirana imovina - istražitelji su pronašli enormno bogatstvo. Ljudi bliski istrazi kažu da se to enormno bogatstvo nalazi samo u torbicama, tridesetak komada u raznim bojama, uglavnom marke Hermes Birkin, koje prema njihovoj slobodnoj procjeni ukupno vrijede oko 300 tisuća eura.



Osim golemih računa za prijevozna sredstva, skupocjene odjevne predmete, torbice i putovanja, članovi obitelji Todorić - uz odobrenje i znanje Ivice Todorića - podmirivali su na trošak navodnog IPO-a i one najsitnije privatne troškove. Najbolji primjer jest račun od 3. siječnja 2011., kada je netko od članova obitelji iz Konzuma naručio kilogram banana druge klase koje su dopremljene u Kulmerove dvore (na računu je rukom napisano “Dvorac”). Račun je iznosio samo 7,85 kuna, no taj član obitelji Todorić nije tih nekoliko kuna izvadio iz džepa, nego je i taj račun podmirio Agrokor i knjižen je na trošak projekta IPO.



Nekoliko dana poslije, kći Ivice Todorića Iva Balent (na računu je rukom napisano “gđa. Iva”) naručila je špeceraja za 2145,25 kuna. Osim što je naručila velike količine, prema izboru artikala može se zaključiti da se obitelj Todorić/Balent hrani poput prosječne hrvatske obitelji. Ne jedu neke specijalne delikatesne proizvode, nego parizer, sireve poput goude i podravca, jogurte… Zanimljivo je da je kći Ivice Todorića od brojnih artikala kupila samo jedan proizvod njihove kućne marke K-plus - jogurt, i to deset komada. Isto tako zanimljivo je da je Ivi Balent na tom računu ukalkulirano 6,83 posto popusta!



A naručila je dvije kutije pahuljica Nesquik, tri Atlanticova vafla Manner tortica, tri kilograma glatkog brašna Belje, dva paketa Dukatova parmezana, tri paketa Franckove pšenične krupice, kilogram sitne morske soli, 20 jaja Omega 3 L Marijan, dva paketa Klarinih krušnih mrvica, tri paketa Hahnovih mekanih zobenih pahuljica, pet paketa dijetalnih krekera od integralne riže, tri PIK-ova Piko parizera od 220 grama, tri paketa Zottova sira ementalera od 300 grama, dva paketa Dukatova sira Podravec premium od 200 grama, dva paketa Dukatova sira Gouda premium od 200 grama, dva paketa Magrosova sira Grana Padano od 200 grama, tri litre Zvijezdina suncokretova ulja, balzamico ocat Vival od 0,25 litara, tri tube Zvijezdina blagog kečapa od 500 grama, dvije staklenke Podravkinih delikatesnih krastavaca od 330 grama, dva Nestleova instant Nescafea gold od 100 grama, Podravkin senf estragon od 200 grama, kapare od 99 grama, pet namaz sireva ABC clasic od Belja, pet paketa Zottovih deserta Monte lješnjak 4 x 100 grama, tri paketa VAC-ovih hrenovki u prirodnom crijevu od 260 grama, paket jogurta probiotic aktiv LGG od jagode 6 x 100 grama, dva paketa jogurta probiotic activia mus od jagode 4 x 125 grama, deset K-plus tekućih jogurta sa 3,2% masti od 180 grama, pet Dukatovih tekućih jogurta od 180 grama, pet Dukatovih pudinga od čokolade od 125 grama, dva Dukatova kisela vrhnja od 200 grama, dva Dukatova svježa posna sira od 500 grama, 12 litara Dukatova mlijeka od 2,8% masti, 16 paketa Vindijina mlijeka od 2,8% masti od 0,5 litara, pet paketa papirnatih ručnika, 10 WC Brefa, 10 paketa vreća za smeće, pet deterdženata Likvi balsam 2U1, lopaticu OVC bez četke, tri deterdženta Ariel color od 1,5 litara te tri deterdženta Ariel hidroaktiv od 1,5 litara.





Takvi računi za špeceraj, veliki ili sitni, nisu bili pojedini slučajevi, nego redovita praksa godinama, a za primjer objavljujemo još dva “sitna” računa za špeceraj iz siječnja 2011.: za kilogram banana i pet kilograma naranči od 46,32 kuna te za četiri sladoleda Grandissimo od vanilije i čokolade od 900 grama od 94,81 kunu.



Uz “sitne” račune za privatne troškove, stalno su na trošak Agrokora stizali i oni golemi privatni računi. Početkom 2011., od 6. do 14. siječnja, između ovih “špeceraj” računa, obitelj Balent bila je na skijanju u hotelu i u gradu u koji si većina Hrvata nikada neće moći priuštiti odlazak. Riječ je o najluksuznijem hotelu Suvretta u St. Moritzu.



Nismo u posjedu računa za njihov sedmodnevni boravak u najljepšem hotelu s pet zvjezdica u najekskluzivnijem švicarskom zimovalištu, što su platili preko zagrebačke turističke agencije O-Tours, no objavljujemo račun samo za njihove dodatne troškove - koji iznose fantastičnih 110.515 kuna. Riječ je, dakle, tek o troškovima poput mini bara, večera, masaža…



Iva Balent u Zagrebu najviše voli kupovati u skupom butiku Maria u Masarykovoj 8, koji se nalazi između slastičarnice Zagreb i Prolaza sestara Baković, a čija je vlasnica Dubrovčanka Marija Obrvan. Tako je 18. ožujka 2011. na trošak IPO Agrokora kupila torbu i haljinu za 15.280 kuna, a 14. listopada 2013. top Stella McCartney, haljinu Mary Katrantzou i kožnu jaknu Balenciaga za 28.824 kune.



Takvu praksu - da Agrokor plaća njihove privatne troškove - imali su svi članovi obitelji. Tako je 3. ožujka 2011. Ivan Todorić letio iz Zagreba za Zürich te natrag za Zagreb, a njegova djevojka Milica Mihajlović istoga dana iz Beograda za Zürich te natrag za Beograd. Trošak je preko dubrovačke agencije Atlas iznosio 3256 kuna, a Agrokor ga je knjižio na teret projekta IPO.



Isto tako, (sada bivša) supruga Ante Todorića, Martina Todorić, s njihovom kćeri Emom 25. travnja 2011. preko Frankfurta je letjela u New York, a 1. svibnja vratile su se preko Münchena u Zagreb. U New Yorku su spavale u jednokrevetnoj sobi hotela Palace s pet zvjezdica te su bile na dva mjuzikla: “Wicked” i “The Lion King”. Cijena aranžmana, koji je uključivao zrakoplovne karte, ulaznice za mjuzikle, sobu u hotelu Palace i transfer, iznosila je 68.064 kune, a agenciji Atlas platio ga je Agrokor i, naravno, knjižio na trošak IPO-a.



I supruga Ivice Todorića, Vesna Todorić, privatne troškove plaćala je s Agrokorova računa koji su se također knjižili na teret IPO-a. Veoma je zanimljivo žensko društvo njezinih prijateljica - gospođa srednjih godina od kojih su većina supruge poznatih javnih osoba - koje je 9. listopada 2010. odvela na druženje u restoran-hotel Stari podrum u Iloku. Ne znamo koliko je koštala večera, no spavanje za 21 osobu doista nije bilo skupo - samo 2948 kuna.



Vesna Todorić je kod prijateljice Zdenke Gec u trgovini Bella Forma na Trgu žrtava fašizma u ožujku 2011. kupila beštek za čak 210.019,87 kuna. Na računu je istaknuto da je gospođa Todorić dobila popust od čak 18.971,99 kuna. Riječ je o 12 žlica, 24 vilice i 24 noža, po 12 vilica i noževa za predjelo, po 12 žlica, vilica i noževa za desert, po 12 vilica i noževa za ribu, po tri vilice i noža za posluživanje ribe, po 12 žličica za kavu, za espresso i za sladoled, 12 noževa za maslac, žlici za serviranje, nožu za sir s dva šiljka, po tri žlice i vilice za serviranje povrća, dvije žlice za serviranje krumpira, dvije velike žlice za serviranje, po tri žlice i vilice za serviranje salate, po tri grabilice za umak i za juhu, lopatici za serviranje kolača, nožu za tortu, po dva noža i vilice za meso, 12 prstena za salvetu, 12 podtanjura, tri podloška za bocu, 24 podloška za čaše, tacni, tacni za serviranje, po dvije posude za sol i za papar, dva držača za sol i papar, dvije posude za čačkalice te šest svijećnjaka sa svijećama. Skupocjeni beštek je njemačke marke Faden, a Agrokor je 15. ožujka 2011. avansno platio 147.013,91 kunu te je do 1. travnja 2011. ostalo za uplatu 63.005,96 kuna.



I kada je kriza poslovanja dobro pritisla obitelj Todorić, gospođa Vesna nastavila je trošiti velike iznose na Agrokorov račun. U studenome 2016., pet mjeseci prije dolaska izvanrednog povjerenika u njihovu obiteljsku tvrtku, putem poslovne kartice American Expressa na račun švicarske tvrtke Agrokor AG iz Zuga potrošila je ukupno 22.492,80 švicarskih franaka. Čini se da je ta kartica služila za kupovine u inozemstvu, a tada je kupovala u internetskim trgovinama kao što su net-a-porter LTD. iz Londona i www.mytheresa.com te u pariškim buticima Chanel, Zill, Celki i u Christianu Dioru u zračnoj luci Orly.



Najskuplji račun platila je u pariškom Chanelu - 13.032 eura (14.522 franka), a zanimljivo je da je sedam dana nakon kupnje vratila ili joj na kraju nije dostavljena sva roba kupljena preko internet trgovine net-a-porter jer joj je na karticu vraćen iznos od 6276,15 franaka, a od potrošenih 4500,95 franaka u www.mytheresa.com nakon osam dana vraćeno joj je 501,65 franaka.



U prosincu 2016. Vesna Todorić je preko American Express Business kartice od švicarske tvrtke Agrokor AG u dva dana potrošila 10.222,75 franaka, sve u londonskoj internetskoj trgovini net-a-porter.

Švicarska tvrtka Agrokor AG iz Zuga pokrivala je i inozemne troškove svih troje djece Ivice i Vesne Todorić koji su, za razliku od mame, imali Visa Business karticu. Svi zajedno imali su mjesečni limit troškova od 200 tisuća švicarskih franaka, a njih troje - Iva Balent, Ante i Ivan Todorić - u siječnju 2016. nisu se ni približili limitu - zajedno su potrošili 60.976 franaka. Od toga je taj mjesec Visinu poslovnu karticu švicarskog Agrokora Iva Balent teretila za 36.513,50 franaka, Ante Todorić za 16.430,12 franaka, a Ivan Todorić za 8032,40 franaka.



Iva Balent, koja je imala mjesečni limit postavljen na 60 tisuća švicarskih franaka, 36.513,5 franaka potrošila je u samo dva dana, 20. i 21. siječnja 2016. u Parizu.



U Montaigne Marketu, butiku visoke mode i luksuznih modnih marki u aveniji Montaigne kod Champs Elyseesa, u kojem redovito kupuje i Paris Hilton, Iva je potrošila 510 franaka (455 eura). Zatim joj je u butiku YSL ceh bio nešto veći - 1674 franka (1490 eura). Šoping je 20. siječnja završila s kozmetikom i šminkom u dućanu Sephora za 530 franaka (472 eura) i u dućanu BR za 181 franak (170 eura).



Sljedeći dan počela je u butiku Hermes, gdje je potrošila 4879 franaka, pa je u Stuart Weitzmanu kupila cipele za 1787 franaka (1590 eura), potom je u butiku Manoush ostavila 837 franaka (745 eura), slijedila je prestižna Galerija Lafayette, otvorena još 1912., u kojoj je na četiri računa ukupno potrošila 4480 franaka (3984 eura), pa je u dućanu Sarah Colette ostavila 208 franaka (186 eura), zatim je u butiku Bailly potrošila samo 150 franaka (141 euro), ali je zato u Chanelu napravila najveći ceh od 17.420 franaka (15.484 eura) te još jedan manji od 155 franaka (138 eura). Toga dana još je u butiku Marina Rinaldi potrošila 3397 franaka (3020 eura), u butiku Pinko 172 franka (153 eura) te je ponovno dan završila kupujući šminku u dućanu Sephora za 110 franaka (98,5 eura).



Kako je počela godinu, tako ju je i završila, zapravo još raskošnije jer je u prosincu 2016. - u četiri dana u Londonu te u jednom danu u Münchenu - ukupno potrošila čak 54.565,61 franak. Treba napomenuti da je to samo četiri mjeseca prije dolaska izvanrednog povjerenika u Agrokor, dakle vrijeme kada Todorićev Agrokor odavno ništa nije plaćao većini svojih dobavljača.



U takvim okolnostima Iva Balent svoju londonsku šoping-turneju od 9. do 12. prosinca 2016. počela je u butiku Gucci, gdje je na dva računa ostavila 5024,89 franaka (3815 funti). Zatim je u Hermesu u New Bond Streetu potrošila 1001 franak (760 funti). Rekordnu kupnju ostvarila je u Chanelu - 23.402 franka (17.768 funti), a na donje rublje u Victoria Secretu ostavila je 2007 franaka (1524,50 funti). Potom je u dućanu COS potrošila 383 franka (291 funtu), a u Selfridgesu na tri računa 1159,81 franak (879 funti). Naposljetku je sigurno sjajnu kupnju za čak 7890 franaka (5980 funti) ostvarila u second hand shopu Daikokuya u New Bond Streetu, koji su specijalisti za stvari luksuznih dizajnera.



Tjedan dana nakon povratka iz Londona, 19. prosinca 2016., očito u brzinskom predbožićnom šopingu u Münchenu, u Gucciju je potrošila samo 213 franaka (195 eura), u Louis Vuittonu 323 franka (295 eura), u Karstadtu 203 franka (185 eura), u trgovini Roeckl Handschuhe 796 franaka (725,7 eura), u Abercrombie and Fitchu na četiri računa 2802,18 franaka (2555,9 eura) te u Hermesu 9395,76 franaka (8570 eura).



Njezin mlađi brat, Ivan Todorić, tijekom siječnja 2017., dakle ni 60 dana prije nego što je njegova obitelj morala napustiti Agrokor u kojem je Vlada imenovala izvanrednog povjerenika, na kartici švicarskog Agrokora potrošio je 22.266,48 švicarskih franaka.



On je početkom godine bio u Las Vegasu, a sudeći prema iznosima koje je dizao na karticu, nije ga baš išla sreća u tamošnjem kasinu i hotelu s pet zvjezdica Aria. U tom kasinu platio je račun u iznosu od 448 franaka (426 dolara) te je u njemu tri puta podizao gotovinu u ukupnom iznosu od 8887,58 franaka (8396,97 dolara).



Sljedećeg dana, 4. siječnja, otišao je na skijanje u Kanadu, u skijaški resort Blackcomb Whistler, 121 kilometar sjeverno od Vancouvera, u kojem je već prvoga dana na zabavne i rekreacijske usluge potrošio 3864,15 franaka (4894,32 kanadska dolara). Očito je doživio i neku manju nezgodu jer je 6. siječnja 2017. za liječnika platio 216 franaka (275 kanadskih dolara)…



Ovo su, naravno, samo neki od brojnih privatnih računa članova obitelji Todorić koje su istražitelji uspjeli pronaći među brojnim izlaznim računima Agrokora koji su knjiženi na nezakonit način. Kada bi drugi Hrvati u svojim privatnim tvrtkama na taj način knjižili privatne troškove kao troškove poslovanja, porezni inspektori vjerojatno bi ih puno lakše otkrili.



Naime, Agrokor je za razliku od većine ostalih hrvatskih tvrtki mjesečno, pa i dnevno imao desetke tisuće računa, a ove igle u plastu sijena teško bi se mogle pronaći da nije došlo do istrage ovakvih razmjera. A Ivica Todorić na to sigurno nije računao. No, nakon svega, veoma čudno je ono što danas izjavljuje na svom vlogu.



- Danas sve te stotine ljudi, koji nekoliko mjeseci rade pretres i koji u stvari traže Todorićeve pare, na kraju ne mogu pokazati ni jednu kunu, ni jedan euro da je otuđen iz Agrokora. I da je Ivica Todorić stavio na nekakav svoj račun, da su djeca od Ivice Todorića stavila na svoj račun, da su moji suradnici i menadžment stavili na svoj račun… Oni su na početku stvorili percepciju da je Agrokor Parmalat. Parmalat je talijanska firma, vrlo velika i vrijedna europska kompanija u kojoj se dogodilo to da su njihov vlasnik i menadžment otuđili velike količine novca. Kada su to Talijani vidjeli, donijeli su jedan zakon da bi to sanirali, da bi te novce vratili u Italiju i da bi sankcionirali one koji su napravili takvu grešku. I to su na početku naša Vlada i naši mediji prenijeli - evo našega Parmalata. A danas, ja mogu slobodno tvrditi, slučaj Parmalat je bio da bi se sankcionirale i vratile pare, a kod nas je lex došao da bi se Agrokor opljačkao. Ne da je bio prije opljačkan, nego da bi se sada uništio i likvidirao… Ja sada kažem Todorić nema para, Todorić nije bogat, a meni nitko ne vjeruje, svi ljudi misle da ja ležim na parama i da ne znam kuda ću s parama. A, u stvari, potpuna istina je ono što je Županijski sud u Hrvatskoj kazao i iznio, a to je da nikada nisam ni imao niti na računima imam neke značajnije pare, ja stvarno poštujem svaku kunu i što god čovjek ima, ali ja stvarno nisam imao ni 20 tisuća kuna na mojim računima, nikad. Dobio sam plaću, dao sam je u kuću, a mi smo naravno živjeli jer sam djelomično trošio dividendu - samouvjereno je na svom vlogu 31. siječnja 2018. govorio Ivica Todorić, piše Jutarnji list.