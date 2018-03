Što strance najviše zanima o Hrvatskoj? Ako je suditi po Pinterestu, naša kultura, sport i umjetnost uopće ih ne privlače, ali na ove stvari 'otkidaju', a Split im je puno 'napetiji' od Zagreba

Jeste li do sad već otkrili Pinterest? Ako na toj društvenoj mreži već imate svoj profil pun zanimljivih članaka i fotografija koje ste tamo zakačili, oprostite na pitanju, ali ako nemate pojma o čemu govorimo, toplo vam savjetujemo da ju pobliže upoznate. Naći ćete na tisuće zanimljivih objava sa svih strana svijeta, a ukucavanjem ključnih riječi zbrka će se začas rasčistiti. Recimo, upišete li 'hair' i '2018', doznat ćete koje su trenutno najmodernije frizure, a upišete li, pak, 'Croatia', doznat ćete što su sve korisnici objavili ili pokušali doznati o našoj zemlji.



Zahvaljujući postavkama ove globalne oglasne ploče, čim u tražilicu upišete riječ Croatia, uz pravo more različitih objava pojavit će se i cijeli niz ključnih pojmova, koji otkrivaju što se po Pinterestu vezano uz ovaj pojam najčešće pretražuje.

Sigurno vas neće iznenaditi da je na prvom mjestu 'travel', odnosno putovanje. Kultura, sport i umjetnost su daleko, daleko iza tog pojma (puno više zanima ih naša spiza). Drugi je pojam Dubrovnik, zatim Split (a Zagreb je daleeeeko iza), potom slijedi 'nature', odnosno priroda, pa Hvar. Zatim slijedi 'things to do in', sa savjetima i idejama o tome što raditi dok ste u Hrvatskoj, potom slijedi 'honeymoon', a malo iza toga je i 'wedding'. Spominju se i Zadar, Plitvice, otoci, Istra, Zagreb... Naravno, i Game of Thrones.



Što se tiče stvari koje su 'zakačene', svako malo osvane nešto novo, a trenutačno je najsvježija poveznica na članak The 10 Most Beautiful Towns in Croatia (Deset najljepših gradova u Hrvatskoj - da se ne tlačite, spominju Trogir, Hvar, Pulu, Dubrovnik... i, da, opet je Split prije Zagreba). Među prvima je i poveznica na blog o najvećim ljepotama prirode, ilustriran fotografijom Plitvica, zatim intrigantna infografika naslovljena 'Pet razloga zašto ne posjetitit Hrvatsku' (ne brinite, riječ je o 'obrnutoj psihologiji', autorica je teško infišana u Hrvatsku).



Pri vrhu je i slika kupanja u Modroj špilji, podijeljena s nečijeg Instagrama, a do nje i fotografija iz splitskog Geta.



Tu je još i sva sila fotografija naših prirodnih ljepota, savjeta o ponašanju, o najboljim mjestima za izlete, skrivenim plažama, hrani koju treba probati (spominju se većinom dalmatinski specijaliteti - crni rižot, pašticada, hobotnica ispod peke, škampi na buzaru, brujet, kroštule, soparnik - ali i istarski fuži, štrukli i sarme)...



Bacite oko, možda i sami doznate nešto zanimljivo.