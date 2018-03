Ove godine u Hrvatskoj zabilježen rekordan broj umrlih od gripe, stručnjaci zbunjeni: Ovo je vrlo neuobičajeno, sezona je već trebala završiti...

Ovogodišnja sezona gripe uzela je do sada najveći broj žrtava. Čak 35 smrtnih slučajeva povezuje se s gripom, stručnjaci smatraju da je ta brojka bitno veća, no uzrok smrti se unatoč gripi pripiše nekom drugom uzročniku, piše Jutarnji list.



Dosad je najveći broj umrlih bio 27 i to lani te 2010. godine za vrijeme pandemijske, odnosno svinjske gripe.



Vladimir Draženović, virusolog iz Nacionalnog centra za influencu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, kaže da je ova sezona po mnogočemu nespecifična.



- Uočavamo jednu intenzivnu godinu, što po broju oboljelih, što po trajanju, ali i neuobičajenoj dominaciji B virusa, koja je trajala sve do unazad dva tjedna - kaže Draženović.



Iako se gripa uglavnom pojavljuje oko Božića i u repovima potraje do Uskrsa, ove godine vrhunac traje već punih deset tjedana.



- Jako dugo smo u tom visokom intenzitetu. Bolnice i čekaonice obiteljske medicine stalno su pune. Ima i brojnih komplikacija, a kako smo naveli, i nikad veći broj smrtnih slučajeva. Ove godine najviše su pogođene starije osobe i to mahom oni koji se nisu cijepili - kaže Draženović.



Inače, samo tijekom prošlog tjedna u Nacionalni centar za gripu prijavljeno je šest tisuća novih oboljelih. Sada se ukupna brojka popela na 57 tisuća, tako da je za očekivati da će do kraja sezone biti i oko 70 tisuća oboljelih. Ipak, ta brojka nije potpuna, jer je riječ o prijavljenim oboljelima.



- Velik broj oboljelih ne bude prijavljen tako da se ta brojka može pomnožiti minimalno s dva. Samim time može se reći da je ovo jedna od većih epidemija u zadnje vrijeme - kaže Draženović.



Iako je prošlog tjedna zbog hladnog vremena broj zaraženih opet malo porastao, Draženović kaže kako ipak možemo vidjeti tendenciju slabljenja epidemije.



- Niske temperature i ova kasna zima zasigurno je utjecala na produljeno trajanje takozvanog vrhunca gripe. No, očekujemo kako će polako broj oboljelih opadati. Vjerujem da će visoke temperature koje su najavljene za sljedeći tjedan pomoći - kaže Draženović. Naime, očekuje se kako će ljudi više boraviti na otvorenom, da će se prostorije više zračiti, a i da će djeca u vrtićkim skupinama, gdje se virus najlakše širi, tako ipak biti rasterećenija od virusa.



Ono što je neobično, a također je karakteristično za ovu sezonu je dominacija virusa tipa B, soja Yamagata. Naime, uobičajeno je da dominira virus tipa A, bilo H3N2 ili H1N1, a B se pojavljuje na početku ili na kraju sezone, ali u bitno manjem postotku.

- Sve do unazad dva tjedna dominirao je tip B, sada je A u porastu. Ali ove godine dominiraju svi virusi, dakle dva soja tipa A i dva soja tipa B - kaže Draženović.



Iako je cjepivo uvijek preporučljivo, upravo ova situacija s dominacijom tipa B bila je nezgodna za osobe koje su se cijepile. Ovogodišnje cjepivo tako nije sadržavalo dominirajući Yamagata tip. Unatoč tome, stručnjaci smatraju kako je ipak cjepivo dalo određenu zaštitu.



Veliki broj oboljelih odrazio se i na bolovanja, tako da je čak 20 posto ukupnog broja dana provedenih na bolovanju povezano sa zimskim bolestima, gripom i drugim respiratornim oboljenjima. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, od ukupnog broja umrlih godišnje čak 17 posto otpada na uzročnike vezane uz respiratorne infekcije, bilo virusne ili bakterijske.

Osim gripe koja spada u najteže oblike bolesti i komplikacije, trenutno Hrvatskom cirkulira stotinjak različitih virusa.



Virusolog iz Nacionalnog centra za influencu Vladimir Draženović kaže kako tu ubrajamo više tipova gripe, pedesetak različitih vrsta adenoviroza, corona viroza.



Kod djece, i to uglavnom vrtićke i onih koji pohađaju niže razrede osnovne škole, često se uočavaju dualne i trijalne infekcije. Naime, kako ne znaju pravilno prati ruke, a uvijek su u skupinama te viruse dijele, često se u isto vrijeme dokaže, primjerice, virus gripe i respiratorno-sincicijski virus, a kod djece slabijeg imuniteta može izazvati komplikacije kada boluju od nekoliko različitih virusa odjednom, piše Jutarnji list.