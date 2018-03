Ugledni izraelski znanstvenik prenosi Hrvatima recept za uspjeh: Nemamo ni Plitvice ni vaš talent za sport, ali zato smo sve uložili na jednu 'kartu'

Prosvjedom podrške cjelovitoj kurikularnoj reformi "Hrvatska može bolje“ koji se prije godinu i pol dana održao u svim većim gradovima, društveno angažirani pojedinci izrazili su potrebu za promjenama u obrazovnom sustavu. Podizanjem glasa za reformu, istaknuta je važnost prilagodbe obrazovnog sustava tržištu rada, i to ne samo Republike Hrvatske, nego gospodarskim potrebama u cijelom svijetu. Međutim, u donošenju takvih odluka i reformama nije potrebno izmišljanje "tople vode".



Naime, idealan primjer koliko kvalitetno osmišljen obrazovni sustav utječe na pozitivan društveni i gospodarski rast jedne države je Izrael. Premda se radi o zemlji koja je u jedinstvenoj, i najblaže rečeno, nezgodnoj geopolitičkoj situaciji, s vrlo ograničenom snagom domaćeg tržišta, svake godine bilježi gospodarski rast. Izraelska politika prepoznala je značaj izvrsnog obrazovanja s naglaskom na prirodne i tehničke znanosti te prednjači u razvoju Centara izvrsnosti, potičući njihov rad kako bi stvorili svoj najjači kapital - a to su ljudi.



Važno je naglasiti kako Centri izvrsnosti u Izraelu nisu nadstandard, već obveza obrazovnog sustava prema nadarenim učenicima. Uviđajući važnost razvijenog sustava obrazovanja za nadarene učenike, preko 400 nastavnika i mentora te stručnih suradnika, pedagoga, psihologa i brojnih drugih, prijavilo se za sudjelovanje na prvoj međunarodnoj konferenciji o radu s darovitom djecom koja se krajem proteklog tjedna održala u Splitu.



Sve o izazovima u radu s nadarenima mogli su doznati od izraelskih predavača koji su podijelili veliko iskustvo u radu, prepoznavanju i poticanju izvrsne djece, a paralelno s time, kvalitetnim ulaganjem u budućnost. Jedan od predavača Nadler Menachem, voditelj je Odjela za nadarene i izvrsne studente pri izraelskome Ministarstvu obrazovanja.



Bavi se politikom identificiranja i njegovanja nadarenih i izvanrednih studenata u Izraelu, a predstavio je nacionalni sustav traženja i pronalaska darovitih i izvanrednih studenata, razne programe za njihovo obrazovanje izvan redovnih škola i unutar njih, nacionalne istraživačke programe u koje se studenti integriraju, te mogućnosti akademskih studija i predmeta vezanih uz obuku učitelja za nadarene i izvanredne učenike u Izraelu.



- Cilj je predstaviti sistem koji prepoznaje darovitost u ranoj dobi, ali prije pojave manjka motivacije, frustracija i dosade kod nadarene djece koja prate redoviti školski program. Toga još uvijek ima kod nas, ali kada ih ranoj dobi prepoznamo, nudimo im nekoliko od naših programa kako bi ih potakli te razvili njihovu znatiželju i kreativnost, dajemo im tračak svjetla u životu kako ne bi izgubili motivaciju – ističe Nadler Menachem važnost uvođenja sustava u kojem profesori i nastavnici, što je prije moguće, prepoznaju nadareno dijete i usmjere ga na pravi put. Zato je važna i edukacija profesora...

- I ja sam učitelj, i često znamo biti ugroženi, čak i zastrašeni, jer ponekad nemamo odgovore na njihova pitanja, nekad su pametniji od nas, vrlo kritički nastrojeni, a nitko vas na to ne priprema kada se studirate za zanimanje profesora i pripremate se na rad u prosvjeti. Razlog zbog kojeg smo u Splitu je početak edukacije profesora da razumiju i probude svijest o potrebama takvih učenika. Većinu vremena su takva djeca transparentna, imaju dobre ocjene i kreativni su. Kao profesori moramo imati načine kako bi se mogli nositi s takvom situacijom i morate razumjeti zašto to dijete ignorira ostale učenike i zašto postavlja toliko pitanja. Morate procijeniti što učiniti s takvim ponašanjem, ignorirati ga, ljutiti se na njega ili ga poticati. Ovo su sve situacije koje su nama dobro poznate i profesori mogu naučiti kako se ponašati u takvim situacijama – pojašnjava Etay Benovich, predsjednik Izraelskog centra izvrsnosti, a ujedno i dekan Akademije znanosti i umjetnosti. Naglašava kako su u procesu izgradnje sustava koji prepoznaje nadarene učenike, prepoznali jasnu razliku između učenika koji koristi sve svoje potencijale i onoga koji ne koristi.



Djeca koja su prepoznata na putu su da postanu ljudi koji utječu na cijelo naše društvo. Izraelski stručnjaci u iskorištavanju potencijala darovite djece ističu kako Zajedničkom suradnjom Ministarstva obrazovanja i Centra izvrsnosti, razvijaju posebne programe i materijale za učenje, treniranje profesora i promatranja njihovog rada više puta godišnje.



- Tako ne mijenjamo samo profesora koji radi s nadarenom djecom, već mijenjamo u potpunosti njihov način rada i pristup prema poslu. Svake godine kontroliramo preko 150 škola diljem Izraela i prije nekoliko godina Ministarstvo obrazovanja u Singapuru usvojilo je naš program iz matematike i znanstvenih predmeta, jer su shvatili da su jako dobri u znanju takvih predmeta, ali se nose s manjkom kreativnosti, hrabrosti da postavljaju pitanja i da kritički razmišljaju – pojašnjava predsjednik Izraelskog centra izvrsnosti.



No, više od 30 godina bilo je potrebno da osnuju sektor i organiziraju sistem koji prepoznaje darovitu djecu i pravac u koji ih trebaju usmjeriti kako bi razvijali talent već od osnovnoškolskih dana do akademskog usmjerenja. Tako su Izraelci stvorili iznimno kvalificiranu populaciju s naglaskom na obrazovanje.



Od osnutka države, 1948. godine, njihovo se gospodarstvo multipliciralo te se doslovno uvećalo za 100 puta do danas, a razvoj se nastavlja i dalje. Izrael je čak dva i po puta manji od Hrvatske, ali je zato populacija dvostruko veća, 8,8 milijuna stanovnika. No, razlog tome je što se Izrael oslanja na ljudski potencijal. Oko 66 posto površine njihove zemlje otpada na pustinju.



Površinskih vodenih tokova osim rijeke Jordana gotovo i nema, ali se navodnjavanjem ipak osiguravaju površine za poljoprivredu. Razvili su tehnologije i ekspertizu u poljoprivredi, energetskoj održivosti i tehnologijama navodnjavanja.



Visokoobrazovana radna snaga i usmjerenost na visoku tehnologiju omogućili su Izraelu da pomaže zemljama diljem svijeta u suočavanju s problemima pomanjkanja vode, navodnjavanja i drugih prirodnih izvora. No, naši sugovornici izniman gospodarski uspjeh jedne od najmanjih država svijeta, simpatično pojašnjavaju.



- Držim da je naš uspjeh rezultat toga što nismo zadovoljni, ali ne posustajemo na takvom osjećaju, već pokušavamo saznati što učiniti po tom pitanju. Mi nemamo prirodne izvore, nemamo Plitvička jezera koja su kao raj na zemlji. Primorani smo izvore stvarati tehnološkim putem. Naša zemlja je kao jedan veliki projekt i rješavamo probleme koji nastaju kroz realizaciju projekta. Zato se i djeca od prvog dana moraju naučiti nositi s problemima i pokušavati pronaći rješenje za brojna pitanja koja im se u glavi stvaraju – savjetuje Etay Benovich uz napomenu kako državna politika ne može riješiti sve probleme.



- Dat ću vam jednostavan primjer. Vi ste jako talentirani u košarci, Split pogotovo. Nikada neću zaboraviti pobjedu Jugoplasnike u utakmici protiv Maccabija iz Tel Aviva, jer sam veliki fan Hapoela iz Jeruzalema. Kako ste vi talentirani u sportu, Izrael je talentiran u inovacijskom razmišljanju i ponekad se takvo razmišljanje kosi s politikom. No, kombinacijom našeg talenta, karaktera ili suštine nas kao naroda, te kvalitetne politike, puno se može učiniti – napominje dekan Akademije znanosti i umjetnosti.

- Rješavanje problema doslovno je postalo dio našeg identiteta. Ima još jedna naša osobina koja je zaslužna za takav uspjeh, a zovemo je "hucpa", što na hebrejskom znači da svi bez srama možemo reći "ja razmišljam drugačije". Poticanjem kritičkog razmišljanja stvarate znanstvenika i izumitelja – jednostavno nadopunjuje odgovor izraelski državni službenik.



Ističu kako imaju brojna pitanja na koja nisu našli odgovore, no smatraju kako se takva pitanja moraju postaviti pravim ljudima.



- Pitajte studente što žele! Prije dvije godine organizirali smo konferenciju za nadarene srednjoškolce i pitali smo ih da postave pitanja. Neki su željeli razgovarati o nasilju u školi, neki su htjeli razgovarati o domaćoj zadaći, metodama učenja, školskom programu, a konačno, pitanje koje se najviše istaklo je: kako utjecati na odlazak mladih ljudi? Tako smo pripremili dopis Ministarstvu obrazovanja s raznim prijedlozima i rješenjima s kojima možemo spriječiti odljev mozgova. Naši mladi također odlaze u Europu, Ameriku, Silicijsku dolinu...Imamo probleme sa sigurnošću, različitošću, vodimo i mi svoje bitke, samo mislim da vi u postocima imate puno veći problem, ali možda bi trebali uključiti studente i učenike u njihovo rješavanje. Ipak se tu radi o njima - ističe voditelj je Odjela za nadarene i izvrsne studente pri izraelskome Ministarstvu obrazovanja. Premda njihova država raspolaže s puno većim budžetom, financije su i Izraelcima velika prepreka.



- Nedavno smo uspjeli nagovoriti Ministarstvo obrazovanja da Odjelu za nadarene i izvrsne studente, da nam daju još novca. Tako smo s ovom godinom dobili dodatnih pet milijuna eura, ali još uvijek mislim da nemam dovoljno novca. Vjerujem da se s vašim budžetom može puno toga napraviti i morate iskoristiti sve mogućnost izgradnje odnosa s nama. Naravno, mi ćemo putno toga naučiti od vas, ali i vi od nas. Zato držim da je ovaj događaj izvanredna prilika da pokrenemo odlučnu suradnju i praktično učenje onoga što predajemo. Da ne ostane sve samo na priči, već da zbilja napravimo odlične projekte s darovitom djecom – ističe Menachem.



No, činjenica da je Izrael vodeća zemlja svijeta po ulaganjima u znanost, po nekim podacima 2015. godine su u istraživanje i razvoj uložili 4,25 posto BDP-a, a postotak nezaposlenosti je nevjerojatnih 4,4 posto. Bez obzira na odlične podatke, u pojedinim pitanjima dijele jednake probleme kao i Hrvatska.



Politikom ponude i potražnje pokušavaju rješavati neusklađenost potreba pojedinih zanimanja na tržištu rada, i to zajedničkom suradnjom institucija, akademija i sveučilištima, pokušavaju pozitivno utjecati na promociju deficitarnih zanimanja zanimanja, davajući poticaje za upisivanje određenih fakulteta ili akademija.



- U vašoj zemlji je potrebno odgovoriti na velika i važna pitanja: koji je cilj vašeg obrazovnog sustava? Želite li stvarati više ljudi koji će raditi u turizmu, ili želite više izumitelja, znanstvenika... Morate postaviti sebi važna pitanja, a to je najteže - zaključuju naši sugovornici.