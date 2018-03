Mostovci predstavili 'Program ostanka': pročitajte sedam inicijativa kojima bi pokušali zaustaviti iseljavanje mladih iz Hrvatske

S ciljem zaustavljanja odlaska mladih iz Hrvatske Most nezavisnih lista u subotu, na petoj konvenciji stranke, predstavlja svoj "Program ostanka" koji obuhvaća sedam inicijativa: demografiju, pravosuđe, javnu upravu, energetiku, poduzetništvo, poljoprivredu i zdravstvo.



"Naše političke stranke uvijek traže da im damo sto dana, šest mjeseci, godinu dana, kako bi ustanovili što će raditi, koje zakone će donijeti, kakve planove će imati. Baš zato mi radimo drugačije. Mi već sada pripremamo konkretne zakonske prijedloge i inicijative koje ćemo realizirati, radimo na najvažnijim područjima kako bismo mogli ponuditi mladim ljudima bolju budućnost", poručio je čelnik Mosta Božo Petrov pred 400-tinjak okupljenih članova i simpatizera stranke.



Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja naglasio je kako je nemoguće pričati o ostanku bez ekonomskih uvjeta. "Za mladog čovjeka je teška i spoznaja da cjelokupni društveni sustav ne funkcionira na stvarnim osobnim zaslugama već na političkoj i financijskoj 'podobnosti'. To je breme ovog društva i baš to Most želi promijeniti, a ovo što danas iznosimo tek je početak", poručio je Grmoja.



O svakoj pojedinoj inicijativi te uobličenim zakonskim prijedlozima na konvenciji govore Mostovi stručnjaci i saborski zastupnici.

Demografiju, kao jednu od najvažnijih tema u Hrvatskoj, predstavila je pravnica Mosta Petra Mandić, te saborski zastupnik Miro Bulj, koji su kao središnje mjere naveli delimitiranje porodiljnih naknada za drugih šest mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete do tri godine života, te poticanje produljenog i smijenskog rada vrtića u skladu s potrebama roditelja.



Javnu upravu, odnosno prijedlog reforme birokratskog aparata kako ga vidi Most, predstavio je saborski zastupnik Ante Pranić, koji je rekao kako bi projekt E-poslovanje olakšao poslovanje, a digitalizacija procesa bi omogućila mjerenje radnog učinka te pomogla ostvarenju e-ureda.



Pravosuđe mostovci drže "jednim od najproblematičnijih područja". Kako vratiti vjeru građana u pravosudni sustav izložili su pravnica Maja Grubišin, bivša državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa, i saborski zastupnik Robert Podolnjak. Radi rješavanja problema na tom području u saborsku proceduru već su upućeni prijedlozi zakona o DSV-u i o sudovima.

O poduzetništvu kao temelju novih radnih mjesta govorili su saborski zastupnici Ivana Ninčević Lesandrić i Hrvoje Runtić. 'Detektirano' je 27 mjera koje će Most predložiti kako bi se rasteretilo poduzetnike koji bi zatim ulagali sredstva u širenje svoga posla i zapošljavanje.



U oblasti energetike Most je pripremio zakonski tekst mikrosolarima, koji je izradio Ante Čikotić, bivši pomoćnik u Ministarstvu energetike. Most predlaže samoopskrbu električnom energijom iz obnovljivih izvora energije.



O rješavanju problema poljoprivrede govorio je bivši Mostov ministar poljoprvrede i profesor na Agronomskom fakultetu Davor Romić, a o tome kako spriječiti odlazak mladih s ruralnih prostora, potaknuti proizvodnju i korištenje svojih resursa, Tomislav Panenić, predsjednik saborskog Odbora za poljoprivredu.



Mostova zastupnica Ines Strenja Linić, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, kazala je kako je u saborskoj proceduri već njihov prijedlog izmjene Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, te izmjene Kaznenog zakona vezano za napad na liječnike.