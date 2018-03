Bivši djelatnik HAC-a opisao do u detalja kako se krade novac od cestarina: Preko ljeta bi bez problema uzeli po 20 tisuća kuna, ja sam dobio otkaz na koncu, ali isplatilo mi se...

O milijunskim malverzacijama u Hrvatskim autocestama ekskluzivno pred kamerom RTL-a progovorio je bivši blagajnik. Detaljno je opisao kako su on i neki kolege iz HAC-a, radeći na naplatnim postajama, godinama krali na desetke tisuća kuna od cestarine koje se naplaćuju vozačima, a neki to čine i danas. Zanimljivo je da, iako se u naplati cestarine godišnje vrte milijarde kuna - HAC i dalje nije obveznik fiskalizacije.



Sugovornik RTL-a bivši je blagajnik jedne naplatne postaje Hrvatskih autocesta. Pod uvjetom zaštite identiteta, otkriva kako je s kolegama godinama potkradao novac od cestarine koju su svakodnevno naplaćivali tisućama vozača. Jedan je od nekolicine blagajnika koji su zbog toga dosad dobili otkaze - ali kaže - isplatilo mu se.



"Na većoj naplatnoj postaji, kada je promet pojačan preko ljeta, blagajnik je mogao u 20 smjena uzeti po 20 tisuća kuna. Bez problema", rekao je bivši blagajnik Hrvatskih autocesta.



"Otuđiti", ponovio je te objasnio kako su se krađe izvodile. "Prvo si morate nabaviti prekodirane kartice iz najbliže naplatne postaje", ističe.



Primjerice, cestarina za automobil koji iz Zagreba putuje do izlaza Slavonski Brod istok iznosi 87 kuna. Blagajnik bi vozaču naplatio taj iznos, ali onda prekodiranom karticom lažirao da dolazi sa susjedne postaje, što iznosi 5 kuna. Razliku od 82 kune zadržao bi za sebe. I tako godinama.



"Blagajnik je mogao doć na posao i reći „danas ću si svaku najdulju relaciju uzet“… i uzme si", jasno će.

Prisjeća se kako su se neki kolege, kada bi im nedostajalo novca, čak i vratili u smjenu usred godišnjeg odmora.

"Ljudima se osladio novac. Tako da mu je žao propustiti dvije smjene da netko drugi uzme pare, a on je na moru. On se vrati, odradi to i onda ode ponovno na more", kaže za RTL.



Malverzacije u naplati cestarine više je puta uočila i unutarnja kontrola Hrvatskih autocesta.



Godišnje se u cestarini okrene više od 2 milijarde kuna - ali HAC nikad nije fiskalizirao svoje račune. Kažu da ih na fiskalizaciju - za razliku od svih ostalih tvrtki u državi - ne obvezuje zakon.



"Takve potrebe nisu utvrđene na području naplate cestarine. Sukladno navedenom svi koncesionari autocesta u RH izuzeti su od primjene fiskalizacije. Sustav naplate je zatvoreni sustav, koji je zaštićen na nekoliko sigurnosnih razina, i samim time je onemogućeno nezakonito poslovanje i utaja prihoda, odnosno osigurana je naplata poreza", poručuju iz HAC-a.



"Po meni bi ti mehanizmi trebali biti samo pomoćna ruka, ili pomoćni alat u funkciji fiskalizacije. Vidite, danas se postavlja pitanje, zašto kumice na placu imaju fiskalne blagajne, a Hrvatske autoceste nemaju", pita se Robert Spudić, stalni sudski vještak za cestovni promet.



Blagajnik s početka priče tvrdi da je s korupcijom u vlastitim redovima - itekako upoznat i šef cestarskog sindikata.



"Ukoliko je zaštita radnika i njihovih prava kriminal, onda sam ja najveći kriminalac u ovoj državi jer neću dopustit da ijedan radnik kojem se ne dokaže da je za nešto kriv, da ode iz ove firme i dobije otkaz", kaže predsjednik Nezavisnog cestarskog sindikata Mijat Stanić.



Naš sugovornik uvjerava da se, unatoč uvođenju videonadzora i sličnih kontrola, HAC do danas nije puno promijenio od njegovog vremena.



"Čisto ne mogu zamislit da nema kriminala i sada kad su na rukovodećim mjestima kriminalci koji su do jučer krali", ističe bivši blagajnik za RTL.