Mišljenje Vijeća za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima, po kojem je pozdrav "Za dom spremni" zapravo službeni poklik ustaškog režima, ni najmanje ne dira popularnog pjevača Marka Perkovića Thompsona i njegov uski tim. Dapače, pozdrav kao uvod u njegovu skladbu "Bojna Čavoglave" koristit će se i nadalje jer ne postoji, veli pjevačev menadžer Denis Pletikosa, zakonsko uporište koje bi ga automatski zabranilo.



Stav Vijeća kako sporni izraz nije stari hrvatski pozdrav, nego poklik iz ustaškog backgrounda, direktno je oštricu usmjerio na popularnog pjevača, koji je već mnoštvo puta do sada u javnosti bio na udaru zbog njegova korištenja. I ne samo tijekom koncertnih spektakala pred tisućama razgaljenih ljudi u zemlji i inozemstvu, nego i kao sastavni dio njegova turbohita "Bojna Čavoglave".



– Zašto bi nas to diralo?! Ne vidim razloga izmjenama u riječi skladbe koja je ponikla u Domovinskom ratu i postala svevremenski hit. Ništa nije zabranjeno, s razmišljanjem Vijeća smo jako dobro upoznati, i jako dobro znamo kako je to tek preporuka upućena Vladi. Mi apsolutno ništa ne kršimo – kaže menadžer Pletikosa.

Vijeće, pak, misli drukčije, u svom zaključku navodeći kako izrazu "Za dom spremni" mjesta ne bi smjelo biti u javnim prostorima diljem Hrvatske. Znači ni na političkim skupovima, prosvjedima, nogometnim stadionima, koncertima ili na početku Thompsonove skladbe "Bojna Čavoglave". Tolerira se tek jedna kontrolirana iznimka u korištenju, i to na HOS-ovim komemoracijama.



U svim ostalim situacijama sporni poklik bi, zaključuje Vijeće, trebao biti sustavno sankcioniran, kazneno i prekršajno. A na udaru policije i sudstva bi se, analogijom u slučaju Thompson, tada uz pjevača mogli naći i svi oni koji s njim "Bojnu Čavoglave" od početka zapjevaju.



– Ako se blagonaklono gleda na taj pozdrav na komemoracijama žrtvama Domovinskog rata, onda u tom slučaju ne bi trebao biti sporan ni uvodni dio pjesme koja je bila himna otpora u istom tom ratu. U sve vrijeme rata ona je bila poziv na zajedništvo i nikome tada nije smetala. Ne vidim da bi se sada išta trebalo mijenjati, ili rezati iz pjesme koja je davala snagu i vezivala ljude u najtežim trenucima. Kao takva nema nikakve veze s totalitarnim režimima, nego je isključivo domoljubne naravi. Ne vidimo ništa sporno u njoj, kao ni da bi se išta u njoj trebalo ikada mijenjati. Što se nas tiče, to je tek preporuka Vijeća, nikakve zabrane nema – rezolutan je menadžer Pletikosa.