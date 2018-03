Poznati povjesničar objasnio zašto se protivi zabrani pozdrava 'Za dom spremni': Ustaška bit je zločinačka, a partizanska to nije!

Jurčević o Povjerenstvu: Politika je uglavnom odabrala podobne i nekompetentne ovisnike o vlastodršcima, što ukazuje na nečasne namjere politike, a nekompetentni članovi su se kompromitirali jer su pristali raditi posao za koji nisu stručni

Nema niti jedan povijesni razlog da se između zvijezde petokrake i pozdrava "Za dom spremni" stavi znak jednakosti.

Tvrdi to u izjavi za "Slobodnu Dalmaciju" povjesničar dr. Hrvoje Klasić komentirajući rasprave koje su dovele do podjele u Vijeću za suočavanje s posljedicama totalitarnih režima o tome treba li, uz ustaški pozdrav koji se uvriježio na braniteljskim skupovima i nogometnim terenima, zabraniti i crvenu zvijezdu.



– Ni između ustaškog i partizanskog, ni između ustaškog i komunističkog pokreta, kao ni između njihovih simbola ne bi se smjelo stavljati znak jednakosti. Daleko od toga da u vrijeme komunizma komunisti nisu činili zločine i kršili ljudska prava i da su mnogi ljudi proživjeli traume. Ipak, ta ideologija nije u svojoj biti zločinačka, o čemu, među ostalim, svjedoči i činjenica da danas u Europi postoje vrlo ugledne, negdje i vladajuće komunističke partije – ističe dr. Klasić.



Nema spora, napominje Klasić, da su se i u ime najbolje ideologije činili zločini. SAD su segregirale svoje građane druge boje kože, kršćanstvo je kroz stoljeća u ime Isusa Krista mučilo, zatvaralo i ubijalo tisuće ljudi, no zbog toga nitko ne bi trebao zabraniti tu plemenitu ideju.



Jer su bili drukčiji



– S druge strane, ustaštvo, ustaški pokret i ustaški režim od samog je svojeg starta zločinački. On je zločinački prema ljudima samo zato što su bili drukčiji – zaključuje dr. Klasić.



Prof. dr. Josip Jurčević upozorava:



– Glavni problem s Povjerenstvom je u tome što su u njega imenovane osobe koje su na upravljačkim položajima koji su ovisni o političkoj vlasti, namjesto da su primijenjeni strukovni kriteriji te da su odabrani neovisni kompetentni pravnici, politolozi, povjesničari i drugi. Tada bi se mogle dobiti utemeljene strukovne smjernice na temelju kojih bi politička vlast mogla donijeti civilizirana rješenja prihvatljiva većini stanovnika – upozorava ovaj povjesničar, uvjeren da je Povjerenstvo, po njegovu sudu, unaprijed dvostruko kompromitirano. Politika je, ističe on, uglavnom odabrala "podobne i nekompetentne ovisnike o vlastodršcima", što ukazuje na nečasne namjere politike, a nekompetentni članovi su se kompromitirali jer su, tvrdi on, pristali raditi posao za koji nisu stručni.



Kad je, pak, riječ o zvijezdi i pozdravu "Za dom spremni", Jurčević smatra da su takva pitanja najbolje riješena u SAD-u, gdje nema zabrana nedemokratskih sadržaja.



Žrtvovani stanovnici



– Zabrane potiču otpore političkim nametanjima. Namjesto toga, u SAD-u se državnim, odnosno poreznim novcem financiraju sadržaji koji su sukladni demokratskim vrijednostima i nacionalnim interesima, a sve problematično prepušteno je financiranju iz privatnih izvora – ističe on.



Hrvatska, prema njegovu mišljenju, nema snage iskakati u bilo čemu, pa bi najprimjerenije bilo prihvatiti i primjenjivati vrijednosnu i pravnu stečevinu EU-a, koja je o nedemokratskim ili spornim sadržajima potpuno jasno izrečena u nizu presuda Suda u Strasbourgu, koji je i za Hrvatsku formalno najviša pravna institucija.



– Ovaj se pristup dosljedno i kvalitetno očitovao u nizu izdvojenih stručnih mišljenja ustavnog suca Miroslava Šumanovića, dok su ostali suci slijedili prohtjeve svojih političkih klanova koji su ih stoga i postavili u Ustavni sud. Na taj je način žrtvovana velika većina stanovnika Hrvatske koja je rođena nakon 1945. i koju vladajuća oligarhija i nakon 1990. drži zarobljenu unutar tragične paradigme Drugog svjetskog rata. Namjesto da slijedimo vrhunske vrijednosti i iskustva iskazana u hrvatskome Domovinskom ratu – zaključuje Jurčević.