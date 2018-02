Fotografije psa zavezanog u snijegu razbjesnile društvene mreže, vlasnik odgovara: Nije u kućici jer više voli biti vani!

Iako se danima unaprijed najavljivao dolazak sibirskog vala hladnoće, zbog čega se apeliralo i na vlasnike kućnih ljubimaca da pripaze na životinje, osobito one koje borave vani, čini se kako nesavjesnih te neodgovornih ima i dalje. Nakon što je mladi Zaprešićanin u ponedjeljak vidio vlasničkog njemačkog ovčara kako leži u snijegu, a pritom je još i zavezan lancem, odlučio je ne okrenuti glavu, već reagirati.



Kako je napisao na Facebooku, "pas se na minus 10 stupnjeva Celzijevih šćućurio sav promrzao, bez vode (tj. voda mu je bila zaleđena), bez kućice, bez dekice ili ikakva zaklona".



- Izišao sam iz auta kako bih pozvonio vlasnicima i ukazao im da ovi uvjeti u kojima drže psa (za kojega bi se svaki vlasnik trebao brinuti i biti odgovoran) nisu prikladni/normalni. Pas se u jednom trenutku nekako dignuo na noge i prišao mi, no kad je došao do mene, počeo je uznemireno lajati, a kako može dosegnuti zvono i ne znam kako bi reagirao, nisam htio zvoniti, nego, evo, sad pišem ovdje. S obzirom da za utorak prognoziraju minus 17 stupnjeva, strah me da pas možda neće preživjeti pa molim sve koji znaju vlasnike ili ih nekako mogu kontaktirati - da to učine kako bi se pas odgovarajuće zbrinuo - objavio je na Facebooku Zaprešićanin, inače i sam vlasnik njemačkog ovčara.



Ubrzo su se u komentarima javili i drugi mještani, koji su također posvjedočili o zanemarivanju istoga psa.



- I ja ga često vidim zavezanoga na podu. Izgleda da ga uopće ne miču s tog lanca. Taj jadan pas je tamo godinama, prije njega bio je drugi. Uvijek u istim uvjetima, metar lanca i vani - napisali su neki.



Mladić, koji je objavio potresne fotografije, odmah je o svemu obavijestio policiju, koja ga je, tvrdi, uputila na komunalnog redara, ali njega se u ponedjeljak poslijepodne nije moglo dobiti na telefon. Zabrinuti Zaprešićanin (podaci poznati redakciji) komunalnom redarstvu poslao je i e-mail, a pomoć je zatražio i od lokalne udruge za zaštitu životinja. No čini se kako su i oni ostali potpuno nemoćni...



I dok je na Facebooku trajala žustra rasprava, promrzli njemački ovčar odjednom je nestao iz dvorišta, a na društvenoj mreži oglasio se i njegov vlasnik (podaci poznati redakciji). Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:



- Prvo, prijatelju, pes ima kućicu, pes je dobro zbrinut i održavan u veterinarskoj stanici Zaprešić, vrlo dobrog je zdravlja, ja se brinem za njega jer je to moj pes. To što pes nije u kućici i više voli biti vani, to vi, mladiću, ne bi trebali koristiti za svoju promociju...



A pošto ste to javno objavili, mladi gospodine, želim javnu ispriku, to je najmanje što možete učiniti zbog ove vaše sramotne izjave da pes nema kućicu pa vas pozivam da u mome društvu ponovno provjerite pošto niste vidjeli dobro - odgovorio je vlasnik njemačkog ovčara, ali to nije nimalo umirilo ljubitelje životinja, štoviše, rasprava je još više eskalirala.



- Da mi je vidjeti bi li, i da ga pustite s lanca, ležao u snijegu... Jadan, nema drugog izbora, a vi kažete 'on voli bit vani'. Da zna govoriti, sigurno bi rekao suprotno... Kaj je tak teško uzeti nekoliko dasaka i sklepati mu kućicu.. Ne kužim te ljude - to je minimum minimuma kad ga već cijelo vrijeme drže na lancu - komentirali su ljutiti korisnici Facebooka.