Kajkić nije vodio policijski tim

Ministarstvo unutarnjih poslova reagiralo je na tekst objavljen u Slobodnoj Dalmaciji pod naslovom „Skandal s Ovčarom: Šef policijskog tima smijenjen jer je pretjerao s istragom“ jer su, tvrdi se, izrečene neistine.



U MUP-ovu demantiju se podsjeća kako je nakon održanog radnog sastanka 1. veljače ove godine između predstavnika DORH-a, Ministarstva hrvatskih branitelja i Ravnateljstva policije, a nastavno i na izrečene pravomoćne presude Žalbenog suda u Beogradu kojom su jedanaestorici izrečene osuđujuće presude za ratni zločin na Ovčari, usuglašena potreba za formiranjem međuresorne radne skupine koja bi za cilj imala intenziviranje ovog kriminalističkog istraživanja, ali i prikupljanje podataka o nestalim i zarobljenim hrvatskim braniteljima i civilima.



S tim u vezi, na razini Ravnateljstva policije oformljena je posebna radna skupina, kojoj je zadaća prvotno analiza svih dosadašnjih kriminalističkih istraživanja i provedenih sudskih postupaka, radi daljnjeg razjašnjavanja svih okolnosti počinjenja kaznenih djela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, ranjenika i bolesnika te protiv ratnih zarobljenika te daljnje provođenje kriminalističkog istraživanja u suradnji i koordinaciji nadležnog državnog odvjetništva. Naime, u slučajevima kada se radi o kaznenim djelima koja su od nacionalnog interesa, a sukladno pozitivnim propisima, uobičajeno se formira radna skupina koju imenuje glavni ravnatelj policije.



Osnivanje radne skupine na čijem čelu se nalazi predstavnik Ravnateljstva policije, Uprave kriminalističke policije, a u koju su uključeni i predstavnici Policijske uprave vukovarsko-srijemske (među kojima i Nikola Kajkić) kao policijske uprave na čijem području se zločin dogodio te osječko-baranjske kao regionalnog centra za istraživanje ratnih zločina, smatramo nužnim i profesionalnim korakom s obzirom na važnost i opsežnost ovog kriminalističkog istraživanja.



Očekujemo da će analiza dosadašnjeg postupanja, kao i plan daljnjeg kriminalističkog istraživanja dovesti do novih korisnih saznanja.



S tim u vezi naglašavamo kako Nikola Kajkić u kriminalističkom istraživanju „Ovčara“ nije postupao kao policijski istražitelj budući da se nisu provodile dokazne radnje, već je postupao kao policijski službenik u kojem statusu se nalazi kao član formirane radne skupine.



Samim time ističemo kako nije točan navod da je Nikola Kajkić „sletio s glavnog mjesta u ovom predmetu“ niti da je on (op.a. Nikola Kajkić) bio na čelu policijskog tima koji radi po navedenom predmetu, a sada je smijenjen.



Potrebno je pri tome istaknuti kako Državno odvjetništvo nije ni na koji način utjecalo niti sugeriralo određivanje voditelja i članova Radne skupine, već se izbor policijskih službenika koji će sudjelovati u radu radne skupine temeljio isključivo na procjeni nadležnih rukovoditelja.



Zaključno, potrebno je navesti kako se policijski službenici u svom radu, a za dobrobit kriminalističkog istraživanja u kojem sudjeluju, trebaju rukovoditi pravilima koja nalaže Zakon o kaznenom postupku i drugim pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.



Također izvješćujemo kako ne možemo potvrditi da je Nikola Kajkić zaprimio prijetnje od strane potencijalnih svjedoka sa srpske strane, budući da one nisu prijavljene niti zabilježene kroz naše evidencije, navodi se u reagiranju iz Kabineta ministra.