Norvežani za idući tjedan najavljuju veliku promjenu vremena, poznati meteorolog upozorava: Bit će sve više ekstremnih događaja poput ovoga!

Dugo najavljivani polarni val sa sjevera Europe zahvatio je i Hrvatsku pa se većina građana jučer probudila na temperaturama duboko ispod ništice. Najniža temperatura u šest sati ujutro izmjerena je na Zavižanu, čak minus 20 Celzijevih stupnjeva.



Hladni val ovakvih razmjera, koji je zahvatio i veći dio Europe, prilično je rijetka pojava u ovo doba godine jer 1. ožujka klimatološki počinje proljeće.



- Prije 15-ak dana došlo je loma polarnog vrtloga koji se nalazi oko polarne tropopauze i u donjoj polarnoj stratosferi. To je poput rotirajuće ogromne kaplje hladnog zraka koja je polarnom mlaznom strujom, što se nalazi niže i malo južnije od polarnog vrtloga, odijeljena od toplijih srednjih zemljopisnih širina - kaže atmosferski fizičar i meteorolog Branko Grisogono, redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu, piše Jutarnji list.



- Takvi lomovi utječu i na donju atmosferu, što znači i na vrijeme. I dok se topliji zrak pri lomu vrtloga dijeli na dva, povremeno i tri manja vrtloga, i između njih provlači se s juga iznad sjeveroistočnog Atlantika, između Grenlanda i zapadne Skandinavije k Sjevernom polu, hladniji polarni zrak se spušta sa sjevera k nama između istočne Skandinavije i sjeverozapadnog Sibira. Vrtlozi će se vjerojatno još više raspasti te se početi ponovno integrirati u kompaktan vrlog u drugoj polovici ožujka - pojasnio je Grisogono te naglasio da se takve pojave dogode nekoliko puta u godini.



- S obzirom na to da će u sve toplijoj klimi mlazna struja u prosjeku globalno donekle slabjeti, može se očekivati da će i lom polarnog vrtloga biti malo češći nego u prošlosti. To je, također, u skladu s činjenicom da u sve toplijoj klimi, s globalno više vodene pare u zraku i s toplijim oceanima, možemo očekivati više ekstremnih događaja poput ovoga, jer topliji sustavi lakše prelaze iz jednog režima u drugi te pritom lakše ostvaruju ekstreme - zaključio je Branko Grisogono, piše Jutarnji list.



A to bi se kako najavljuje popularni norveški meteorološki institut Yr.no., trebalo dogoditi već ovog vikenda. Naime, temperature u unutrašnjosti bit će u minusu sve do subote, a onda će se u nedjelju popeti u plus i neprekidno rasti. Tako bi već u idući četvrtak u Zagrebu najviša dnevna temperatura mogla biti i 16°C u plusu, a za Osijek najavljuju nevjerojatnih kasnoproljetnih 20.



U Dalmaciji će temperate rasti već u petak. U nedjelju je za Split najavljeno 14 stupnjeva, u Zadru i Dubrovniku 13, a za Šibenik, Sinj, Imotski i Hvar Norvežani su najavili 12°C iznad nule.



Vrijeme će biti promjenjivo, bit će tu i sunca i kiše, no jedno je sigurno - snijega nema na vidiku, a ni ovih polarnih hladnoća.