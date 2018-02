Meteorolozi upozoravaju: vrhunac hladnog vala tek slijedi, temperature padaju do -20! Mogući problemi u prometu i s infrastrukturom, posebno pazite na zdravlje

Sljedećih dana očekuje se vrhunac hladnog vala koji je tijekom nedjelje zahvatio Hrvatsku i bit će još hladnije, s temperaturama koje se u unutrašnjosti mogu spustiti do minus 15, pa i minus 20, osobito u srijedu i u četvrtak ujutro, priopćio je Državni hidrometeorološki zavod.



Već u nedjelju bilo je osjetno hladnije, a u noći s nedjelje na ponedjeljak temperatura se već ponegdje u unutrašnjosti spustila i ispod -10 °C, u gorju i do -15 °C. Negativne vrijednosti zabilježene su i u priobalju, osobito na sjevernom Jadranu, a i uz obalu je zasniježilo.



Dojam hladnoće pojačavao je jak sjeverac, a na Jadranu jaka i olujna bura.



U sljedećim danima očekuje se vrhunac hladnog vala te će biti još hladnije. U pojedine dane vrijednosti minimalne temperature u unutrašnjosti mogu se spustiti i do -15 °C, a uz vedru noć može se lokalno spuštati i do -20 °C, osobito u srijedu ujutro te u četvrtak ujutro.



Dani će biti studeni pa će i najviša dnevna temperatura zraka biti osjetno ispod 0 °C. Negativnih vrijednosti jutarnje temperature bit će i na Jadranu, a osjet hladnoće dodatno će pojačavati još povremeno jaka bura i istočnjak. Ponegdje duž obale ni dnevna temperatura neće biti znatno viša od 0 °C.



Hladni val, koji zahvaća i veći dio Europe, može prouzročiti probleme na infrastrukturi i u opskrbi energijom. Zbog još povremeno jakog vjetra ali i izražene poledice nastavit će se problemi u prometu. Zbog vjetra i hladnoće može doći do štete uslijed smrzavanja već propupalih poljoprivrednih kultura, osobito u Dalmaciji, naročito na agrumima.



DHMZ upozorava da dugotrajna izloženost hladnoći može biti opasna i za zdravlje te život ljudi i životinja.

Zbog velike hladnoće biometeorološki uvjeti neće biti povoljni većini ljudi u prvom dijelu ovog tjedna.



No, dok će se zdravi ljudi lakše prilagoditi, kronični bolesnici od krvožilnih bolesti i bolesti dišnog sustava, starija populacija i mala djeca mnogo će teže podnositi hladno vrijeme. Stoga se najosjetljivijim skupinama ljudi preporuča što kraći boravak na otvorenom, topla odjeća koja štiti od vjetra i vlage i izbjegavanje većih tjelesnih napora na otvorenom.



Prema kraju tjedna temperatura raste, ali moguća kiša koja se ledi na tlu



Prema kraju tjedna očekuje se postupni porast temperature zraka, bit će sve manje hladno te će povremen snijeg i u unutrašnjosti prelaziti u kišu. DHMZ posebno upozorava da je osobito u petak i subotu, ali i u nastavku razdoblja, u kopnenim predjelima moguća kiša koja se ledi na tlu, te stvara izuzetno opasnu poledicu.



Biometeorološke prilike neće biti povoljne niti u drugoj polovici tjedna, kada će zatopliti. Naime, zatopljenje će biti uzrokovano približavanjem prostrane ciklone koja može imati nepovoljan utjecaj na raspoloženje, smanjenje koncentracije i nesanicu kod meteoropata, a kod kroničnih bolesnika može uzrokovati veće tegobe, navodi se u priopćenu objavljenom u ponedjeljak na internetskoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda.

