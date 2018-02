Stigla nova, najdetaljnija vremenska prognoza: temperature drastično padaju već noćas, u nekim dijelovima Hrvatske bit će i minus 20 stupnjeva; Pogledajte animaciju kako sibirski val hladnoće ide prema nama

Meteorolozi DHMZ-a u svojoj najnovijoj prognozi za subotu navečer najavljuju osjetan pad temperatura zraka. Još tijekom dana na kopnu će se kretati od -3 do 2, a na Jadranu od 8 na sjevernom dijelu do vrlo ugodnih 15 stupnjeva u južnoj Dalmaciji, no prema večeri te bi vrijednosti trebale krenuti prema dolje, a početak pravog vala hladnoće najveći dio države zahvatit će tijekom nedjelje, koja će proteći uz pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme.



Tijekom subote na Jadranu su zabilježeni orkanski udari bure. Prema podacima DHMZ-a, najjači udar od 145 km/h zabilježen je u Povilama, 125 km/h u Prizni, a 120 km/h u Senju. Bura će sada malo oslabjeti, ali se s pritjecanjem hladnijeg zraka očekuje njezino ponovno jačanje, piše Neverin.hr.



Iako već danas u naše krajeve pritječe hladniji zrak s istoka, to će se posebice osjetiti večeras i noćas kada će temperature u unutrašnjosti pasti na oko -5°C, u gorju i prema -10°C, a sve će to biti praćeno umjerenim i jakim sjeveroistočnim vjetrom zbog čega će osjet niske temperature biti još izraženiji.



Na Jadranu će prema kraju dana i noćas jačati bura s kojom će se hladni zrak "prebacivati" preko obalnih planina, tako da će već ujutro minusa biti na sjevernom Jadranu, posebice u podvelebitskom primorju gdje će bura donositi snježne pahulje.



U videu možete pogledati animaciju sibirske anticiklone koja se polako spušta prema našim krajevima.





Tijekom nedjelje, na Jadranu su mogući susnježica i snijeg, no u Dalmaciji, posebice južnoj, još mjestimice može biti i kiše, dok će se u Istri zadržati uglavnom suho. Povremenog slabog snijega bit će i u gorskoj Hrvatskoj, a u ostatku unutrašnjosti moguć je tek rijetko. Puhat će umjeren, na udare i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar.



Na Jadranu umjerena i jaka bura, s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu uglavnom od -10 do -5, a najviša dnevna između -7 i -2. Na sjevernom Jadranu između -3 i 3, u Dalmaciji od -1 do 5 °C, a ujutro na krajnjem jugu ponegdje i viša.



DHMZ je putem Meteoalarma izdao niz upozorenja zbog snažnog vjetra, snijega i niskih temperatura.



Posvuda su na snazi žute uzbune, koje se objavljuju kada su vremenski uvjeti potencijalno opasni, u Istri je zbog vjetra objavljena narančasta uzbuna, koja se izdaje zbog opasnih vremenskih uvjeta, a na području Kvarnera i podvelebitskog kanala izdane su crvene uzbune s obzirom da bi bura ondje na mahove mogla puhati do čak 175 kilometara na sat.









Početkom sljedećeg tjedna pretežno oblačno, vjetrovito te znatno hladnije uz ledena jutra i studene dane. Na Jadranu će i u ponedjeljak mjestimice biti susnježice i snijega, uz mogućnost kiše u južnoj Dalmaciji. Snijega će biti i na kopnu, najčešće u ponedjeljak i utorak. Od utorka sunčanije i uglavnom bez oborine.



Na Jadranu će puhati jaka bura, s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Od utorka bura u slabljenju. Na kopnu umjeren sjeveroistočni vjetar, od utorka uglavnom slab.



Daljnji pad temperature sve do sredine sljedećeg tjedna. Jutra će na kopnu biti ledena, povremeno uz temperaturu i ispod -15 °C, a dani studeni, s maksimalnom temperaturom ispod 0 °C. Na Jadranu također negativna minimalna temperatura, a ponegdje ni maksimalna neće biti viša.



Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, kritični bi mogli biti srijeda i četvrtak, kada se očekuju vrlo niske temperature, u Zagrebu, Bjelovaru, Gradištu pored Županje, Karlovcu, Krapini, Novskoj, Požegi, Sisku i Vukovaru čak 20 stupnjeva ispod nule, a u Bilogori i Glini čak 21 stupanj ispod nule.



Za ponedjeljak i utorak DHMZ je izdao upozorenja zbog hladnog vala, zasad su na snazi 'umjerena' i 'velika' opasnost, ali nije isključeno da s dodatnim padom temperatura za srijedu i četvrtak ponegdje bude proglašena i maksimalna 'vrlo velika' opasnost.



Kriteriji za pojavu hladnih valova koji mogu biti opasni za zdravlje ljudi određeni su pomoću podataka smrtnosti i podataka temperature zraka u razdoblju 1983-2008. Stupanj opasnosti određuje se prema stupnju povećanju smrtnosti: kod umjerene opasnosti smrtnost je 5 posto veća od prosjeka, kod velike opasnosti smrtnost je 7,5 posto veća od prosjeka, a kod vrlo velike ona je veća 10 posto od prosjeka.