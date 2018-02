DUZS izdao upute za zaštitu od hladnoće, građane upozoravaju: Pratite vremensku prognozu, po potrebi se opskrbite lijekovima, hranom i dječjom opremom

Obilne snježne padaline i olujni vjetar otežavaju cestovni promet, posebice na području Like i Gorskog kotara, a iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) u subotu su poručili predstavnicima lokalne i područne uprave da prate prognozu i stanje na svom području te da, po potrebi, aktiviraju svoje stožere civilne zaštite ili ih stave u pripravnost.



Kako su izvijestili, DUSZ je preko svojih područnih ureda u kontaktu s predstavnicima lokalne i područne samouprave te žurnih službi. Ukazano im je na potrebu praćenja vremenske prognoze i razvoja situacije na svom području, kao i da po potrebi aktiviraju stožere civilne zaštite ili ih stave u pripravnost.



Prema podacima iz Primorsko-goranske županije, sjednica Stožera civilne zaštite u toj županiji sazvana je za danas, u 14 sati u Šumariji u Gerovu, a nazočit će i svi načelnici i gradonačelnici Gorskog kotara.



Iz DUSZ-a su predstavnicima lokalnih jedinica sugerirali da putem lokalnih medija, ako bude potrebno, upute građanstvo da se opskrbe lijekovima, prehrambenim proizvodima i dječjom opremom. Situacija se stalno prati, a operativne snage civilne zaštite su spremne pružiti pomoć ugroženom stanovništvu. Za kontakte oko eventualnih potreba na raspolaganju su Županijski centri 112.



Prema izvješćima županijskih centara 112, osim otežanog odvijanja cestovnog, pomorskog i željezničkog prometa, snježne nepogode za sada ne izazivaju značajnije probleme. Trenutačno nisu zabilježeni veći problemi u opskrbi električnom energijom i drugim energentima te pitkom vodom.



Temeljem zaprimljenih zahtjeva Zadarske i Ličko senjske županije, DUSZ je uputio Ministarstvu obrane zahtjeve za angažiranje pripadnika i tehnike Oružanih snaga (OS) RH na područjima općina Gračac, Donji Lapac i Lovinac. U poslijepodnevnim satima 23. veljače ukupno je 186 pripadnika Oružanih snaga RH angažirano na aktivnostima otklanjanja posljedica snježnog nevremena na području Gračaca, Donjeg Lapca, Delnica i Karlovca.



U Donjem Lapcu bilo je 25 pripadnika s 5 vozila i radnih strojeva, u Delnicama 122 pripadnika i 6 radnih strojeva, u Gračacu 23 pripadnika s 5 vozila i radnih strojeva, a u Karlovcu 16 pripadnika OS i jedan radni stroj.



Angažirani su bili i zaposlenici javnih i komunalnih službi, snage civilne zaštite, policijski službenici. Jučer su na terenu bili i pripadnici nekoliko stanica Hrvatske gorske službe spašavanje (HGSS), koji su u suradnji s Hrvatskim crvenim križem i zaposlenicima domova zdravlja obilazili i prevozili bolesnike, dostavljali lijekove i namirnice u odsječena mjesta.



Zbog snježnih padalina u većem dijelu zemlje su proglašeni su zimski uvjeti na cestama. Snijeg i dalje otežava vožnju u Lici, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj te Slavoniji. Na pojedinim dionicama cesta vozi se otežano zbog ugaženog ili razmočenog snijega na kolniku, a moguća je i poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti.



Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Gorskom kotaru, a ima je i na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Boseljeva i Delnica. Vozače se upozorava da na put ne kreću bez zimske opreme. Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima, a zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na cestama u dijelu središnje Hrvatske, Lici i Gorskom kotaru, uključujući državnu cestu DC1 na dionici Karlovac-Vaganac-Korenica-Udbina-Knin i državnu cestu DC3 kroz Gorski kotar na dionici Karlovac-Zdihovo-Kikovica.



Za sav promet zatvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica, Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, autocesta A7 čvor Šmrika-čvor Hreljin u smjeru Rijeke (zbog oštećenja bukobrana), i DC25 Gospić-Karlobag.



Zbog zimskih uvjeta promet je zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na graničnim prijelazima: Ličko Petrovo Selo, Maljevac, Prezid, Čabar i Brod na Kupi.



U prekidu su - trajektna linija Prizna-Žigljen te katamaranske linije Novalja-Rab-Rijeka, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Vis- Split, Korčula-Hvar-Split, Split-Bol-Jelsa, Pula – Unije – Susak – M. Lošinj – Ilovik -Silba – Zadar.



Zbog vremenskih uvjeta željeznički promet kroz Liku i Gorski kotar teče otežano.



U gradsko-prigradskom prometu grada Zagreba očekuju se kašnjenja od 15 do 20 minuta, a u međugradskome prometu od 30 do 60 minuta. Zbog poteškoća u tijeku željezničkog prometa putnici će biti prevezeni zamjenskim vlakovima i autobusima. Zračni promet se za sada odvija bez poteškoća.



Prema izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) u unutrašnjosti danas pretežno oblačno, od sredine dana uz mjestimično smanjenje naoblake i sunčana razdoblja. Još ujutro i u dijelu prijepodneva može biti slabog snijega, u istočnoj Hrvatskoj i susnježice.



Na Jadranu djelomice sunčano i vjetrovito. Puhat će umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, a na kopnu umjeren sjevernoistočni i sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura od -3 do 2 na kopnu, a na Jadranu od 8 na sjevernom dijelu do 15 stupnjeva Celzijevih u južnoj Dalmaciji. Prema večeri osjetan pad temperature.



Iz DUZS-a upozoravaju građane da ne kreću na put bez propisane zimske opreme i da se obavezno pridržavaju savjeta za vožnju zimi, po magli, poledici ili zasniježenom kolniku.



Izlaganje niskim temperaturama u hladno zimsko vrijeme može uzrokovati štetne posljedice na zdravlje te dovesti do nastanka ozeblina, promrzlina, smrzotina i opće pothlađenosti tijela što može imati i smrtni ishod. Preporuke za zaštitu od hladnoće objavljene su na web stranicama DUZS-a.



Preporuke za zaštitu od hladnoće

- Pratite vremensku prognozu i upozorenja o niskim temperaturama i nepovoljnim vremenskim prilikama te izbjegavajte izlazak, ako to nije prijeko potrebno.

- Odjenite više slojeva tople odjeće, po mogućnosti od materijala koji zadržavaju toplinu (vuna, polipropilen, svila). Vanjski dio odjeće (kaput, jakna) treba biti nepropustan za vjetar i vlagu. Glavu zaštitite kapom koja prekriva oba uha, a ruke zaštite rukavicama. Usta je dobro prekriti šalom zbog sprječavanja direktnog udisanja hladnog zraka (posebno važno za bolesnike s bolestima srca i dišnih puteva). Izuzetno je važna topla, udobna zimska obuća otporna na vlagu.

- Osobama koje boluju od kroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnog i respiratornog sustava, preporuča se izbjegavanje izlaganju niskim temperaturama u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima.

- slučaju ledene kiše, smrzavanja ili snijega na tlu, budite oprezni radi klizavih pločnika i kolnika te povećane mogućnosti padova i prijeloma kostiju.

- Kod niskih temperatura treba izbjegavati teže fizičke poslove na otvorenom, kao i sve aktivnosti koje uzrokuju ubrzano disanje.

- Pomozite obitelji, prijateljima i susjedima koji većinu vremena provode sami.

- Nemojte zanemarivati osjećaj hladnoće i drhtavicu koji upozoravaju na potrebu utopljavanja i prekid boravka na hladnoći.

- U slučaju da se kod onih osoba koje duže borave na otvorenom (izletnici, planinari, alpinisti, vojnici ) pojave početni simptomi pothlađivanja ili ozeblina (trnjenje i gubitak osjeta prstiju uz blijedu kožu, ponekad i bol), treba odmah potražiti zagrijani prostor, skinuti vlažnu odjeću, pothlađenu osobu postepeno utopljavati zamatanjem u deke, ali nikako ne izlagati direktnom izvoru topline. Preporuča se dati tople bezalkoholne napitke (čaj, juha) te potražiti stručnu medicinsku pomoć i nazvati hitnu medicinsku službu – 194 ili jedinstveni europski broj za žurne službe – 112.