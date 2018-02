Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u srijedu navečer je poručio kako premijer Andrej Plenković zbog slučaja Agrokor mora otići, a otići, kaže, treba i potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić "jer ne zna ili se pravi da ne zna što joj se događa u resoru".

Komentirajući na izvanrednoj konferenciji za novinare krizu koja je nastala uslijed neopozive ostavke Vladina izvanredna povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka i pojašnjenja koja je s tim u vezi Plenković dao, Bernardić je ustvrdio da je s obzirom na "činjenicu da Plenković čuva ministricu Martinu Dalić, jasno da je i on duboko upleten". Budući da nisu u stanju riješiti gorući problem, a to je Agrokor, najbolje je da Plenković odstupi", ocijenio je lider SDP-a.

"Jasno je da je Ramljak samo produžena ruka Martine Dalić, koja je kao ministrica zadužena za Agrokor morala čitati izvješća svaki tjedan i znati kolike su naknade savjetnicima i Texo Managementu. Ako je znala, onda je lagala da nije znala, a ako nije znala, onda je potpuno nekompetentna, i u oba slučaja mora otići", ustvrdio je Bernardić, dodavši da je morala znati jer je on još prije tri mjeseca upozoravao na veliki broj savjetnika i visoke naknade koje dobivaju. "Očito je prevelika i prejaka veza između nje i premijera Plenkovića čim je on štiti i zato Plenković mora otići", kazao je Bernardić.

Mišljenja je i kako ministrica Dalić ne može biti u Vladi jer ne zna ili se pravi da ne zna što joj se događa u resoru.

Bernardić je kritizirao i Plenkovićevu reakciju na novonastalu krizu u Agrokoru i njegov stav da "ništa nije hitno". "Ima li važnije stvari u Hrvatskoj? Ako ovo nije prioritet, što bi trebalo biti? Što bi trebalo biti hitnije od ovoga? Imamo predsjednika Vlade koji ne reagira 15 dana, ne zna odrediti prioritete, neodlučan je i pasivan i upitno je vodi li on uopće Vladu", zapitao je Bernardić.

"Ovaj put je čekao se stvari same dogode i da Ramljak koji je duboko kontaminiran sam podnese ostavku prije nego se Plenković oglasio i sam bilo što učinio", rekao je. Dodao je i da Plenković treba dati ostavku jer Vlada nije sposobna pronaći novog povjerenika za Agrokor. Ustvrdio je da premijer nije htio odgovoriti na pitanje je li točno da su ga svi potencijalni kandidati odbili, a "naravno da su ga svi odbili, n više uopće ne može sakriti istinu kao ni osobnu nesposobnost i nesposobnost cijele Vlade".

Upitan hoće li SDP u Saboru pokrenuti smjenu Vlade, Bernardić je odgovorio da je "SDP je vrlo jasno po pitanju povjerenja Vladi rekao svoj stav". "Za nas se situacija nije promijenila u odnosu na protekla tri mjeseca, kad smo tražili opoziv Vlade. Tada sam upozoravao da se događa legalna pljačka u Agrokoru. Danas imamo 15 dana šutnje, 'nije hitno i nismo znali', ma dajte, molim vas", kazao je Bernardić, ponovivši da Plenković mora otići.

Na pitanje kako bi SDP riješio situaciju u Agrokoru, Bernardić je rekao da "ne mogu oni koji su kontaminirali proces, Vlada i Ramljak, sada rješavati situaciju".

Istaknuo je da je SDP zabrinut za sudbinu 27 tisuća zaposlenika Agrokora i njihovih obitelji te da je stranka još prije godinu i pol dana predstavila svoj plan za Agrokor koji je uključivao promjene predstečajnog i stečajnog zakona, osiguranje ulaska svježeg kapitala i prepuštanje dogovora vjerovnicima pri čemu su inzistirali na zaštiti radnika. "Vladajući ga tada nisu prihvatili, a danas je jasno i zašto", zaključio je Bernardić.

Grmoja: Odlučit ćemo o pokretanju opoziva Vlade ili nekih članova

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja izjavio je u srijedu, nakon konferencije za novinare premijera Andreja Plenkovića o procesu izvanredne uprave u Agrokoru, kako ima dojam da se premijer "od cijelog slučaja htio oprati" no i doda da će Most provesti "konkretne poteze s kolegama iz oporbe i odlučiti o pokretanju opoziva Vlade ili nekih članova Vlade".



"Dojam je da se premijer Plenković od cijelog slučaja htio oprati. Nije htio jasno stati u zaštitu ministrice Dalić. Ostavlja dojam čovjeka svezanih ruku, koji ne zna što napraviti i nema rješenje. Zato nam je i rekao u jednom trenutku da nam se obraća kao predsjednik vlade, ali i kao čovjek, htio je apostrofirati koliko je sve izvan njegove moći", izjavio je grmoja Hini.



Uvjeren je i kako se premijer nema hrabrosti nositi s ovim slučajem jer "o njemu ne ovisi samo gospodarski sustav, već , što je posve očito, Plenkovićeva pozicija".



"On je svjestan, zna koji ulog je u pitanju. Spominjanje putovanja po svijetu sada ostaje samo njegova tlapnja za onim što je planirao. A iznimno je važno naglasiti da odlazak Ramljaka s novcem u džepu, bez istrage svega što ostavlja za sobom, nije rješenje nego tek početak problema", naglasio je politički tajnik Mosta.



Što se tiče rekonstrukcije vlade, poručuje Grmoja, "nećemo spekulirati već ćemo provesti konkretne poteze s kolegama iz oporbe i odlučiti o pokretanju opoziva Vlade ili nekih članova Vlade".



Sinčić: Vlada bi trebala dati ostavku



Čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić pozdravio je u srijedu, nakon konferencije za novinare premijera Andreja Plenkovića, ostavku vladinog povjerenika Ante Ramljaka, no i poručio kako bi cijela vlada trebala dati ostavku.



"Premijer Plenković minimalno bi trebao iz Vlade maknuti Martinu Dalić iako smo stava da bi cijela bi vlada trebala dati ostavku", rekao je Sinčić Hini, dodajući kako je Texo Management kap je koja je prelila čašu.



Pozdravljajući Ramljakovu ostavku, čelnik Živog zida je poručio kako on ne samo da je trebao otići, nego "pod ovim okolnostima nije ni trebao biti imenovan povjerenikom".



"Ramljak je dao ostavku jer je proces nagodbe teško postići, a to zna i sam premijer Plenković", rekao je Sinčić.



Uvjeren je kako će premijer Plenković Ramljaku, koji do izbora nove uprave nastavlja raditi svoj dosadašnji posao, teško pronaći zamjenu.