Naš sportaš razotkrio prevaru, ali policija ne mari za njegovo otkriće: lažna gospođa Stella iznajmljuje nepostojeće stanove, ljudima pokupi novac i nikad se više ne javi!

Želite iznajmiti stan, mjesecima tražite nešto što vam je po volji... I konačno na popularnom globalnom sajtu za traženja stanova Airbnb spazite lijepo uređen stan u Zagrebu. Planirate posuditi novac kako bi dali za prvu ratu, pa zatim za osiguranje stana i jednu ratu unaprijed - sve skupa 1200 eura. No, kada uplatite novac, osoba nestane, dođete na adresu stana, a stan ne postoji.



Sve se to umalo dogodilo Igoru Črnili (27), mladiću iz Zagreba, koji je odlučio razotkriti cijeli lanac prevaranata, te sve prijaviti policiji. Naime, netko je napravio lažnu stranicu Airbnb-a, a sve kako bi uvjerio potencijalne najmoprimce da se radi o autentičnom stanu.



Evo kako nam je Igor, inače sportaš - biciklist, ispričao tijek prijevare:



- Sve je počelo 11. veljače 2018. godine kada sam naletio na vrlo zanimljiv i atraktivan oglas za najam stana u samom centru Zagrebu (Zrinjevac – Trg Josipa Jurja Strossmayera 8) na jednom popularnom internet oglasniku. Zagreb, Donji grad, 50 m2, 2-sobni stan, nedavno obnovljen, potpuno namješten, sa svim potrebnim aparatima (hladnjak, toster, mikrovalna pećnica, kuhalo za vodu, perilica posuđa, perilica rublja, LCD TV, besplatni WiFi, klima). Ima čak i kadu i tuš kabinu. “Pronađite ovdje sve što vam treba”, stajalo je na kraju oglasnika. Cijena 400 EUR mjesečno, sve režije uključene u cijenu. Malo predobro zvuči da bi bilo istinito, ali kažem sam sebi, tko zna, idem provjeriti, možda sam zaista ovaj puta imao sreće i naletio na odličnu ponudu. Još kada sam dobio odgovor na engleskom, pomislim - stranci su, možda nisu toliko pohlepni kao naši ljudi pa ne traže previše novaca za najam nego samo žele nekom pouzdanom iznajmiti stan na duže vrijeme - priča nam Igor, te nastavlja:



- Pošaljem upit na mail koji je stajao na kraju oglasnika: «Za više detalja i fotografija pošaljite e-mail na: [email protected]”. Pošaljem ja prvi mail i dobijem ubrzo odgovor s drugog maila: [email protected] I tako se mi dopisujemo par dana, imao sam nekoliko pitanja u vezi stana, parkinga i tako neke sitnice oko procesa najma s obzirom na to da oni nisu u Zagrebu nego vani. Zanimalo me i dali su režije zaista uključene u cijenu najma i želio sam vidjeti još slika. Rekoh, ako su i režije uključene u najam i još ima parking u centru grada – to je to. I dobio sam još slika preko nekog drugog linka. Ukratko, bračni par je živio u Zagrebu, muž Hrvat, žena iz Litve, ona je arhitektica, a muž agent za putovanja, njena firma je dobila na natječaju nekakav posao u Litvi pa su se morali odseliti gore na minimalno 3 godine. Prije su taj stan iznajmljivali preko Airbnb-a (dnevni najam) ali sada kako su se preselili željeli bi iznajmiti nekom pouzdanom na duži rok. Hm, pa ok priča... Još ja onako naivan, želeći «osvojiti» ovaj stan od svih tih 2000 i nešto ljudi koji su ga pogledali), kažem da sam uredan, da nemam kućnih ljubimaca - kazuje nam Igor koji je osjetio olakšanje jer je konačno pronašao stan koji mu odgovara, i ne za tako velike novce.



- I krenuli smo u realizaciju. Prije svega, potrebno je uplatiti 1.200 EUR (jedna mjesečna najamnina 400 EUR i polog od dvije mjesečne najamnine 800 EUR), nakon toga će me kontaktirati Airbnb-ov «agent» (Airbnb nema «agenata» koliko ja znam) koji će mi pokazati stan i imam rok od 2 dana da odlučim želim li ga iznajmiti ili ne, a ako mi se ne svidi Airbnb mi momentalno vraća sav novac.Zanimalo me trebam li biti prijavljen na Airbnb, kako ću im plaćati najam, dali preko računa ili u gotovini? Kaže Stella da ne, da uplata ide preko banke, i novci ne idu njoj nego Airbnb-u. Rekoh Stella, malo mi je riskantno plaćati 1.200 EUR, ali dobro, ako je to politika Airbnb-a, što ću...



- Konačno sam ulovio stan po mjeri, pa moram malo riskirati, zar ne? I tako pošaljem ja njoj neke svoje podatke, ime, prezime, adresa, broj mobitela, gdje radim, slika s putovnice – prvo sam stavio cijelu sliku putovnice pa sam srećom prije slanja maila odlučio izrezati samo sliku da se ne vidi sve ostalo već samo slika, tko zna, možda bi i identitet ukrali!. I kažem Stelli, ako vas još nešto dodatno zanima o meni, slobodno pitajte. Ok, kaže Stella, započinje proces najma sa Airbnb-om i uskoro ću dobiti mail od Airbnb-a da potvrdim rezervaciju i podatke za uplatu - priča Igor koji je išao i na google street view da vidi koja je to točno zgrada na Zrinjevcu.



- Jednom sam nakon posla, kada sam se vraćao prema doma, stao tamo da vidim kako izgleda zgrada, gdje je ulaz u dvorište, da li je dovoljno široko za moj auto i sl., da snimim malo teren jer bi se za par dana selio pa da znam gdje selim. Na slikama stana sam vidio metalnu ogradu na prozoru/balkonu, ali ta grada na Zrinjevcu je imala zidanu ogradu. Mislim si, možda stan gleda u dvorište, pa su tamo drugačije ograde... I onda mi je odjednom postalo sve sumnjivo. Malo prosurfam po forumima i nađem nekoliko priča, sve slične kao moja. Cijena 400 EUR, režije uključene, plaćanje unaprijed preko Airbnb-a... Tek mi se sada malo lampica upalila i rekao sam sebi, Igore dragi, opet si skoro platio svoju naivnost. Bože hvala ti! Uštedio si mi 1.200 EUR! - uzbuđeno na pripovjeda taj mladić kako je umalo izgubio 1200 eura.



- I dobijem ja uskoro mail od kakti Airbnb-a. Prvo što sam napravio, probao sam klikati neke druge stvari po toj fejk Airbnb-ovoj stranici. Obično kad klikneš na logo, vodi te na home, kad klikneš na logo Facebooka, tweeter-a i sl. vodi te tamo. No ovakva stranica ne vodi nikud. Isprogramirana je tako da izgleda kao da je od Airbnb-a, i vidiš samo logo Airbnb-a, sliku i adresu stana, svoje podatke koje je «Stella» ukucao/la (još uvijek ne znam da li je to muško ili žensko biće) unutra i podatke za uplatu. Oglas je bio aktivan samo jedan dan i u tom roku pogledan je 2.247 puta! Tko zna tko je sve nasjeo na ovo?! - zaključuje Igor, te upozorava sve ljude da dobro provjere kome novac daju.

'Policija nije zainteresirana'

Sve sam prijavio pravom Airbnb-u, kaže Igor, koji je poslao i prijavu MUP-u.



- Pisao sam i u MUP na adresu '[email protected]', gdje sam dobio sljedeći odgovor: "Poštovani, molimo Vas da prijavu podnesete u policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu prebivališta ili Vama najbližoj policijskoj postaji".



MUP djeluje jako zainteresirano, jel' da?. Zar plaćamo policiju za ovo? Zar ne bi "institucije pravne države" trebale raditi svoj posao? Zar moram biti nesiguran u svojoj državi, a prevaranti mogu ovako slobodno vrebati i varati jadne ljude? Da umjesto da mi se zahvale što radim njihov posao i obavješćujem ih o prevari i trošim svoje privatno vrijeme pišući im i objašnjavajući im situaciju i spreman sam im pomoći i sudjelovati u procesu nalaženja prevaranta, dobio takav odj.b



Ako policija smatra da bi se nešto trebalo poduzeti po ovom pitanju, ja imam sačuvane sve mailove od navodne «Stelle» i spreman sam surađivati da se prevarant koji stoji iza ovoga pronađe i adekvatno kazni. Živimo u 21. stoljeću i ako nikako drugačije, do počinitelja možemo doći preko podataka bankovnog računa i IP adrese s koje su slani mailovi. Ili preko internet oglasnika se možda vidi tko je postavio i platio oglas... - kaže ogorčeni Igor koji je očekivao bar poziv nekog inspektora zainteresiranog za slučaj.