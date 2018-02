'Prodajem lažnjake, koliko god vam treba!', kazao nam je prodavač 'fejk' adidas tenisica kojega nije strah policije, a popularni model ZX nudi za svega 185 kuna

Adidasova ZX serija tenisica pokrenuta je 1984. godine, te su, ako ćemo suditi po našim oglasnicima, jedne od najčešće krivotvorenih modela obuće.



- Svojim klasičnim dizajnom već desetljećima veseli sportaše i rekreativce diljem svijeta. Danas su tenisice iz ZX linije namijenjene trkačima i džogerima svih vrsta. Adidasov cilj bio je osmisliti liniju tenisica koje će se svidjeti baš svim vrstama aktivnih ljudi, i to neovisno o tome trčite li po betonu, stazama ili šumskim putevima, i to i na kraće i na duže relacije - navode trgovci koji te tenisice prodaju za 500, 700, 1000 ili više kuna, zavisno od modela i godine proizvodnje.



No, na nekoliko dalmatinskih Facebook stranica koje se bave trgovinom, ZX se prodaju za 25 eura ili 185 kuna.



Dali smo se u razgovor s muškarcem koji prodaje te tenisice. Primijetili smo da muškarca (ili ženu koja se pretvara da je muškarac kako bi zamela trag) nije nimalo strah policije, pa otvoreno priznaje da prodaje lažnjake.



Jesu li original ili 'fejk' tenisice?

- Fejk.



Jesu li kvalitetne, da se ne odlijepe odmah?

- Dobra kvaliteta



Koliko pari možete poslati?

- Koliko treba.



Za kaznena djela nedopuštene uporabe autorskog djela ili povredu žiga predviđena je kazna zatvora i do tri godine. No, to očito ovog prodavatelja ne brine jer osim Adidasa nudi i popularne Air max tenisice od Nikea.



- Lažne se tenisice mogu otkriti po nekoliko detalja. Prava Nike deklaracija na sebi ima čak 27 markera po kojima je proizvođač može prepoznati. Na lažnim tenisicama u oči upadaju tragovi lijepljenja koje će proizvođač inače pokušati sakriti. Kod krivotvorine se na takve stvari ne pazi: na ljepilu se štedi, a i nanosi se nemarno, tek toliko da se tenisica drži dok se ne proda. Najveći razlog za alarm daje zračni jastuk na peti obuće kojem ondje nije mjesto - navode na portalu Depo.ba.



Naša policija je u nekoliko navrata uhvatila 'dilere' krivotvorenih marki.



- Dovršenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je 49-godišnjakinja počinila kazneno djelo „povreda žiga“. Naime, sumnja se kako je unatrag nekoliko godina u prostorijama obiteljske kuće prodavala krivotvorene tekstilne i druge proizvode poznatih svjetskih robnih marki („Nike“, „Puma“, „Adidas“, „Diesel“, „Lacoste“ i dr.), a koje je nabavljala na raznim tržnicama na području Bosne i Hercegovine, Italije i Mađarske. Pretragom obiteljske kuće i automobila u vlasništvo osumnjičene pronađeno je i oduzeto više stotina različitih odjevnih predmeta - naveo je nedavno naš MUP.