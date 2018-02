Državni hidrometerološki zavod griješi naveliko: imaju proračun od 165 milijuna kuna, a za loše vremenske prognoze krive - kompjutore

Proračun Državnog hidrometeorološkog zavoda za 2018. godinu iznosi 164.110.875 kuna. U DHMZ-u je ukupno 363 zaposlenih, od toga 355 državnih službenika i 8 namještenika. Honorarnih motritelja je 2126, koji rade na poslovima motrenja na hidrološkim (podzemnim i nadzemnim) postajama, meteorološkim (klimatološke, kišomjerne, fenološke) postajama, postajama za mjerenje temperature mora, na održavanju automatskih postaja te na poslovima obrane od tuče. Meteoroloških honorarnih motritelja i onih koji rade na održavanju automatskih postaja ima 489.



I uz svu tu silu državnog i EU novca, te broj meteorologa i stotine motritelja, u posljednje vrijeme DHMZ je u nekoliko navrata loše prognozirao vrijeme, a što su primijetili i naši čitatelji. Sve je to bio dovoljan razlog da DHMZ-u postavimo nekoliko pitanja.

Prije svega, zbog čega se u posljednje vrijeme događa da sedmodnevne prognoze DHMZ-a toliko griješe? Primjerice, najavili su u nekoliko navrata snijeg u zaleđu Dalmacije ili na obali, a što se nije dogodilo niti u jednom dijelu dana.



- Sedmodnevne prognoze predstavljaju izravni izračun numeričkog modela Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena. Meteorološki modeli su osjetljivi na početne uvjete atmosfere, posebice za razdoblje od 5 do 10 dana unaprijed. Zbog kaotičnosti atmosfere, moguće je da model izračuna i predstavi pogrešan scenarij, što nažalost ne možemo u potpunosti izbjeći, a što se dogodilo u situacijama koje ste naveli, pa je umjesto prognoziranog snijega bilo znatno blaže vrijeme.



DHMZ objavljuje, kao i sve druge meteorološke službe u svijetu izravne izračune modela, no uvijek ističemo kako je potrebno pratiti službene prognoze DHMZ-a koje na temelju više meteoroloških podataka i podloga (izračuna raznih numeričkih modela, podataka mjerenja na prizemnim postajama, radiosondaža, radarskih i satelitskih slika), znanja i razmjene iskustava donose naši prognostičari - objašnjavaju u DHMZ-u.



Naravno, svjesni smo da se u sedmodnevnoj prognozi radi o matematičkom izračunu. Točnost najboljih modela je prosječno oko 95 posto za treći dan prognoze, oko 85 posto za peti dan te oko 70 posto za sedmi dan. No, u posljednjih nekoliko puta točnost za sedmi ili peti dan nije bila ni blizu 70, odnosno 50 posto. A što na to kažu u DHMZ-u?



- Ovisno o različitim tipovima vremena, odnosno sinoptičkim situacijama, atmosfera iskazuje veću ili manju predvidljivost. To u konačnici utječe i na pouzdanost prognoze u konkretnoj situaciji, koja može biti veća ili pak manja od prosječne - odgovara Kornelija Špoler Čanić iz DHMZ-a, koju smo upitali razmišlja li DHMZ o kupnji ili instaliranju nekog moćnijeg programa za sedmodnevne prognoze?



- Na DHMZ-u se koriste najbolji i najsuvremeniji atmosferski fizikalni modeli. Hrvatska je punopravna članica organizacije Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze ECMWF (European centre for medium range weather forecasts) te prognostičari DHMZ-a imaju puni pristup izračunima tog prognostičkog modela koji se smatra najboljim na svijetu.



Osim toga, na DHMZ-u se koriste i neki drugi vrlo snažni modeli, a između ostalog se na superačunalu DHMZ-a vrti sofisticirani model visoke rezolucije Aladin, koji omogućuje prognozu na vrlo finoj prostornoj i vremenskoj skali/rezoluciji. Time se dobiva prilagođena lokalizirana prognoza, koja ima dodatnu vrijednost u odnosu na prognoze koje su često dostupne na internetu, a koje su rezultat puno grubljih modela - kaže Špoler Čanić.

DHMZ: Mi smo isti kao i Norvežani U posljednje vrijeme sve više naših čitatelja u Dalmaciji navodi da koriste prognozu Norveškog meteo instituta (https://www.yr.no), te navode da su jako pouzdani u svojim dugoročnim, sedmodnevnim i desetodnevnim prognozama. - Prognoze na portalu yr.no su vrlo popularne, no javnost treba upoznati s činjenicom da je prognoza na njihovim web stranicama izračun istog modela kojim se koristimo i mi na DHMZ-u (model ECMWF), doduše uz nešto drugačije vizualno rješenje jer je yr.no zajednički portal norveške televizije i meteorološke službe. Inače, pouzdanost svih prognoza za razdoblje iza deset dana je nažalost još uvijek nedovoljna, i nikakva prognoza po danima iza tog razdoblja zasad ne može imati potrebnu pouzdanost.