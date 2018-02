Povijest Vučićevih ognjišta: 'Garavi Vukovarci spalili su mi kuću, pa nisam tražio ispriku'

Negirao je da je u spornom govoru iz Gline spominjao veliku Srbiju.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u kordunsko selo Vrginmost, s većinskim srpskim stanovništvom, došao iznimno dobro raspoložen.



Kušao je slaninu i pogaču obitelji Lapčević, koja ga je ugostila, oduševili su ga maleni folkloraši u mjesnoj školi, u koju je došao s 10 laptopa na dar, a otišao s obećanjem da će poslati 18 vlaških narodnih nošnji koje nedostaju.



Strpljivo je slušao probleme u društvenom domu, koje mu je iznijelo dvadesetak mještana ove i susjednih općina, s kojima se Srbi godinama suočavaju, pritom obećavajući pomoć, od gradnje pravoslavne crkve u Vrginmostu, stipendiranja darovitih studenata, do kupnje minibusa za NK "Petrova gora" u Vojniću i socijalne pomoći za ženu koja mu se požalila da živi teško i da je bolesna.



Pritom je bio duhovit, ponajviše na račun predsjednika SNV-a Milorada Pupovca, koji mu je, kao dobar poznavatelj prilika, asistirao u odgovorima. Dobacio mu je Vučić u jednom trenutku:



"Pupovac, izgleda da narod misli da si neki zakon mogao i preskočiti", pa da to ima na umu za ubuduće, aludirajući valjda da je dio vlasti u Hrvatskoj. Pupovac se zacrvenio u obrazima, a to je netko primijetio u publici.



– Ljudi koji se crvene, što god tko govorio, znači da imaju obraza – obranio ga je Vučić.



Tako opuštena atmosfera vladala je sve do novinarskih pitanja i prvoga koje mu je upućeno, onoga o njegovim izjavama u Glini nekoliko mjeseci prije akcije "Oluja", kada je kazao "kako nikada Srpska Krajina i Glina neće biti hrvatske". Zaključio je da je riječ o provokaciji.



– Mjera vaše podrške, poštovanja i ljubavi je direktno proporcionalna mjeri poniznosti koju očekujete od nekoga tko bi došao među vas, a takvu vrstu poniznosti i straha s moje strane, ili potrebe da vam se dodvoravam, nikada nećete vidjeti. Srbiji i Hrvatskoj danas su granice na Dunavu od 136 kilometara, ali je puno manja površina sporna, tiče se džepova s jedne i druge strane Dunava. Mi inače nemamo drugih sporova oko granica. Bio sam pristojan, učtiv i odgovoran ne želeći ni jedne sekunde da na klevete i uvrede odgovaram uvredama, klevetama i teškim riječima. I danas sam o sebi slušao najgore moguće stvari i neistine i nemam problem da na to odgovaram, a još manje da dozvolim bilo kome da misli da može ponižavati, ne mene kao predsjednika Srbije, već bilo koga iz Srbije – kazao je Vučić, pa ponovio kako "mi imamo različite poglede na ono što se događalo prije 23 i 28 godina, ali to ne znači da ne trebamo živjeti zajedno i razgovarati".



Naglasio je da je dodatno sretan što takvu vrstu hajke i harange nijedan hrvatski predsjednik i premijer, s kojim se nitko u Srbiji ne slaže sa stavovima oko naših sukoba iz prošlosti, nikada neće doživjeti u njegovoj zemlji. Nekoliko je to puta rekao ranije tijekom jučerašnjega dana, a onda i tada ponovio kako je sinoć kasno vidio kakve su emisije bile organizirane na hrvatskoj nacionalnoj televiziji, u kojima je slušao o sebi kao o bahatom četniku, iako mu nitko nikada u povijesti nije u široj obitelji bio četnik.



– Godine 1992. sve su Vučićeve kuće u selu Čipuljiću spaljene. Naišle su neke hrvatske jedinice, kažu da je bila neka vukovarska garava, ja to ne znam, nemam dokaza, svakako su bili Hrvati. Sve su ih spalili. Nisam došao tražiti bilo čiju ispriku – kazao je Vučić.



Na novinarsko inzistiranje, kazao je da su "naši i vaši pogledi na 1995. potpuno različiti"; "Oluja" je praznik u Hrvatskoj, i oni to, kaže, razumiju, ali je to kod njih dan tuge, kao i da "takva pitanja za cilj imaju osobno ponižavanje predsjednika Srbije i nekoga iz Srbije, a taj film nećete gledati".



Negirao je da je u spornom govoru iz Gline spominjao veliku Srbiju.



– To "velika Srbija" ste dodali, izmislili ste to. Toga u govoru u Glini nema. Je li vas zanimalo tko je spalio moje kuće? Teža je jedna rečenica nego da netko nekome kuće spaljuje ili ubija? – upitao je novinara.



Kazao je kako mu je "teže palo što je na udaru kritika Kolinda Grabar-Kitarović nego što su njega vrijeđali, te da će je pozvati u Srbiju već prije ljeta, gdje neće biti histerije kao u Hrvatskoj, a onaj tko se toga ne bude pridržavao, imat će posljedica". Lokalnim Srbima je poručio da s ponosom nose svoje srpsko ime i prezime, da se nikoga ne stide i ne boje, kao i da se ne ustručavaju tražiti pomoć i od Hrvatske i od Srbije. Podržao je inicijativu da se pokrene "radioprogram na srpskom jeziku kako bi se Srbi kulturno obrazovali na svojem jeziku i slušali srpsku glazbu".



– Sve što tražimo za sebe ovdje, iste sekunde smo spremni dati i Hrvatima u Srbiji. Želimo da se svi naši građani osjećaju kao kod kuće. Želim da se i vi tako osjećate ovdje – kazao je.



Inače, njegov posjet pratile su vrlo jake mjere osiguranja, od Karlovca i silaska s autoceste na svakih 100 metara dežurao je jedan policajac, dok su u Vrginmostu naoružani policajci bili raspoređeni po okolnim zgradama. Nešto prije njegova dolaska branitelji s područja Banovine pokušali su položiti vijence i zapaliti svijeće kod spomen-križa na ulazu u Vrginmost, ali im policija nije dopustila ulazak u općinu.