Pedofil osuđen za spolno zlostavljanje djece odnedavno živi u vašoj ulici.



Zaposlio se u sportskom klubu u kojemu trenira vaše dijete. Njegovo je ime u Registru počinitelja seksualnih delikata na štetu djece, kolokvijalno zvanom “registar pedofila”, koji se vodi pri Ministarstvu pravosuđa i u kojemu su evidentirani svi pravomoćno osuđeni za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.



Vi, međutim, pojma nemate da je pristojni čovjek kojega često srećete u kvartu, uvijek ljubazan i nasmiješen, osuđen za takav delikt i da predstavlja opasnost za djecu i u kvartu, i šire. Kako je to moguće?



Osnuje svoj klub, i nastavi po starom



Zapravo jednostavno: prijavljen je, optužen i osuđen drugdje; sadržaj spomenutog registra javnosti nije dostupan, pa iz njega ne biste ništa doznali čak i kad biste nešto posumnjali i htjeli provjeriti ime ugodnog susjeda. Poslodavac, tko god to bio, može provjeriti novozaposlenog, ali nema obavezu, i najčešće to i ne čini.



Osim toga, zakon propisuje da poslodavac takvo posebno uvjerenje može zatražiti samo uz suglasnost osobe koju želi provjeriti. A posao, sportski klub, udrugu i slično prijestupnici, nakon što odleže dosuđenu kaznu, mogu pokrenuti i sami, i tako se vrlo lako ponovno naći u kontaktu s djecom.



Poznat je, uostalom, slučaj osuđenog seksualnog prijestupnika iz Bjelovara koji je prije nekoliko godina nakon odležane desetogodišnje kazne osnovao udrugu za zaštitu ljudskih – i dječjih! - prava, ili slučaj iznesen prošlog četvrtka u RTL-ovoj “Potrazi” o osuđenom počinitelju, evidentiranom u "registru pedofila", koji je iz jednog odselio u drugi dio Hrvatske, osnovao sportski klub i trenira djecu po osnovnim školama!



Uza sve, olakšava im što se nakon određenog vremena - ovisno o vrsti i dužini kazne - podaci o počiniteljima (i) seksualnih delikata brišu iz kaznene evidencije, što znači da ponovno mogu raditi poslove s djecom, čak i u školama, jer provjera u registru neće dati rezultata.



Sustav tako rupama i neefikasnošću sam otvara prostor da se zlostavljači „provuku“. Anita Papa, predsjednica prije godinu dana osnovane Udruge “Lavice” za zaštitu i podršku žrtvama pedofila, prve takve udruge osnovane u Hrvatskoj, napominje kako problem dodatno opterećuje sudska praksa, odnosno predugo trajanje sudskih postupaka, blage kazne – „popularan je društveno korisni rad“ - maltretiranje djece nepotrebno ponavljanim vještačenjima i ispitivanjima koja za njih znače stalno obnavljanje traume, itd.



No situacija bi se mogla znatno poboljšati u korist podizanja standarda zaštite djece i smanjenja broja žrtava izmjenama Kaznenog zakona RH u dijelu koji se odnosi na djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, kao i izmjenama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, koji obuhvaća spomenuti registar, odnosno popis osoba osuđenih za spolno zlostavljanje djece koji postoji u okviru kaznene evidencije. Izmjene su u saborskoj proceduri, na dnevnom redu aktualnog zasjedanja hrvatskog parlamenta, a njihovo donošenje očekuje se ovoga proljeća.



Ulazak u registar - trajan



Krajem studenoga prošle godine prijedlog izmjena zakona u proceduru je uputio HDZ predlažući, među ostalim, ukidanje zastare kaznenoga progona za teška kaznena djela spolnog iskorištavanja i zlostavljanja djece, s objašnjenjem kako, prema važećem zakonu, zastara teče od punoljetnosti žrtve, no s obzirom na to o kakvim se deliktima radi i kakve posljedice žrtva trpi, razdoblje potrebno da osoba smogne snage progovoriti, prijaviti i pretrpjeti sve neugodnosti koje slijede ne smije biti ograničeno.



Predlaže se i značajno povećanje kazni za spolnu zloupotrebu djece i mlađe i starije od 15 godina; za teška kaznena djela zlostavljanja zatvorske kazne bile bi i dvostruko veće - u slučaju smrti djeteta kazna bi s deset bila povišena na 20 godina; suci više ne bi autonomno odlučivali o zabrani obavljanja poslova i dužnosti koje uključuju redoviti kontakt s djecom, kao ni o propisivanju mjera nadzora nad počiniteljem - prijedlog je da se takve mjere s tri podignu na pet godina kontrole i da budu obavezne. Ulazak, pak, u registar pravomoćno osuđenih zlostavljača djece bio bi trajan.



Također, svi koji se budu javljali na natječaj za poslove koji znače redoviti kontakt s djecom, morat će priložiti potvrdu da nisu evidentirani u registru pedofila.



No, registar će i dalje ostati nedostupan javnosti.



- Oduvijek nam se sviđala ideja da registar bude javni, da se točno, po kvartovima, znaju lokacije na kojima žive prijestupnici, ne zato da bi ih se linčovalo, nego da bi se moglo upozoriti djecu i roditelje - kaže Anita Papa.



Bez obzira na što registar ostaje javno nedostupan, naša sugovornica izražava zadovoljstvo novim mjerama – na čijem su oblikovanju, iako je formalni predlagatelj saborski Klub zastupnika HDZ-a, radile i “Lavice”, kao riječka Inicijativa roditelja protiv pedofilije - nadajući se njihovu prihvaćanju.





Nakon godinu dana od osnivanja Udruge predsjednica “Lavica” rezimira kako su se ljudi zaista počeli osvještavati, kako im se javljaju iz svih krajeva Hrvatske tražeći pomoć – i oni kojima sudski proces već teče, i oni koji zlodjelo tek prijavljuju, pitajući se što i kako dalje.



Žrtve su većinom djevojčice



U 90 posto slučajeva radi se o nasilju nad djevojčicama u dobi od osam do 13 godina, i to kad počinitelji nisu članovi obitelji; spolno zlostavljanje u obitelji počinje puno ranije. Prema iskustvima “Lavica”, situacija je najlošija u najvećim hrvatskim gradovima, Zagrebu i Splitu; iz Splita im se javlja puno žrtava (ali i puno volontera, ljudi koji bi se htjeli pridružiti “Lavicama” i pomoći žrtvama), no u većim gradovima se, prema riječima Anite Papa, sve i odvija puno brže, brže se pronalazi zlostavljače; u manjim sredinama na slučajeve spolnog zlostavljanja općenito se drukčije gleda, manje ih se prijavljuje, manje se i teže o njima govori.



Papa upozorava da brojke najbolje pokazuju koliko je stanje loše, ali i da se stvari pokreću:



- Sve je više prijava spolnog zlostavljanja djece, ali ne vjerujem da je uzrok tome više kaznenih djela, prije će biti da je više onih koji takva djela odluče prijaviti. U registru je gotovo tisuću i pol prijestupnika, ali procjenjuje se da ih u društvu ima deset puta više, znači 14, 15 tisuća – a ni jedan nema samo jednu žrtvu...

Četiri se pedofila lani prijavila za rad s djecom!

​Škole, dječji vrtići, odgojne ustanove i ostale institucije koje rade s djecom koriste registar i provjeravaju svoje djelatnike, navode iz Ministarstva pravosuđa. U protekloj, 2017. godini izdano je sveukupno 11.628 posebnih uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije za osobe koje će raditi u neposrednom kontaktu s djecom.



Najviše ih se odnosilo na zahtjeve osnovnih škola u svrhu zasnivanja radnog odnosa (2962), zatim udruga u kojima rade volonteri (1601), na odobrenja vezana uz udomiteljstvo (1329), zahtjeve dječjih vrtića (1216), te zahtjeve ustanova za socijalnu skrb u svrhu zapošljavanja (816).



Sportski klubovi, igraonice i sl. mogu - dakle i ne moraju - tražiti podatke o osuđivanosti za svoje djelatnike čiji posao podrazumijeva redovite kontakte s djecom. Uz suglasnost osobe za koju se tražila provjera izdano je 210 posebnih uvjerenja.



Među svim provjeravanim osobama za njih je četiri Ministarstvo pravosuđa izdalo uvjerenja da se radi o počiniteljima seksualnih delikata na štetu djece. Saznajemo i da broj zatraženih uvjerenja za kandidate koji će raditi u neposrednom kontaktu s djecom raste u odnosu na prethodne godine.

U registru je 1501 nasilnik

Prema podacima koje smo dobili u Ministarstvu pravosuđa, u registru počinitelja seksualnih delikata na štetu djece koji se vodi od 1. siječnja 2013. godine, trenutačno je evidentirana 1501 pravomoćno osuđena osoba.



Najviše je muškaraca, 98,5 posto (oko 1480); žena je 1,5 posto, stranih državljana 4,2 posto; 0,6 posto je osoba koje su kazneno djelo protiv spolne slobode počinili i na štetu odrasle osobe, a 0,5 posto onih koji su delikt počinili i za njega su kažnjeni u inozemstvu. Prosjek godina počinitelja je 49,7 (najstarija osoba evidentirana u registru rođena je 1922., najmlađa 1995. godine).

Tko traži posao, neka donese potvrdu

- Nisam imao pojma da to uopće mogu - kaže poduzetnik S.M. o mogućnosti provjeravanja novozaposlenih u Registru počinitelja seksualnih delikata na štetu djece. Vlasnik triju tvrtki (sa sveukupno tridesetak zaposlenih, od čega nešto više žena nego muškaraca) koje uključuju rad i s djecom, dodaje da to ne bi učinio čak i da je znao da može zatražiti podatke o seksualnim prijestupnicima.



- Svaka dodatna obaveza nama, obavezama preopterećenim poslodavcima, dodatni je problem - objašnjava.



A što da je takva provjera svim poslodavcima zakonska obaveza?



- Nitko da nam jednom kaže kako će nešto riješiti umjesto nas. Priču bismo mogli obrnuti - zašto sami tražitelji posla koji uključuje rad s djecom ne bi morali zatražiti potvrdu da nisu seksualni prijestupnici i da bez te potvrde ne mogu uopće aplicirati na natječaj za posao? Kroz tako postavljenu „mrežu“ nitko se ne bi mogao provući!



Upravo tako će, usvoje li se prijedlozi izmjena zakona, i biti.

Zapisano i 20 žena

Pedofilija je poremećaj kod kojega osobu seksualno uzbuđuju djeca kod koje još nisu izražene sekundarne spolne osobine. U najvećem postotku radi se o muškarcima, iako ima i žena s tim poremećajem (dvadesetak ih je evidentirano i hrvatskom "registru pedofila").

Pipaš djecu - guliš krumpire!

Predlagači izmjena Kaznenog zakona iznijeli su podatke kako je od 2014. do pretkraj prošle godine za kaznena djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina doneseno 148 osuđujućih presuda, tri su bile oslobađajuće, a dvije za neubrojive. U slučajevima teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja djeteta doneseno je 27 osuđujućih te tri oslobađajuće presude.



Nije pritom spomenuto da je samo tijekom 2016. godine 26 pravomoćno osuđenih za različita kaznena djela na štetu djece, među kojima i dva teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, upućeno na - rad za opće dobro!