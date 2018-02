Veliki intervju Kolinde Grabar-Kitarović nakon susreta s prvim čovjekom Srbije: 'Isprike od Vučića nisam očekivala, to su osobne stvari, a u Beograd idem za nekoliko mjeseci...'

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović gostovala je u utorak u Dnevniku Nove TV u kojem je komentirala odnose Hrvatske i Srbije, posjet Aleksandra Vučića Hrvatskoj te odnose s Vladom i braniteljima.



Što su konkretni rezultati posjeta predsjednika Vučića? - bilo je prvo pitanje novinarke.



- Vrlo konkretni rezultati su hrpa dokumentacije iz Una na Dvori. Nadam se i rješavanje sudbine troje nestalih osoba, odnosno rješavanje sudbine tri obitelji iz Hrvatske, da se riješi pitanje da na taj način mogu naći, zatvoriti taj dio svoje prošlosti. Konkretni rezultati, kao što smo čuli i danas poslije podne, jest i obećanje predsjednika Vučića da će se u Srbiji unaprijediti prava Hrvata, da dobiju ne samo onu političku zastupljenost koju traže od lokalnih preko pokrajinske do državne razine, već i da će se riješiti mnoga druga konkretna pitanja koja muče Hrvate u Srbiji. Razgovarali smo i o položaju srpske manjine ovdje u Hrvatskoj. Ja razumijem pitanja koja njih tište. Ona se mogu i moraju rješavati u okviru hrvatskih državnih institucija i to je upravo ono što smo činili ova dva dana, o čemu smo razgovarali. Mislim da će jedan od velikih koraka unaprijed biti činjenica da smo odlučili da ona prijeporna pitanja o prošlosti, za koja znamo da se nikada nećemo usuglasiti, ostavimo sa strane i da se usredotočimo na egzistencijalna pitanja koja brinu i Hrvate u Srbiji i Srbe u Hrvatskoj.



Jeste li očekivali više dokumenata o nestalim osobama?



- Svjesni smo činjenica administrativnih prepreka i godina koje su prošle od rata, ali ohrabruje me činjenica da je predsjednik Vučić pristao uključiti u izaslanstva predstavnike udruga nestalih osoba, a isto tako je pristao primiti pripadnike udruga nestalih osoba iz Hrvatske u Beogradu. Jednako tako ću i ja primiti predstavnike udruga nestalih iz Srbije.



Je li se govorilo o vraćanju dokumenata iz vukovarske bolnice?



- Nismo konkretno o tome pričali, ali ohrabruje da je predsjednik Srbije javno po prvi put obećao da će se to pitanje rješavati. Ne vjerujem da će to svoje obećanje pogaziti.



Jeste li očekivali da će se ispričati zbog pročetničkih govora u Glini '95?



- Ja nisam očekivala isprike. Ispriku može svako izreći na svoj način. No, nisu važne riječi, važna su djela. Bitno je da se usredotočimo na sadašnjost i budućnost naših odnosa.



Je li ovo bio europski Vučić ili Vučić iz 90-ih?



- Vučić s kojim sam je razgovarala je europski Vučić, apsolutno i definitivno. Mi smo proteklih godina imali isprike i što su one učinile? Bitna su djela, a ne riječi.



Na koga ste mislili kada ste prosvjednike nazvali "pojedincima s ruba političkog spektra"?



- Prvo, nikoga u Hrvatskoj ne bih nazvala marginalcima, moje riječi su se izvrtale. Isto tako sam rekla da su demonstracije normalne u demokratskim društvima. A ti pojedinci su oni iz Hrvatske i Srbije koji bi željeli zaustaviti napredak hrvatskog i srpskog društva. Ja se nisam tu osvrtala na ljude koji su prosvjedovali, a pogotovo ne one koji su kulturno prosvjedovali. Ja sam tu pričala o ekstremima. Ja poštujem udruge udovica, branitelja i logoraša i razgovarala sam sa svima njima. Obećala sam svima i da ću s njima i nakon posjeta razgovarati i reći im koji su rezultati tog posjeta. Ima jako puno pitanja poput univerzalne jurisdikcije koje treba riješiti.



Nekog ste ipak prozvali, poput Keleminca?



- Žao mi je ako su se osjetili prozvanima. Svačije mišljenje treba poštivati. No, ja želim biti državnik. Političari misle o izborima, ja mislim o budućim generacijama.



Uoči dolaska predsjednik Vučića, mogli smo primijetiti oblike neslaganja s premijerom i Vladom? Oni su inzistirali na ratnoj odšteti, vi niste.



- Mi razgovaramo s premijerom i vladom. Posjet Vučića dogovoren je za 11. mjesec prošle godine, ali je odgođen zbog aktualne situacije. O posjetu smo na vrijeme obavijestili o datumima posjeta, a što se tiče tema razgovora o tome smo mjesecima razgovarali s Ministarstvom vanjskih poslova, ali tema ratne odštete nije bila na popisu.

A što se tiče ratne odštete - ja nisam protiv toga. Mislim da se o tome treba razgovarati, a ovaj put to nismo zato što nismo imali dovoljno dobru pripremu od Ministarstva uprave da možemo razgovarati o tom pitanju. Mi smo ovim željeli pokazati da smo odgovorni, da smo pobjednici, da želimo svima razgovarati u dobrosusjedskim odnosima i da tu nije potreban nikakav međunarodni pritisak.



Jeste li se ispričali predsjedniku Vučiću zbog neugodnosti koje je doživio?



- Nisam se ispričavala. Meni je žao zbog govora mržnje koji je doživio.



Kada idete u Srbiju na uzvratni posjet?



- Vjerojatno kroz nekoliko mjeseci kada će predsjednik Vučić odraditi ono što je obećao za Hrvate u Srbiji. A nastavit ćemo raditi i na rješavanju problema oko granice, ali i drugih pitanja. No, tu je i trgovinska razmjena, otvaranje radnih mjesta. Činjenica je da je Srbija nama jedno ogromno tržište.