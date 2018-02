Vučić u Vrginmostu: Hrvati i Srbi imaju iste probleme. Kod hrvatskog čelništva prepoznao sam iskrenu volju za suradnjom, uskoro ću uzvratiti poziv predsjednici

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak u Vrginmostu da Srbi i Hrvati imaju gotovo iste probleme koje je zato lakše rješavati zajedno, naglasio kako je kod hrvatskog čelništva prepoznao iskrenu volju za suradnjom i poručio će vrlo brzo uzvratiti poziv predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović u Srbiju.



Vučić je posjetio obitelj Lapčević koja je izabrana jer je riječ o povratnicima s troje djece, potom je obišao osnovnu školu u Vrginmostu kojoj je donirao deset računala za opremanje informatičke učionice, a zatim pogledao učionicu srpskog jezika i kulture.



"Lijepa škola, ali važno je da bude više djece. To je očito velik problem i u Hrvatskoj i u Srbiji", rekao je Vučić.



Ta osnovna škola ima 94 učenika, od kojih je 42 posto pravoslavne vjere. Učenici imaju zajedničku nastavu, no postoje izborni predmeti pravoslavnog vjeronauka, kao i srpskog jezika i kulture, kazala je ravnateljica škole Barbara Ljubišić.



Dodala je i kako je zamjetan pad broja pada učenika jer je 2002., u vrijeme kada je ona počela ondje raditi, u njoj bilo 230 učenika.



"Kompletne obitelji iseljavaju iz mjesta i odlaze za boljim životnim uvjetima. Ovdje su životne prilike vrlo loše, tako da se to vidi i na broju naših učenika", rekla je ravnateljica.



Predsjednik Srbije se nakon škole uputio u društveni dom u Vrginmostu gdje se govorio pred dvjestotinjak pripadnika srpske zajednice i tamošnjih vlasti.



Vučić im je zahvalio što su ostali u tom kraju usprkos teškim životnim uvjetima, dodavši kako je na putu prema Vrginmostu svjedočio tragovima ratnog razaranja i malom broju ljudi koji ondje žive.



"Došao sam u Hrvatsku zato da bi se napravili bolji odnosi između Hrvata i Srba, ne odnose u kojima netko nekog ponižava i pobjeđuje, nego odnose suradnje, one u kojima bi Srbi u Hrvatskoj mogli biti mirniji i sigurniji u svoju budućnost", poručio je.



Dodao je da zato ne razumije one koji napadaju hrvatsku predsjednicu i ponovio da "usprkos različitim pogledima na prošlost ne postoje nikakve velike razlike u interesima Srba i Hrvata oko budućnosti".



"Mislim da imamo zajedničke, gotovo iste probleme, te da ih možemo mnogo lakše rješavati ako to činimo zajedno, ne samo u Hrvatskoj i u Srbiji, nego u cijeloj regiji", poručio je srbijanski predsjednik."Moramo ubrzano razgovarati o povezivanju, o izgradnji željeznica i prometnica, i o tome kako da u svakom selu i gradu vidimo kako Srbija može pomoći, a kako Hrvatska. Mislim da je to najbolja poruka za vas"."Ne ustručavajte se tražiti pomoć i od Hrvatske i od Srbije. Mi ćemo pomoći koliko god možemo jer želimo da svatko tko je Hrvat u Srbiji s ponosom nosi hrvatsko ime, da se nikoga ne plaši i da može reći da je Hrvat", rekao je Vučić."Isto tako hoću da svi vi ovdje koji ste Srbi s ponosom nosite svoje srpsko ime i prezime, da se nikoga ne stidite i nikoga ne bojite", naglasio je.Kazao je da je ima dobre razgovore s hrvatskim čelništvom. "Kod Kolinde Grabar-Kitarović vidio iskrenu volju da surađujemo i donesemo rezultate u nekoliko mjeseci. Vrlo brzo ću uzvratiti poziv u Srbiju", zaključio je Vučić.Lokalno stanovništvo srbijanskog je predsjednika upoznalo s problemima s kojima se nose, od neisplaćenih mirovina, teškoća sa stanarskim pravom i općenito o uvjetima života.Vrginmost, mjesto pored Petrove gore koje je nakon završetka Domovinskog rata preimenovano u Gvozd, vratilo je svoje ime 2012., dok je ime općine ostalo.Prema popisu stanovništva iz 2011., u Općini Gvozd u 19 naselja živi 2970 stanovnika, od kojih Srbi čine 66,53 posto. Gotovo trećina stanovništva starija je od 65 godina.